Я не понимаю этого прикола!? - страница 2

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fantomas56:

Так что делать то я так и не понял))))


приведите результат к (uint)

 
Maxim Dmitrievsky:

да, понял, спасибо )


А я не понял)) Есть TimeToString, а TimeToInt хде?  о_О

 

Считаю, приведение к datetime тут неуместно.  Разница между двумя моментами времени - это не время.  Поэтому должно быть просто long.

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fantomas56:

А я не понял)) Есть TimeToString, а TimeToInt хде?  о_О


просто (uint)+ваш результат

 
Maxim Dmitrievsky:   просто (uint)+ваш результат
Просто int достаточно:     Alert("Повторите запуск через ",int(600-(TimeCurrent()-OrderCloseTime()))," секунд");  Если огромное число - то uint
 
STARIJ:
Просто int достаточно:     Alert("Повторите запуск через ",int(600-(TimeCurrent()-OrderCloseTime()))," секунд");  Если огромное число - то uint
Дата в mql5 - ulong
 

Всё верно)) Просто инт и усё заработало. Век живи, два учись)) Спасибо большое!!

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fantomas56:

Всё верно)) Просто инт и усё заработало. Век живи, два учись)) Спасибо большое!!


т.к. секунд может быть очень много - то правильно написали что лучше ulong

 
Artyom Trishkin:
Дата в mql5 - ulong


Дело в величине результата. Если меньше 2 147 483 647 секунд (а это, кажется, 24855 суток или 67 лет)- можно обойтись int. Проверил в 4 и 5

 
STARIJ:


Дело в величине результата. Если меньше 2 147 483 647 секунд (а это, кажется, 24855 суток или 67 лет)- можно обойтись int. Проверил в 4 и 5

Можно и обойтись. А можно и на переполнение нарваться. Потому лучше всё же не int

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