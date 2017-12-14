Что лучше: шире спред или комиссия?
Лучше узкий спред и без комиссий. )))
А так вопрос нелепый: с какой стороны лучше ударить? Да все равно с какой - везде больно. Комиссия по сути - тот же спред.
лучше комиссия и рыночный спред
лучше комиссия и рыночный спред
А чем лучше? К примеру на счете с комиссией спред 3п, а без комиссии 6п на паре EUR/USD
А чем лучше? К примеру на счете с комиссией спред 3п, а без комиссии 6п на паре EUR/USD
Александр, Вы говорите про старые пункты ? Наверное, про пятизначные, тогда такие спреды не пугают. А если выбирать, что лучше (конечно зависит от типа торговли), то лучше выбирать плавающий спред и открывать сделки, когда рынок пребывает в спокойном состоянии. А вот если Вы пытаетесь торговать на новостях, то лучше фиксированный спред, который не вырастит "неожиданно" в преддверии новости. Скальперская торговля - тоже имеет свои спредовские нюансы.
Надо брать сумму спреда и комисии и выбирать лучшее.
При этом стоит обратить внимание на проскальзывания.
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