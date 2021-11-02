Торги на СПб через MT5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет , есть ли сейчас возможность торговли на СПб через мт5 ?
Можно через ВТБ
Можно через ВТБ
Можно через ВТБ
Вот, работает.
Вот, работает.
Вот, работает.
ах-ха, поржал) Втюхнуть лицензированного российского форекс-брокера нормальному человеку, да вы жёсткий))
Остается надеяться что ВТБ и на ММВБ с СПБ скоро МТ5 подтянет.