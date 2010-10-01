Отменили мою регистрацию на ЧЕМПИОНАТ 2010

Новый комментарий
 

Обращаюсь к администрации Чемпионата с просьбой восстановить мою регистрацию.

Мной были нарушены пункты II.5 и II.6 правил.

Модификация моего советника TANKER была зарегистрирована на другого человека.

Просьба оставить один мой советник в конкурсе. 

 

прстите,как проффесиональный юрист скромно замечу:


В-И-Н-О-В-Е-Н    в нарушении пунктов II.5 и II.6 правил чумпионата!

 

 
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.

 
Rosh:
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.

поддерживаю
[Удален]  
Rosh:
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.

+ 10000000000000000
 

Учтем ошибки и отложим советник до следующего чемпионата. 

Всем доброжелателям - соринки в чужих глазах легче всего замечать. 

По крайней мере я ничего не скрывал и выставил свой вопрос на обсуждение. 


график с 1.01 по 01.08, не грааль конечно.

 

 
Rosh:
Чтобы было проще автору топика и всем остальным: еще ни разу ни один человек, нарушивший Правила, не был допущен к Чемпионату. Не тратьте свое время.

И Это абсолютно правильно! Дай только повод плодить клонов, тут же число заявок вырастет в разы. Совершенно согласен. Это не честно... 

 

И где же мы будем, маленькие пронычи, когда нас задавит С-4?

Рота! в подвал! :)))

 
udhit:

Учтем ошибки и отложим советник до следующего чемпионата. 

Всем доброжелателям - соринки в чужих глазах легче всего замечать. 

По крайней мере я ничего не скрывал и выставил свой вопрос на обсуждение. 


график с 1.01 по 01.08, не грааль конечно.

 

Запускайте его на демо параллельно с чемпионатом и в конце года мы увидим, кто был прав.
 
udhit: график с 1.01 по 01.08, не грааль конечно. 
Есть круче экземпляры - 1250429.03 USD
 

И вобще такие дурацкие названия для темы давать... у меня первая мысль была - чемпионат отменили :)

123
Новый комментарий