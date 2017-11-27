Какой способ по Вашему опыту показывает хорошие результаты?
- Инструмент линии Фибоначчи
- Вижу Швейцарский франк удивил многих и даже крупных, но вскоре всего не посвященных игроков рынка. Уважаемые члены сообщества, а что Вы получили от этого?
- ТЗ. Советник со стоп лосом
растить лося пока цена не вернетсяА рынок всегда даст возможность закрыться в 0, а по сделке или по средствам не столь важно.
растить лося пока цена не вернется
не, торговать пирожками прибыльнее
Какой, блин, безубыток ?
Стоплосс придумали трусы, и правильные пацаны их не используют !
Какой, блин, безубыток ?
Стоплосс придумали трусы, и правильные пацаны их не используют !
а у "правильных пацанов" какой срок жизни счетов?
- 62% Посмотреть результаты (5)
- 0% Использование безубытка при первой же возможности (0)
- 38% Сохранение стоп лоса и тейк профита неизменными до срабатывания одного из них (3)
- 71% Посмотреть результаты (5)
- 0% Использование безубытка при первой же возможности (0)
- 29% Сохранение стоп лоса и тейк профита неизменными до срабатывания одного из них (2)
Использование безубытка (да ещё "при первой же возможности") - это фактически означает, что вы ставите, например, СЛ = 50пп, а ТП=0пп. И если даже соотношение 50% - 50%, то будете растить сделки со СЛ. Это очевидно. Но наиболее эффективная торговля (на мой субъективный взгляд) - это когда используют и СЛ, и ТП. Я так торговать пока не умею. Очень многие (посмотрите Сигналы) СЛ - не ставят.
а у "правильных пацанов" какой срок жизни счетов?
Что значит "какой срок" ???
ВСЕГДА ! Правильные пацаны - никогда не терпят убытка, и счета у них открыты столько, сколько им хочется.
Вот не задача))
Использование безубытка (да ещё "при первой же возможности") - это фактически означает, что вы ставите, например, СЛ = 50пп, а ТП=0пп. И если даже соотношение 50% - 50%, то будете растить сделки со СЛ. Это очевидно. Но наиболее эффективная торговля (на мой субъективный взгляд) - это когда используют и СЛ, и ТП. Я так торговать пока не умею. Очень многие (посмотрите Сигналы) СЛ - не ставят.
Это называется "скрытый" SL. Торговать вообще без SL глупо. В торговли бывают "промахи" и поэтому приходится закрывать "в минусе".
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