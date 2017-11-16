Перемещение прямоульника - страница 2
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Хорошо, Ваша подсказка мне помогла. Не знаю на сколько грамотно я выполнил эту задачу, но по крайней мере одного результата я добился.
мне пришлось двигать каждую сторону прямоугольника отдельной функцией ObjectMove
вот такой код:
datetime time1 = Time[0];
double price1 = 1277;
datetime time2 = Time[50];
double price2 = 1275;
ObjectMove(current_chart_id,obj_name,0,time1,price1);
ObjectMove(current_chart_id,obj_name,1,time2,price2);
Может это можно выполнить как то одной строкой?
Теперь осталось переместить ту сторону прямоугольника которая ориентированна на бар 0 Time[0]; на несколько свечей правее. Пытался написать Time[-10]; но как то не адекватно мой объект отреагировал
Тут подскажите тоже пожалуйста.
Одной строкой =)
Можно, если написать функцию типа MoveRectangle.
Нужно рассчитать время, которое соответствует nBarCount бару, находящемуся правее текущего бара:
Благодарю Вас Игорь, с Вами приятно иметь дело. Вы помогли мне решить все мои вопросы.
Вот, от куда, мне, не опытному "программисту" знать такие ньюансы. Мне, например из документации было это не понятно.
В результате получил такую программку:
#property indicator_chart_window
int start()
{
string obj_name="Rectangle";
long current_chart_id=ChartID();
//---
//---
//Точки привязки прямоугольника
int nBarCount = 10;
//
datetime time1 = Time[0] + PeriodSeconds() * nBarCount;
double price1 = 1279;
//
datetime time2 = Time[20];
double price2 = 1277.5;
//создание прямоугольника
ObjectCreate(current_chart_id,obj_name,OBJ_RECTANGLE,0,time1,price1,time2,price2);
//передвижение прямоугольника
ObjectMove(current_chart_id,obj_name,0,time1,price1);
ObjectMove(current_chart_id,obj_name,1,time2,price2);
return(0);
С уважением,
Александр
Имею задачу перемещать прямоугольник на графике вместе с появлением очередного бара соответственно.
Всем заранее спасибо.
С уважением, Александр
Имеешь задачу - так выполняй
=====
задается размер коробки в барах, есть сдвиг влево.
первый рис. в 14.58, второй уже после 15.00, виден сдвиг