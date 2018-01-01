С наступающим новым 2018 годом!!! - страница 3

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С Годом Собаки всех !!!


 
Speculator:

С новым Годом!!! Господа трейдеры!

Желаю Вам профитов сто процентных! 


Аналогично!

Немного расскажу, как я встретил. Есть у меня знакомая девушка, немного поддерживаю с 4 класса, только ребят, без пошлостей, чисто друзья.

Сейчас ей 18 стукнуло, говорит, давай съездим потанцуем рок, а то меня раньше в клубы не пускали?

Ок, но надо тебя приодеть

Заехали в магаз по женской одежде, ну и началось... 3 часа она искала наряды, купили какие-то молодежные джины с блестками, кучу топиков на лето, короче, я реально выпал в осадок )) Пару раз выходил попить пива в бар.

Зато счастья)))))))))))

Потом поехали в клуб, танцевали рок-н-ролл, завели весь зал, я музыкантам подарил вотку и закусь, они зажгли так, что народ подорвался ))) А то сидели все скучные

Оля такая, давайте танцевать, ведь скоро НГ!!

Говорю, Оль, ты и мертвого подымешь))

Всех с НГ, удачи, здоровья и профитов!

 
Vladimir Zubov:

С Годом Собаки всех !!!



А я и не знал, что год собаки  Оля сказала, что будет год грязного котика)) И какого мяу я подрался к ресте

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Запорожье, первые минуты 2018 года


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Запорожье


 
Vladimir Zubov:

Запорожье



хватит врать фейковыми картинками -- новости из запорожья, официальный городской новостной сайт 15:52 1 января:

"Этот Новый Год в Запорожье выдался очень теплым, и снега не было. Но запорожцы все равно не отказали себе в удовольствии слепить снеговика. За неимением снега они использовали песок"

https://www.061.ua/news/1910990

 
Подеритесь ещё...
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Andrey F. Zelinsky:

хватит врать фейковыми картинками -- новости из запорожья, официальный городской новостной сайт 15:52 1 января:

"Этот Новый Год в Запорожье выдался очень теплым, и снега не было. Но запорожцы все равно не отказали себе в удовольствии слепить снеговика. За неимением снега они использовали песок"

https://www.061.ua/news/1910990


Я где то написал что это январь 2018 ? Я написал Запорожье

 
Vladimir Zubov:

Я где то написал что это январь 2018 ? Я написал Запорожье


ну, вы капец по части вранья

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

С наступающим новым 2018 годом!!!

Vladimir Zubov, 2018.01.01 12:15

Запорожье, первые минуты 2018 года


на картинке снег -- надо всегда одевать адекватные очки -- тогда не будет казаться несуществующее и будет память хорошая
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