Почему бары короче периодов торговли? (Смотреть иллюстрацию) - страница 5
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Всё это только потому, что тик это не только изменение цены Bid, но и другие изменения. Например изменение цены Ask (и не только), а бары строятся только по ценам Bid. Отсюда и совпадение цены закрытия предыдущего бара с новым. Соответственно если цена Bid последнего тика предыдущего бара отличается от цены Bid первого тика нового бара, тут и появляется геп.
а еще чего?
Всё это только потому, что тик это не только изменение цены Bid, но и другие изменения. Например изменение цены Ask (и не только), а бары строятся только по ценам Bid. Отсюда и совпадение цены закрытия предыдущего бара с новым. Соответственно если цена Bid последнего тика предыдущего бара отличается от цены Bid первого тика нового бара, тут и появляется геп.
то есть, если тик нового бара случился из-за изменения цены аск, то опен этого бара совпадет с кклозе предыдущего бара? всё ясно.
тик - это значит что пришли новые котировки, может ничего не изменилось.
нет. тик это изменение цены. либо бида либо аска.зачем приходить новым котировкам, если ничего не изменилось?
Вижу, собралось много гигантов мысли. Поясните, что за числа в тестере стратегий? Первая - обсчитано вариантов, вторая - всего вариантов. А в скобках что?
нет. тик это изменение цены. либо бида либо аска.зачем приходить новым котировкам, если ничего не изменилось?
откройте какую-нибудь биржу - понаблюдайте как разбирают объем, и как получаются гэпы
нет. тик это изменение цены. либо бида либо аска.зачем приходить новым котировкам, если ничего не изменилось?
а нет. вот я отслеживал биды и аски.
за один тик не изменился ни бид ни аск.
почему же на всех сайтах пишет, что тик - это минимальное изменение цены?
а нет. вот я отслеживал биды и аски.
за один тик не изменился ни бид ни аск.
почему же на всех сайтах пишет, что тик - это минимальное изменение цены?
0 - минимальное изменения. Куда же меньше? Тиками сервер напоминает о своем существовании!
а нет. вот я отслеживал биды и аски.
за один тик не изменился ни бид ни аск.
почему же на всех сайтах пишет, что тик - это минимальное изменение цены?
Тик это не минимальное изменение цены. Это приход котировки. По плохим сайтам информацию глядите. Или, ещё хуже - по блогам.
ну да. на большинстве сайтов так написано.
0 - минимальное изменения. Куда же меньше? Тиками сервер напоминает о своем существовании!
0 - это вообще не изменение)
Вижу, собралось много гигантов мысли. Поясните, что за числа в тестере стратегий? Первая - обсчитано вариантов, вторая - всего вариантов. А в скобках что?