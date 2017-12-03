восстановить формат .exe4
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Но если нельзя, то где-то читал, что можно установить какую-то ненужную небольшую программу, назначить ее для открытия этих ex4 файлов по умолчанию, а потом эту программу удалить. И тогда компьютер увидит, что программа, назначенная для открытия ex4 - удалена, и тогда все само встанет на место.
Сам правда, не пробовал (у меня до сих под темплаты блокнот открывает на виндовс 8.1)
Может этот вариант подойдёт. Тоже Win7
Может этот вариант подойдёт. Тоже Win7
Я так понял, что он уже случайно выбрал программу (блокнот), а теперь хочет снять программу (что в некоторых виндовсах или через реестр, или как я описал выше).
Я так понял, что он уже случайно выбрал программу (блокнот), а теперь хочет снять программу (что в некоторых виндовсах или через реестр, или как я описал выше).
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Sergey Golubev, 2017.12.02 10:29Про виндовс 7 я не знаю - может там и можно снять программу открытия файлов по умолчанию.
.....
Может этот вариант подойдёт. Тоже Win7
Если в Win7 выбрать "Открыть с помощью MetaTrader 5(или4)ClientTerminal" то эти файлы по умолчанию будут открываться терминалом.
Если в Win7 выбрать "Открыть с помощью MetaTrader 5(или4)ClientTerminal" то эти файлы по умолчанию будут открываться терминалом.
В смысле - как ассоциация с МТ4 (MetaEditor)?
Он там пишет про ex4 ...
Может, он и с ассоциируется.
В смысле - как ассоциация с МТ4 (MetaEditor)?
Он там пишет про ex4 ...
Может, он и с ассоциируется.
Про ех4 мы можем только догадываться, там пишется про ехе4.
А в принципе, во всех ОС за исключением 8 и 10, которые я совсем не знаю и нет особого желания знать, всегда был такой вариант. И не только МТ или МЕ, вообще любой файл с любой программой можно связать. Не факт, что будет работать, но сломать можно на раз... а вот восстановить, это обратная операция. Провернуть фарш назад...
И вот о чём я сейчас подумал, а если используется /portable режим запуска терминала, а восстанавливая зависимость файла от программы надо указывать не ярлык, где прописан этот режим, а сам файл программы, то запуск произойдёт в обычном режиме и в папке "тра-та-та" сами знаете в какой, будут созданы все папки и файлы??? Ой, сколько нам мгновений чудных....... Надо быть осторожней...
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