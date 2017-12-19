Советник с Push уведомлениями

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Добрый день, форумчане! 

Я пока немного новичок в MQL4/5, но не в программировании. 

Не могли бы подсказать - возможно есть уже готовые решения\примеры и я их не увидел :) Мне нужно, чтобы был советник, который просто делает пуш сообщение на баре разворота по Б.В. Торговля предполагается самостоятельная, но так как сейчас нет возможности всё время следить за 5-минутным графиком, хочется получать такие оповещения. 

Буду благодарен! 

 
Maorkers:

Добрый день, форумчане! 

Я пока немного новичок в MQL4/5, но не в программировании. 

Не могли бы подсказать - возможно есть уже готовые решения\примеры и я их не увидел :) Мне нужно, чтобы был советник, который просто делает пуш сообщение на баре разворота по Б.В. Торговля предполагается самостоятельная, но так как сейчас нет возможности всё время следить за 5-минутным графиком, хочется получать такие оповещения. 

Буду благодарен! 

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