Почему бары короче периодов торговли? (Смотреть иллюстрацию) - страница 6

Новый комментарий
 
Ihor Herasko:
Это наглядное отображение работы генетического алгоритма. В скобках - реально возможное количество вариантов. А перед скобками - до скольких вариантов удалось уменьшить благодаря генетике.
Тогда бы в скобках всегда было больше -   но вот следующий  
 
STARIJ:
Тогда бы в скобках всегда было больше -   но вот следующий  

Не обязательно. Генетика - это не всегда хорошо. В некоторых случаях может приводить и к бОльшему количеству вариантов, чем возможно. Для сравнения запустите оптимизацию без генетики.

123456
Новый комментарий