Win 10 не может обновиться.

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Начинает обновляться, доходит где-то до 95%, через некоторое время сообщает, что не смогла до конца выполнить обновление. Потом откатывает назад отменяет обновление. И такое повторялось уже 3 раза. Что делать?

А ещё в ноутбуке появился такой дефект. Дня два назад вдруг внезапно растр по горизонтали уменьшился процентов на 30. Слева и справа симметрично тёмные вертикальные поля. После перезагрузки растр восстановился на всём поле экрана, но картинки и тексты вытянулись на те же примерно 30%. Шахматная доска из квадрата превратилась в прямоугольную.

Как вы считаете это отказ какого-то элемента в железе или что-то другое? 

 
khorosh:
Начинает обновляться, доходит где-то до 95%, через некоторое время сообщает, что не смогла до конца выполнить обновление. Потом откатывает назад отменяет обновление. И такое повторялось уже 3 раза. Что делать?

Скачать образ с microsoft и выполнить установку. Это решает проблему старых драйверов, которые не подтягиваются при обновлении.

 
Vladimir Karputov:

Скачать образ с microsoft и выполнить установку. Это решает проблему старых драйверов, которые не подтягиваются при обновлении.

Ни разу не делал установку, надо разбираться.
 
khorosh:
Начинает обновляться, доходит где-то до 95%, через некоторое время сообщает, что не смогла до конца выполнить обновление. Потом откатывает назад отменяет обновление. И такое повторялось уже 3 раза. Что делать?

Это последнее обновление - это какая то фигня, у кучи народа оно нормально не становится, да и у меня поставил новый драйвер видео, который сузил список режимов монитора, в итоге оптимальный режим в списке не показан. Пришлось откатывать драйвер на предыдущий, все стало на место. 

У двух знакомых начал вырубаться на синей смерти, в десятке это правда уже голубая смерть))

Лечится (если лечится) откатами точек восстановления через загрузку или win pe, или дистрибутива windows 10 и выбора восстановления через точку восстановления. Но не факт что поможет.

Меня это так заколебало в этот раз, что я отключил службу обновления. Работает и работает.

 
Oleg Tsarkov:

Это последнее обновление - это какая то фигня, у кучи народа оно нормально не становится


У меня всё нормально работает.  При чём железу уже если лет не 10. 

 
khorosh:

Начинает обновляться, доходит где-то до 95%, через некоторое время сообщает, что не смогла до конца выполнить обновление. Потом откатывает назад отменяет обновление. И такое повторялось уже 3 раза. Что делать?

А ещё в ноутбуке появился такой дефект. Дня два назад вдруг внезапно растр по горизонтали уменьшился процентов на 30. Слева и справа симметрично тёмные вертикальные поля. После перезагрузки растр восстановился на всём поле экрана, но картинки и тексты вытянулись на те же примерно 30%. Шахматная доска из квадрата превратилась в прямоугольную.

Как вы считаете это отказ какого-то элемента в железе или что-то другое? 


у меня последние 2 обновления раз 5 становились криво, после обновления ноут не загружался, приходилось восстанавливать из образа последнюю рабочую.. потом вроде поставилось нормально... 


 
khorosh:

Начинает обновляться, доходит где-то до 95%, через некоторое время сообщает, что не смогла до конца выполнить обновление. Потом откатывает назад отменяет обновление. И такое повторялось уже 3 раза. Что делать?

А ещё в ноутбуке появился такой дефект. Дня два назад вдруг внезапно растр по горизонтали уменьшился процентов на 30. Слева и справа симметрично тёмные вертикальные поля. После перезагрузки растр восстановился на всём поле экрана, но картинки и тексты вытянулись на те же примерно 30%. Шахматная доска из квадрата превратилась в прямоугольную.

Как вы считаете это отказ какого-то элемента в железе или что-то другое? 

Это не железо, я же написал, что драйвер видеоадаптера обновился криво, откатывать драйвер надо

Если удалось как то загрузиться, открывайте диспетчер устройств, 


 
Евгений:


У меня всё нормально работает.  При чём железу уже если лет не 10. 


 У меня есть статистика какая никакая, у большинства обновляется нормально, но последнюю неделю что то много потерпевших.

Вам повезло))

 
Oleg Tsarkov:

Это не железо, я же написал, что драйвер видеоадаптера обновился криво, откатывать драйвер надо

Если удалось как то загрузиться, открывайте диспетчер устройств, 


Большое спасибо! Вы правы. Откатил, нормальное изображение восстановилось.
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