Что лучше: шире спред или комиссия?

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Лучше узкий спред и без комиссий. )))

А так вопрос нелепый: с какой стороны лучше ударить? Да все равно с какой - везде больно. Комиссия по сути - тот же спред.

 
тут уместнее спросить что лучше - спред+комиссия или своп?
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лучше комиссия и рыночный спред

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Максим Дмитриев:

лучше комиссия и рыночный спред

А чем лучше? К примеру на счете с комиссией спред 3п, а без комиссии 6п на паре EUR/USD

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2017/12/13 18:05:42 Locked #291509 hensylva
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I do not know what's going on, but I can not see the answer, I can not even see my comment :(
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i can do it
 
Aleksandr Kuripko:

А чем лучше? К примеру на счете с комиссией спред 3п, а без комиссии 6п на паре EUR/USD

Александр, Вы говорите про старые пункты ? Наверное, про пятизначные, тогда такие спреды не пугают. А если выбирать, что лучше (конечно зависит от типа торговли), то лучше выбирать плавающий спред и открывать сделки, когда рынок пребывает в спокойном состоянии. А вот если Вы пытаетесь торговать на новостях, то лучше фиксированный спред, который не вырастит "неожиданно" в преддверии новости. Скальперская торговля - тоже имеет свои спредовские нюансы.

 

Надо брать сумму спреда и комисии и выбирать лучшее.
При этом стоит обратить внимание на проскальзывания. 

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