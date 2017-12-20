Я не понимаю этого прикола!? - страница 2
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Так что делать то я так и не понял))))
приведите результат к (uint)
да, понял, спасибо )
А я не понял)) Есть TimeToString, а TimeToInt хде? о_О
Считаю, приведение к datetime тут неуместно. Разница между двумя моментами времени - это не время. Поэтому должно быть просто long.
А я не понял)) Есть TimeToString, а TimeToInt хде? о_О
просто (uint)+ваш результат
Просто int достаточно: Alert("Повторите запуск через ",int(600-(TimeCurrent()-OrderCloseTime()))," секунд"); Если огромное число - то uint
Всё верно)) Просто инт и усё заработало. Век живи, два учись)) Спасибо большое!!
Всё верно)) Просто инт и усё заработало. Век живи, два учись)) Спасибо большое!!
т.к. секунд может быть очень много - то правильно написали что лучше ulong
Дата в mql5 - ulong
Дело в величине результата. Если меньше 2 147 483 647 секунд (а это, кажется, 24855 суток или 67 лет)- можно обойтись int. Проверил в 4 и 5
Дело в величине результата. Если меньше 2 147 483 647 секунд (а это, кажется, 24855 суток или 67 лет)- можно обойтись int. Проверил в 4 и 5
Можно и обойтись. А можно и на переполнение нарваться. Потому лучше всё же не int