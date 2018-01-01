С наступающим новым 2018 годом!!!
Вот он дед мороз, вылетел... встречайте:
Чтобы предвкушение предстоящего праздника мы ощущали наиболее остро. Иногда это предвкушение остаётся в памяти сильнее, чем непосредственно праздник.P. S. Моя ёлка всё-таки красивей ! Потому что это gif-файл !
рановато начали))
рановато начали))
Всё начинается с Рождества, 25го декабря, нормально начали )))
Всё начинается с Рождества, 25го декабря, нормально начали )))
да просто недавно мне было сказано в реале, что, чтобы в НГ не было плохо, надо тренировать организм и принимать по чуть-чуть
было сказано девушкой после корпоратива, сильно пьяной ))
вот я и смеюсь, не рано ли начали )))
Всё начинается с Рождества, 25го декабря, нормально начали )))
Я согласен, что нормально начали, только Православное Рождество - 7 января. С наступающим 2018 годом Собаки !
да просто недавно мне было сказано в реале, что, чтобы в НГ не было плохо, надо тренировать организм и принимать по чуть-чуть
было сказано девушкой после корпоратива, сильно пьяной ))
вот я и смеюсь, не рано ли начали )))
Заранее всегда готовлюсь, сам выбираю рецепты, перегоняю, настаиваю:
на данном скрине на хрену, киви, морошка... так же делаем виноградную, рисовую, на подморе пчелином и т.д.
И вот такой уже продукт на выходе:
Это у меня такое хобби... не подумайте плохого...
Всех знакомых хороших своих снабжаю без всякой корысти и прибыли...
Заранее всегда готовлюсь, сам выбираю рецепты, перегоняю, настаиваю:
на данном скрине на хрену, киви, морошка... так же делаем виноградную, рисовую, на подморе пчелином и т.д.
И вот такой уже продукт на выходе:
Это у меня такое хобби... не подумайте плохого...
Всех знакомых хороших своих снабжаю без всякой корысти и прибыли...
Вау!!! А что такое пчелиный подмор? Даже фразы такой не знаю
Вау!!! А что такое пчелиный подмор? Даже фразы такой не знаю
Пчеловоды очищают ульи перед зимним сезоном, выметают пчёл, которые сложили свои головы в сезон добычи мёда...
Получается обалденный напиток и целебный в малых дозах.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования