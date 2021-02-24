Тест и активированный продукт отличаются в работе - страница 2
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Тестер и реальная торговля минимум отличаются задержками исполнения приказов. Уже от этого вы получите разные результаты, не в пользу реальной торговли. А вообще отличий довольно много, сперд, проскальзывание и т.д, и т.п..
P.S. А вообще есть обсуждение в продуктах. Там и пишите. Есть арбитраж. Чаще всего вынос вопроса на открытое обсуждение на форум идет как скрытая реклама. Как по мне, такие темы сносить сразу нужно.
Вопрос как бороться с этим... Я например написал своего эксперта, который в тестере показывает замечательные результаты, как бы понятно что никаких закладок нет). Делал его как спальпирующий, т.е. скорость исполнения приказов очень важна. Перевёл его на тестовый счёт в альпари-ужаснулся. Разница между исполнением по тестеру и даже на демо разительная. Открыл счёт в робофорексе(не реклама) после прочтения нескольких сравнительных обзоров, Исполнение чуть чуть приблизилось к тестеру, но всё равно вместо + медленно но верно сливаю. Когда смотрю на то что происходит на реальном счёте и на то что показывает тестер со всеми включёнными "затруднителями"+самостоятельно добавленую задержку исполнения на 2секунды на одном и том же периоде, то прихожу к выводу что история предоставляемая для тестера не содержит всю историю происходившую на рынке, поправьте если ошибаюсь. Ну или может кто посоветует какой брокер для скальпера лучше всего. Для примера приведу "мрак" который происходит у меня
А что новость что-ли что история реальных тиков брокеров фигня. Почему всякие Д..копи и прочие так популярны, особенно и в основном у скальперов.
Здравствуйте.
Я протестировал одного робота на разных промежутках времени и он великолепно работал. Но когда я его купил, то он стал работать по другим принципам, хотя визуально настройки остались те же, ничего не менял. Разработчик отвечает, что такого быть не может, но факт есть факт. У кого нибудь такое встречалось?
Чудеса, такого не может быть! Тестер и реальная торговля отличаются!? Это шутка?
Это еще что!!! А вот как отличаются демо и реал. И как отличается тестер на демо счете и тестер на реальном счете - история разная...
чего не должно быть в совтенике для Мт4 :
1. Открытие сделок в роловер и 60 минут после него. Равно как и закрытие.
2. Близкий трейлингстоп. В тестере бары формируются искусственно, на реале - совершенно не так. отсюда - тестерные грааили.
3. Подтягивание отложенных ордеров близко к цене. По факту получается то же самое что и во втором пункте.
4. Заглядывание в будущее. Раньше можно было подглядеть цен в будущем. Сейчас не знаю, можно или нет.
Что касается Мт5, то все эти недочеты сразу видны если протестить по реальным тикам. Сделать тестерный грааль на реальных тиках гораздо сложнее. Если кто знает такие алгоритмы - поделитесь - попробую потестить