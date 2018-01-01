С наступающим новым 2018 годом!!! - страница 3
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С Годом Собаки всех !!!
С новым Годом!!! Господа трейдеры!
Желаю Вам профитов сто процентных!
Аналогично!
Немного расскажу, как я встретил. Есть у меня знакомая девушка, немного поддерживаю с 4 класса, только ребят, без пошлостей, чисто друзья.
Сейчас ей 18 стукнуло, говорит, давай съездим потанцуем рок, а то меня раньше в клубы не пускали?
Ок, но надо тебя приодеть
Заехали в магаз по женской одежде, ну и началось... 3 часа она искала наряды, купили какие-то молодежные джины с блестками, кучу топиков на лето, короче, я реально выпал в осадок )) Пару раз выходил попить пива в бар.
Зато счастья)))))))))))
Потом поехали в клуб, танцевали рок-н-ролл, завели весь зал, я музыкантам подарил вотку и закусь, они зажгли так, что народ подорвался ))) А то сидели все скучные
Оля такая, давайте танцевать, ведь скоро НГ!!
Говорю, Оль, ты и мертвого подымешь))
Всех с НГ, удачи, здоровья и профитов!
С Годом Собаки всех !!!
А я и не знал, что год собаки Оля сказала, что будет год грязного котика)) И какого мяу я подрался к ресте
Запорожье, первые минуты 2018 года
Запорожье
Запорожье
хватит врать фейковыми картинками -- новости из запорожья, официальный городской новостной сайт 15:52 1 января:
"Этот Новый Год в Запорожье выдался очень теплым, и снега не было. Но запорожцы все равно не отказали себе в удовольствии слепить снеговика. За неимением снега они использовали песок"
https://www.061.ua/news/1910990
хватит врать фейковыми картинками -- новости из запорожья, официальный городской новостной сайт 15:52 1 января:
"Этот Новый Год в Запорожье выдался очень теплым, и снега не было. Но запорожцы все равно не отказали себе в удовольствии слепить снеговика. За неимением снега они использовали песок"
https://www.061.ua/news/1910990
Я где то написал что это январь 2018 ? Я написал Запорожье
Я где то написал что это январь 2018 ? Я написал Запорожье
ну, вы капец по части вранья
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С наступающим новым 2018 годом!!!
Vladimir Zubov, 2018.01.01 12:15
Запорожье, первые минуты 2018 года