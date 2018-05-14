цикл по всем инструментам терминала
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как организовать цикл по всем существующим инструментам мт4 данного брокера?
заранее спасибо!
Что значит "цикл по инструментам"? Какая информация по этим инструментам требуется? Если нужны все ордера, то просто:
for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; --i) { if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) continue; // выбран ордер }
for(int n=0; n<SymbolsTotal(true); n++) { // чо то тут делаем , желательно полезное ))) }
придецца прописывать все названия инструментов
придецца прописывать все названия инструментов
Зачем?
Зачем?
Для надёжности
Для надёжности
Да понял... не дурак-же... дурак-бы не понял...
Благодарю всех , кто ответил!
Вот эту функцию я искал : SymbolsTotal
Благодарю всех , кто ответил!
Вот эту функцию я искал : SymbolsTotal
Хочу открыть тебе маленькую хитрость, никому не известную. Только никому больше об этом не рассказывай.
Открываешь документацию и читаешь что возвращают функции этого раздела. Среди них есть
Возвращает количество доступных (выбранных в в окне "Обзор рынка" или всех) символов
- docs.mql4.com
Хочу открыть тебе маленькую хитрость, никому не известную. Только никому больше об этом не рассказывай.
Открываешь документацию и читаешь что возвращают функции этого раздела. Среди них есть
Возвращает количество доступных (выбранных в в окне "Обзор рынка" или всех) символов
спасибо за онлайн help!
я нашел как взять значение High, Low, используя MarketInfo , но не нашел как мне выбрать отдельный инструмент , к примеру евродоллар из списка в цикле и взять значение експоненциального мувинга, к примеру с периодом 200?
Индикатор будет установлен к примеру на график фунтдоллар или в дальнейшем на совсем другой терминал.
спасибо за онлайн help!
я нашел как взять значение High, Low, используя MarketInfo , но не нашел как мне выбрать отдельный инструмент , к примеру евродоллар из списка в цикле и взять значение експоненциального мувинга, к примеру с периодом 200?
Индикатор будет установлен к примеру на график фунтдоллар или в дальнейшем на совсем другой терминал.
Гляньте эти функции
https://docs.mql4.com/ru/series/ihigh
https://docs.mql4.com/ru/series/ilow
так же по индикатору
- docs.mql4.com
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Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как организовать цикл по всем существующим инструментам мт4 данного брокера?
заранее спасибо!