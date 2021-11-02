Торги на СПб через MT5 - страница 6

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Хотелось бы подключиться к СПБ через метатрейдер 5
 
Привет , есть ли сейчас возможность торговли на  СПб через мт5 ?
 
Yuriy Zaytsev:
Привет , есть ли сейчас возможность торговли на  СПб через мт5 ?

Можно через ВТБ

 
Алексей Тарабанов:

Можно через ВТБ

Спасибо 
 
Алексей Тарабанов:

Можно через ВТБ

Перерыл их сайт нет там мт5
 
Тема поднята три года как назад , видимо лет 7 ещё надо подождать. 
 

Вот, работает. 

 
Алексей Тарабанов:

Вот, работает. 

а Где набор символов с биржи СПБ  ? Вижу рубль доллар, так это добро есть практически везде, а где  APPL MSFT  и остальные 10тыс акций ?
 
Алексей Тарабанов:

Вот, работает. 

ах-ха, поржал) Втюхнуть лицензированного российского форекс-брокера нормальному человеку, да вы жёсткий))

Остается надеяться что ВТБ и на ММВБ с СПБ скоро МТ5 подтянет.

 
2021 год , мт5 до сих пор не подключен к СПб ни у одного из брокеров. Ждём январь 2022. Возможно в 2024 что то будет  ну или в 2036.
  А пока пишу роботов на питоне через api Тинькофф.
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