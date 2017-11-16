Кого на этом форуме больше: быков или медведей?
- 40% Предпочитаю покупки (2)
- 60% Предпочитаю продажи (3)
А если за тех и за других? Все от ситуации зависит. Трейдер, особенно который занимается краткосрочными спекуляциями, должен всегда быть готов переметнутся от одной стороны к другой.
- 50% Предпочитаю покупки (3)
- 50% Предпочитаю продажи (3)
И других животных хватает)), зачем ограничиваться?
Не охвачены леопарды, лисы, зайцы и еще там целый зверинец у Юсуфа))
- Предпочитаю покупки
- Предпочитаю продажи
Абсолютно мутный опрос, без вариантов выбора. Я вот ничего не предпочитаю, но статистика робота с утра этого понедельника такова
И это только из-за того, что тренд по евро с понедельника бычий. Ну и золотишко с суточным запозданием присоединилось. Каков рынок - так и торгуем.
А насчет предпочтений - предпочитаю стройных блондинок, красное вино, коньяк и иногда, по праздникам, балую себя дешираком )
А если за тех и за других? Все от ситуации зависит. Трейдер, особенно который занимается краткосрочными спекуляциями, должен всегда быть готов переметнутся от одной стороны к другой.
С криком, - я свой, буржуинский!
Абсолютно мутный опрос, без вариантов выбора. Я вот ничего не предпочитаю, но статистика робота с утра этого понедельника такова
И это только из-за того, что тренд по евро с понедельника бычий. Ну и золотишко с суточным запозданием присоединилось. Каков рынок - так и торгуем.
А насчет предпочтений - предпочитаю стройных блондинок, красное вино, коньяк и иногда, по праздникам, балую себя дешираком )
Хорошая идея ,посмотреть в отчете)) поддержу
оказывается за последние 4 месяца я больше шортил, но в целом стремится к 50%Что интересно, в голосовании я просто ткнул на угад продажи и угадал!
Я настолько овца, что не попал даже в опрос
На форуме больше новичков, создающих тупые опросы.
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