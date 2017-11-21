Индикатор Stochastic

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     Добрый день, дорогие трейдеры. Поделитесь, пожалуйста, мнением индикатора Stochastic. Если пользуетесь, поделитесь настройками.
 

У меня наиболее успешные моменты использования Stochastic связаны с поиском дивергенций по его показаниям (была целая тема на моем форуме по этому поводу от neval'a). Периоды индикатора должны быть достаточно большими (более 100). Также необходимо озаботиться тем, чтобы линия индикатора как можно лучше коррелировала с ценой. Тогда его расхождения с ценой дают больше прибыльных сигналов.

 

Есть в англ ветка с системой 3Stoch (система старинная, я только "озвучил") - 

Stochastic


Параметры индикаторов - 




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Stochastic

Sergey Golubev, 2013.06.03 19:07

For now - we can describe the trading rules for those 3 Stochastic indicators:

  • 34/5/5 (fast stoch)
  • 55/8/8 (medium stoch)
  • 100/8/8 (slow stoch)






Правила - 

MetaTrader Trading Platform Screenshots

EURUSD, M5, 2013.06.03

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

not simultanious

EURUSD, M5, 2013.06.03, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Темплата для МТ5 - этот пост (в аттаче)
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