Добавить ТФ Н12 в терминал МТ4

Новый комментарий
[Удален]  
  • 49% (19)
  • 51% (20)
Всего проголосовало: 39
[Удален]  

 

.

Обращаюсь к MQ с предложением внести изменение в структуру ТФ.

ТФ Н12 был бы очень уместен. Его введение перекрыло бы существенный разрыв между ныне существующими ТФ:   D1/H4 = 6

D1/H12 = 2

H12/H4 = 3

 
Олег avtomat:

Обращаюсь к MQ с предложением внести изменение в структуру ТФ.

ТФ Н12 был бы очень уместен. Его введение перекрыло бы существенный разрыв между ныне существующими ТФ:   D1/H4 = 6
Посмотрите на дату последнего билда МТ4, и Вы поймёте, что более уместен переход на МТ5.
[Удален]  
Nikolai Semko:
Посмотрите на дату последнего билда МТ4, и Вы поймёте, что более уместен переход на МТ5.

Ничто не мешает обновить МТ4.   Было бы желание.   Будет желание -- и будет обновление.

 
Олег avtomat:

Ничто не мешает обновить МТ4.   Было бы желание.   Будет желание -- и будет обновление.

В том то и дело что у MQ нет  желания тратить свое время и ресурсы на поддержание и развитие МТ4. Все силы брошены на развитие МТ5. В этом я с ними солидарен.
[Удален]  
Nikolai Semko:
В том то и дело что у MQ нет  желания тратить свое время и ресурсы на поддержание и развитие МТ4. Все силы брошены на развитие МТ5. В этом я с ними солидарен.

МТ4 -- отличная рабочая лошадка. Пускать её под нож совершенно неразумно.

 
Олег avtomat:

МТ4 -- отличная рабочая лошадка. Пускать её под нож совершенно неразумно.

Никто ее под нож не пускает. Работайте на здоровье. Точнее сказать, что развитие МТ4 происходит в своем логическом продолжении МТ5. 
Даже если  представить, что MQ выполнило бы Вашу просьбу, у многих бы перестал корректно работать код, где используется перебор ТФ. 

[Удален]  
Nikolai Semko:
Никто ее под нож не пускает. Работайте на здоровье. Точнее сказать, что развитие МТ4 происходит в своем логическом продолжении МТ5. 
Даже если  представить, что MQ выполнило бы Вашу просьбу, у многих бы перестал корректно работать код, где используется перебор ТФ. 


Ввести коррекцию -- не проблема.

Но если не использовать в переборе вновь добавленный ТФ, то и проблемы не возникнет.


Однако же, исходя из подобной логики ("у многих бы перестал корректно работать"), любые обновления и модификации устоявшихся технических решений, ведущие к улучшению работы устройства, должны были бы быть отвергнутыми. Это неправильная логика.

 

Как тут верно заметили - МТ5 спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.

Менять МТ4 не будет никто, надо радоваться, если еще некоторое время будут исправлять ошибки.

Переходи на МТ5 - и там тебе будет любой ТФ.

 

Вообще нет большой разницы, Н6 или Н12. Оба интервала намного интереснее, чем Н4. Они интереснее тем, что получаются делением суток на 2 или 4, а не 6, поэтому лучше подходят к ТС, в основе которых находится ряд Фибоначчи. Что касается аргумента "все силы на МТ5", то здесь мы имеем проблему, характерную для 99% рынка софта. Производитель пытается влиять на рынок сбыта, а потребители - пользоваться тем, что им по каким-то причинам удобнее. Намеренно не хочу сравнивать МТ4 и МТ5, поскольку лично мне всё равно, чем пользоваться. Но слишком многие ДЦ по-прежнему предпочитают МТ4 и этот факт достаточно важен сам по себе, чтобы с ним как минимум считаться. Есть ещё один аргумент в пользу МТ4. Я не знаю ни одного случая (если такие есть, поправьте меня), чтобы МТ5 использовался на центовых счетах. Между тем, если депозит менее 1000$, торговля становится достаточно рискованной. В самом деле, 0,01 от стандартного лота при кредитном плече 100 равны 10$. Значит, при депозите, скажем, 200$ маржа составит минимум 5% от депозита. Это уже на пределе допустимого риска. Ни о каком портфельном подходе к долгосрочной торговле при таком риске не может быть и речи. Значит, центовые счета - обязательное условие реализации целого ряда ТС, основанных на долгосрочном позиционном подходе. Для миллионов трейдеров МТ4 - единственно доступный терминал, на котором они могут реализовать свои стратегии. Хотя бы в силу его большей "демократичности". 

[Удален]  
Sergey Vradiy:

Вообще нет большой разницы, Н6 или Н12. Оба интервала намного интереснее, чем Н4. Они интереснее тем, что получаются делением суток на 2 или 4, а не 6, поэтому лучше подходят к ТС, в основе которых находится ряд Фибоначчи. Что касается аргумента "все силы на МТ5", то здесь мы имеем проблему, характерную для 99% рынка софта. Производитель пытается влиять на рынок сбыта, а потребители - пользоваться тем, что им по каким-то причинам удобнее. Намеренно не хочу сравнивать МТ4 и МТ5, поскольку лично мне всё равно, чем пользоваться. Но слишком многие ДЦ по-прежнему предпочитают МТ4 и этот факт достаточно важен сам по себе, чтобы с ним как минимум считаться. Есть ещё один аргумент в пользу МТ4. Я не знаю ни одного случая (если такие есть, поправьте меня), чтобы МТ5 использовался на центовых счетах. Между тем, если депозит менее 1000$, торговля становится достаточно рискованной. В самом деле, 0,01 от стандартного лота при кредитном плече 100 равны 10$. Значит, при депозите, скажем, 200$ маржа составит минимум 5% от депозита. Это уже на пределе допустимого риска. Ни о каком портфельном подходе к долгосрочной торговле при таком риске не может быть и речи. Значит, центовые счета - обязательное условие реализации целого ряда ТС, основанных на долгосрочном позиционном подходе. Для миллионов трейдеров МТ4 - единственно доступный терминал, на котором они могут реализовать свои стратегии. Хотя бы в силу его большей "демократичности". 


Совершенно верно.

12
Новый комментарий