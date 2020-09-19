Mql5 и списки: CMap, CVector, CStack.. - страница 2
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Сейчас посмотрел коллекцию и понял, что во всех представленных классах нет перечислителей, т.е. достать конкретный элемент можно, а вот перебрать коллекции - нет. Это весьма странно. Хотя может быть я плохо их искал?
С чего Вы взяли, что CHashMap базируется на красно-черном дереве?
Сейчас проверил ядро CHashMap. Коллекция хранит пары ключ-значение в массиве m_entries:
Непосредственно ядро функционала находится в методе Insert:
Из кода видно, что делается попытка угадать индекс по его хешу:
Если один и тот же хеш имеет несколько элементов, делается их перебор:
... и уже каждый из этих элементов сравнивается с образчиком непосредственно:
Т.е. никакого красно-черного дерева здесь нет.
Зашибись, выходит CHashMap отдельно есть.
Только уже поздно, я stl присобачил и его юзаю. :)
Сейчас посмотрел коллекцию и понял, что во всех представленных классах нет перечислителей, т.е. достать конкретный элемент можно, а вот перебрать коллекции - нет.
Там много спорных моментов. Лично мне такой код не нравится.
На моей прошлой работе, такой код не прошёл бы ревью.
Там много спорных моментов. Лично мне такой код не нравится.
На моей прошлой работе, такой код не прошёл бы ревью.
Создал специальную ветку посвященную Generic-классам. Если есть желание, можете присоединиться туда и продолжим обсуждение.
Ура! Долгожданное обновление!
Когда сделаете множественное наследование интерфейсов? Сейчас, простите, это фейк в MQL, т.к. интерфейсы описывают контракт и ничего более, и по определению не могут являться еще одной версией наследования, так как это выполнено сейчас в MQL.
Никто не знает множественное наследование интерфейсов будет? Если да, то когда?
Никто не знает множественное наследование интерфейсов будет? Если да, то когда?
А кто может знать кроме непосредственных разработчиков?
Этот вопрос еще лет пять назад задавался. Пока вообще непонятно, зачем нужны такие интерфейсы.
Посмотрите Generic библиотеку для примитивов в последней бете:
Спасибо за эти классы!
Сегодня пригодился CQueue
Иван, а вам хочется сказать, что когда на меня нападает подобное настроение, то на помощь приходит пункт 4.1 и 4.2 ))