Советник с Push уведомлениями
Maorkers:
Добрый день, форумчане!
Я пока немного новичок в MQL4/5, но не в программировании.
Не могли бы подсказать - возможно есть уже готовые решения\примеры и я их не увидел :) Мне нужно, чтобы был советник, который просто делает пуш сообщение на баре разворота по Б.В. Торговля предполагается самостоятельная, но так как сейчас нет возможности всё время следить за 5-минутным графиком, хочется получать такие оповещения.
Буду благодарен!
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Добрый день, форумчане!
Я пока немного новичок в MQL4/5, но не в программировании.
Не могли бы подсказать - возможно есть уже готовые решения\примеры и я их не увидел :) Мне нужно, чтобы был советник, который просто делает пуш сообщение на баре разворота по Б.В. Торговля предполагается самостоятельная, но так как сейчас нет возможности всё время следить за 5-минутным графиком, хочется получать такие оповещения.
Буду благодарен!