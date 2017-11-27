Какой способ по Вашему опыту показывает хорошие результаты?

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  • 38% (43)
  • 29% (33)
  • 33% (37)
Всего проголосовало: 113
 

растить лося пока цена не вернется

А рынок всегда даст возможность закрыться в 0, а по сделке или по средствам не столь важно.
 
Mickey Moose:

растить лося пока цена не вернется


не, торговать пирожками прибыльнее

 

Какой, блин, безубыток ?

Стоплосс придумали трусы, и правильные пацаны их не используют !

 
George Merts:

Какой, блин, безубыток ?

Стоплосс придумали трусы, и правильные пацаны их не используют !


а у "правильных пацанов" какой срок жизни счетов? 

 
Izzatilla Ikramov:
  • 62% Посмотреть результаты
    (5)
  • 0% Использование безубытка при первой же возможности
    (0)
  • 38% Сохранение стоп лоса и тейк профита неизменными до срабатывания одного из них
    (3)
 
Izzatilla Ikramov:
  • 71% Посмотреть результаты
    (5)
  • 0% Использование безубытка при первой же возможности
    (0)
  • 29% Сохранение стоп лоса и тейк профита неизменными до срабатывания одного из них
    (2)

Использование безубытка (да ещё "при первой же возможности") - это фактически означает, что вы ставите, например, СЛ = 50пп, а ТП=0пп. И если даже соотношение 50% - 50%, то будете растить сделки со СЛ. Это очевидно. Но наиболее эффективная торговля (на мой субъективный взгляд) - это когда используют и СЛ, и ТП. Я так торговать пока не умею. Очень многие (посмотрите Сигналы) СЛ - не ставят.

 
Izzatilla Ikramov:

а у "правильных пацанов" какой срок жизни счетов? 

Что значит "какой срок" ???

ВСЕГДА !  Правильные пацаны - никогда не терпят убытка, и счета у них открыты столько, сколько им хочется.

 

Вот не задача))

 
Victor Ziborov:

Использование безубытка (да ещё "при первой же возможности") - это фактически означает, что вы ставите, например, СЛ = 50пп, а ТП=0пп. И если даже соотношение 50% - 50%, то будете растить сделки со СЛ. Это очевидно. Но наиболее эффективная торговля (на мой субъективный взгляд) - это когда используют и СЛ, и ТП. Я так торговать пока не умею. Очень многие (посмотрите Сигналы) СЛ - не ставят.


Это называется "скрытый" SL. Торговать вообще без SL глупо. В торговли бывают "промахи" и поэтому приходится закрывать "в минусе".

[Удален]  
ТрейлингСтоп с самого начала = Трал
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