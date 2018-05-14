цикл по всем инструментам терминала

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Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, как организовать цикл по всем существующим инструментам мт4 данного брокера?

заранее спасибо!

 
akushyn:

Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, как организовать цикл по всем существующим инструментам мт4 данного брокера?

заранее спасибо!

Что значит "цикл по инструментам"? Какая информация по этим инструментам требуется? Если нужны все ордера, то просто:

for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; --i)
{
   if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
      continue;
   
   // выбран ордер
}
 
akushyn:  Подскажите, пожалуйста, как организовать цикл по всем существующим инструментам мт4 данного брокера?
   for(int n=0; n<SymbolsTotal(true); n++)
   {
      // чо то тут делаем , желательно полезное )))     
   }


[Удален]  

придецца прописывать все названия инструментов

 
Максим Дмитриев:

придецца прописывать все названия инструментов

Зачем?

 
Alexey Viktorov:

Зачем?

Для надёжности


 
Vitaly Muzichenko:

Для надёжности


Да понял... не дурак-же... дурак-бы не понял...

 
Andrei Fandeev:



Благодарю всех , кто ответил!

Вот эту функцию я искал : SymbolsTotal

 
akushyn:

Благодарю всех , кто ответил!

Вот эту функцию я искал : SymbolsTotal

Хочу открыть тебе маленькую хитрость, никому не известную. Только никому больше об этом не рассказывай.

Открываешь документацию и читаешь что возвращают функции этого раздела. Среди них есть

SymbolsTotal

Возвращает количество доступных (выбранных в в окне "Обзор рынка" или всех) символов

Получение рыночной информации - Справочник MQL4
Получение рыночной информации - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Получение рыночной информации - Справочник MQL4
 
Alexey Viktorov:

Хочу открыть тебе маленькую хитрость, никому не известную. Только никому больше об этом не рассказывай.

Открываешь документацию и читаешь что возвращают функции этого раздела. Среди них есть

SymbolsTotal

Возвращает количество доступных (выбранных в в окне "Обзор рынка" или всех) символов


спасибо за онлайн help!

я нашел как взять значение High, Low, используя MarketInfo , но не нашел как мне выбрать отдельный инструмент , к примеру евродоллар из списка в цикле и взять значение експоненциального мувинга, к примеру с периодом 200?

Индикатор будет установлен к примеру на график фунтдоллар или в дальнейшем на совсем другой терминал.

 
akushyn:

спасибо за онлайн help!

я нашел как взять значение High, Low, используя MarketInfo , но не нашел как мне выбрать отдельный инструмент , к примеру евродоллар из списка в цикле и взять значение експоненциального мувинга, к примеру с периодом 200?

Индикатор будет установлен к примеру на график фунтдоллар или в дальнейшем на совсем другой терминал.


Гляньте эти функции

https://docs.mql4.com/ru/series/ihigh

https://docs.mql4.com/ru/series/ilow

так же по индикатору

https://docs.mql4.com/ru/indicators/ima

iHigh - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
iHigh - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Значение максимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика или 0 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().
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