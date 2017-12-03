восстановить формат .exe4

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проблема такая-на ноутбуке виндус7 при скачивании индикаторов с расширением .exe4 прописывает в другом формате(блокнот),все файлы этого же типа которые которые хранились в компе тоже изменились, пожалуйста помогите восстановить
 
Про виндовс 7 я не знаю - может там и можно снять программу открытия файлов по умолчанию.

Но если нельзя, то где-то читал, что можно установить какую-то ненужную небольшую программу, назначить ее для открытия этих ex4 файлов по умолчанию, а потом эту программу удалить. И тогда компьютер увидит, что программа, назначенная для открытия ex4 - удалена, и тогда все само встанет на место.

Сам правда, не пробовал (у меня до сих под темплаты блокнот открывает на виндовс 8.1)
 

Может этот вариант подойдёт. Тоже Win7



 
Alexey Viktorov:

Может этот вариант подойдёт. Тоже Win7




Я так понял, что он уже случайно выбрал программу (блокнот), а теперь хочет снять программу (что в некоторых виндовсах или через реестр, или как я описал выше).

 
Sergey Golubev:

Я так понял, что он уже случайно выбрал программу (блокнот), а теперь хочет снять программу (что в некоторых виндовсах или через реестр, или как я описал выше).

Alexey Viktorov:

Может этот вариант подойдёт. Тоже Win7

Если в Win7 выбрать "Открыть с помощью MetaTrader 5(или4)ClientTerminal" то эти файлы по умолчанию будут открываться терминалом.

 
Alexey Viktorov:

Если в Win7 выбрать "Открыть с помощью MetaTrader 5(или4)ClientTerminal" то эти файлы по умолчанию будут открываться терминалом.


В смысле - как ассоциация с МТ4 (MetaEditor)?
Он там пишет про ex4 ...
Может, он и с ассоциируется.

 
Sergey Golubev:

В смысле - как ассоциация с МТ4 (MetaEditor)?
Он там пишет про ex4 ...
Может, он и с ассоциируется.

Про ех4 мы можем только догадываться, там пишется про ехе4.

А в принципе, во всех ОС за исключением 8 и 10, которые я совсем не знаю и нет особого желания знать, всегда был такой вариант. И не только МТ или МЕ, вообще любой файл с любой программой можно связать. Не факт, что будет работать, но сломать можно на раз... а вот восстановить, это обратная операция. Провернуть фарш назад...

И вот о чём я сейчас подумал, а если используется /portable режим запуска терминала, а восстанавливая зависимость файла от программы надо указывать не ярлык, где прописан этот режим, а сам файл программы, то запуск произойдёт в обычном режиме и в папке "тра-та-та" сами знаете в какой, будут созданы все папки и файлы??? Ой, сколько нам мгновений чудных....... Надо быть осторожней...

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