Почему бары короче периодов торговли? (Смотреть иллюстрацию) - страница 6
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Это наглядное отображение работы генетического алгоритма. В скобках - реально возможное количество вариантов. А перед скобками - до скольких вариантов удалось уменьшить благодаря генетике.
Тогда бы в скобках всегда было больше - но вот следующий
Не обязательно. Генетика - это не всегда хорошо. В некоторых случаях может приводить и к бОльшему количеству вариантов, чем возможно. Для сравнения запустите оптимизацию без генетики.