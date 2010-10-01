Отменили мою регистрацию на ЧЕМПИОНАТ 2010
прстите,как проффесиональный юрист скромно замечу:
В-И-Н-О-В-Е-Н в нарушении пунктов II.5 и II.6 правил чумпионата!
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.
Учтем ошибки и отложим советник до следующего чемпионата.
Всем доброжелателям - соринки в чужих глазах легче всего замечать.
По крайней мере я ничего не скрывал и выставил свой вопрос на обсуждение.
график с 1.01 по 01.08, не грааль конечно.
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.
И Это абсолютно правильно! Дай только повод плодить клонов, тут же число заявок вырастет в разы. Совершенно согласен. Это не честно...
И где же мы будем, маленькие пронычи, когда нас задавит С-4?
Рота! в подвал! :)))
Учтем ошибки и отложим советник до следующего чемпионата.
Всем доброжелателям - соринки в чужих глазах легче всего замечать.
По крайней мере я ничего не скрывал и выставил свой вопрос на обсуждение.
график с 1.01 по 01.08, не грааль конечно.
И вобще такие дурацкие названия для темы давать... у меня первая мысль была - чемпионат отменили :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Обращаюсь к администрации Чемпионата с просьбой восстановить мою регистрацию.
Мной были нарушены пункты II.5 и II.6 правил.
Модификация моего советника TANKER была зарегистрирована на другого человека.
Просьба оставить один мой советник в конкурсе.