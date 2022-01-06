Окно графика в MT4

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Всем привет! Как с окна графика 1 (1й скрин) сделать 2 (2й скрин), т.е. без рамки? 

Chart 1Chart2

 
FLA:   Всем привет! Как с окна графика 1 (1й скрин) сделать 2 (2й скрин), т.е. без рамки?

Двойной щелчок по заголовку графика где EURJPY попробуйте

 
STARIJ:

Двойной щелчок по заголовку графика где EURJPY попробуйте


Не не. Оно будет на весь екран, а нужно чтобы было маленькое и без рамки

 
FLA:

Всем привет! Как с окна графика 1 (1й скрин) сделать 2 (2й скрин), т.е. без рамки? 


Вот скрипты "удаляющий" рамку и восстанавливающий её. Использование dll должно быть включено.
Файлы:
RemoveBorders_All.mq4  2 kb
RestoreBorders_All.mq4  2 kb
 
Alexey Viktorov:
Вот скрипты "удаляющий" рамку и восстанавливающий её. Использование dll должно быть включено.

То, что нужно! Боооольшое спасибо!

 

Индикатор добавляет кнопку ON\OFF на график, при активации которой, происходит минимизация границ окон и заголовков всех открытых графиков.Это позволяет более эффективно использовать рабочее пространство терминала при нескольких одновременно открытых окнах. При установке обязательно разрешать импорт DLL. Для управлением окнами используется библиотека user32.dll RWB_Removing_Window_Borders

RWB_Removing_Window_Borders

Файлы:
RWB_Removing_Window_Borders.mq4  11 kb
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