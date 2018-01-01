С наступающим новым 2018 годом!!!

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Вот он дед мороз, вылетел... встречайте:


 

Чтобы предвкушение предстоящего праздника мы ощущали наиболее остро. Иногда это предвкушение остаётся в памяти сильнее, чем непосредственно праздник.

P. S. Моя ёлка всё-таки красивей ! Потому что это gif-файл !
 

рановато начали))

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

рановато начали))


Всё начинается с Рождества, 25го декабря, нормально начали )))

[Удален]  

В лесу родилась ёлочка, вот пусть там и растет ...


 
Vladimir Zubov:

Всё начинается с Рождества, 25го декабря, нормально начали )))


да просто недавно мне было сказано в реале, что, чтобы в НГ не было плохо, надо тренировать организм и принимать по чуть-чуть

было сказано девушкой после корпоратива, сильно пьяной ))

вот я и смеюсь, не рано ли начали )))

 
Vladimir Zubov:

Всё начинается с Рождества, 25го декабря, нормально начали )))

Я согласен, что нормально начали, только Православное Рождество - 7 января. С наступающим 2018 годом Собаки !

 
Alexey Volchanskiy:

да просто недавно мне было сказано в реале, что, чтобы в НГ не было плохо, надо тренировать организм и принимать по чуть-чуть

было сказано девушкой после корпоратива, сильно пьяной ))

вот я и смеюсь, не рано ли начали )))

Заранее всегда готовлюсь, сам выбираю рецепты, перегоняю, настаиваю:

на данном скрине на хрену, киви, морошка... так же делаем виноградную, рисовую, на подморе пчелином и т.д.

И вот такой уже продукт на выходе:

Это у меня такое хобби... не подумайте плохого...

Всех знакомых хороших своих снабжаю без всякой корысти и прибыли...

 
Sergey Novokhatskiy:

Заранее всегда готовлюсь, сам выбираю рецепты, перегоняю, настаиваю:

на данном скрине на хрену, киви, морошка... так же делаем виноградную, рисовую, на подморе пчелином и т.д.

И вот такой уже продукт на выходе:

Это у меня такое хобби... не подумайте плохого...

Всех знакомых хороших своих снабжаю без всякой корысти и прибыли...


Вау!!! А что такое пчелиный подмор? Даже фразы такой не знаю

 
Alexey Volchanskiy:

Вау!!! А что такое пчелиный подмор? Даже фразы такой не знаю

Пчеловоды очищают ульи перед зимним сезоном, выметают пчёл, которые сложили свои головы в сезон добычи мёда...

Получается обалденный напиток и целебный в малых дозах.

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