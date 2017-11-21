Индикатор Stochastic
У меня наиболее успешные моменты использования Stochastic связаны с поиском дивергенций по его показаниям (была целая тема на моем форуме по этому поводу от neval'a). Периоды индикатора должны быть достаточно большими (более 100). Также необходимо озаботиться тем, чтобы линия индикатора как можно лучше коррелировала с ценой. Тогда его расхождения с ценой дают больше прибыльных сигналов.
Есть в англ ветка с системой 3Stoch (система старинная, я только "озвучил") -
Параметры индикаторов -
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Sergey Golubev, 2013.06.03 19:07
For now - we can describe the trading rules for those 3 Stochastic indicators:
- 34/5/5 (fast stoch)
- 55/8/8 (medium stoch)
- 100/8/8 (slow stoch)
Правила -
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