Окно графика в MT4
STARIJ:
Двойной щелчок по заголовку графика где EURJPY попробуйте
Двойной щелчок по заголовку графика где EURJPY попробуйте
Не не. Оно будет на весь екран, а нужно чтобы было маленькое и без рамки
FLA:Вот скрипты "удаляющий" рамку и восстанавливающий её. Использование dll должно быть включено.
Всем привет! Как с окна графика 1 (1й скрин) сделать 2 (2й скрин), т.е. без рамки?
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Alexey Viktorov:
Вот скрипты "удаляющий" рамку и восстанавливающий её. Использование dll должно быть включено.
Вот скрипты "удаляющий" рамку и восстанавливающий её. Использование dll должно быть включено.
То, что нужно! Боооольшое спасибо!
Индикатор добавляет кнопку ON\OFF на график, при активации которой, происходит минимизация границ окон и заголовков всех открытых графиков.Это позволяет более эффективно использовать рабочее пространство терминала при нескольких одновременно открытых окнах. При установке обязательно разрешать импорт DLL. Для управлением окнами используется библиотека user32.dll
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Всем привет! Как с окна графика 1 (1й скрин) сделать 2 (2й скрин), т.е. без рамки?