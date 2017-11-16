Кого на этом форуме больше: быков или медведей?

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  • 56% (34)
  • 44% (27)
Всего проголосовало: 61
 
Evgeny Gavrilov:
  • 40% Предпочитаю покупки
    (2)
  • 60% Предпочитаю продажи
    (3)

А если за тех и за других? Все от ситуации зависит. Трейдер, особенно который занимается краткосрочными спекуляциями, должен всегда быть готов переметнутся от одной стороны к другой.

 
Evgeny Gavrilov:
  • 50% Предпочитаю покупки
    (3)
  • 50% Предпочитаю продажи
    (3)

И других животных хватает)), зачем ограничиваться?

 

Не охвачены леопарды, лисы, зайцы и еще там целый зверинец у Юсуфа))

 
Evgeny Gavrilov:
  • Предпочитаю покупки
  • Предпочитаю продажи

Абсолютно мутный опрос, без вариантов выбора. Я вот ничего не предпочитаю, но статистика робота с утра этого понедельника такова

И это только из-за того, что тренд по евро с понедельника бычий. Ну и золотишко с суточным запозданием присоединилось. Каков рынок - так и торгуем.

А насчет предпочтений - предпочитаю стройных блондинок, красное вино, коньяк и иногда, по праздникам, балую себя дешираком )

 
Vitalii Ananev:

А если за тех и за других? Все от ситуации зависит. Трейдер, особенно который занимается краткосрочными спекуляциями, должен всегда быть готов переметнутся от одной стороны к другой.


С криком, - я свой, буржуинский!

 
Только быки и медведи?
 
Alexey Volchanskiy:

Абсолютно мутный опрос, без вариантов выбора. Я вот ничего не предпочитаю, но статистика робота с утра этого понедельника такова

И это только из-за того, что тренд по евро с понедельника бычий. Ну и золотишко с суточным запозданием присоединилось. Каков рынок - так и торгуем.

А насчет предпочтений - предпочитаю стройных блондинок, красное вино, коньяк и иногда, по праздникам, балую себя дешираком )


Хорошая идея ,посмотреть в отчете)) поддержу

оказывается за последние 4 месяца я больше шортил, но в целом стремится к 50%

Что интересно, в голосовании я просто ткнул на угад продажи и угадал! 
 

Я настолько овца, что не попал даже в опрос

 

На форуме больше новичков, создающих тупые опросы.

 
Всё же, надеюсь, больше людей.
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