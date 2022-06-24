Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера. - страница 2
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Это было моей основной идеей , но я регулярно на протяжении последних 1-1,5 иногда переставляю ПО для очистки от возможного накопившегося хлама, и всегда делал это по выходным - никогда засады не было, думаю, потому, что не работают то торговые сервера, а файлы для ПО берутся с серверов производителя ПО. Ну что ж, подождем, надеюсь рассосется.
Попробовал установить чистый МТ5 с этого сайта, проблема как у вас. Никаких прокси естественно у меня нет и небыло никогда.
2017.11.11 17:59:57.434 Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz, RAM: 2039 / 4095 Mb, HDD: 90585 / 151824 Mb, GMT+02:00
а файлы для ПО берутся с серверов производителя ПО. Ну что ж, подождем, надеюсь рассосется.
Та же проблема, сначала пробовал на вдс, искал причины, попробовал на домашнем, та же история. Хотя несколько дней назад было все нормально.
Попробовал установить чистый МТ5 с этого сайта, проблема как у вас.
Нашел один ответ от МК (правда, по МТ4) двухлетней давности - может чем-то поможет (текст выделил я) -
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при установке mt4 на win7 64x требует прокси, при том, что в настройках сети никакого прокси не было никогда.
Alexey Da, 2015.04.07 06:23
Когда именно вы это сделали?
Другие компьютеры в той же домашней сети? Вы с "проблемного" компьютера нормально на сайт MQL5.com заходите?
Вообще запрос настроек прокси сервера говорит о том, что инсталлер так и не смог установить прямое соединение для загрузки компонентов обновления. Возможно установлены какие-то ограничения в брандмауэре или настрйоках TCPIP, возможно антивирус, возможно вирус... Какое именно у вас подключение к сети (вся цепочка от ПК до провайдера)? Менялись настройки сетевого оборудования?
P.S. отправьте в личку реальный IP адрес с которого вы были в сети в момент возникновения проблем.
какого сайта?
С mql5.com
ссылка внизу страницы.
Нашел один ответ от МК (правда, по МТ4) двухлетней давности - может чем-то поможет (текст выделил я) -
С mql5.com
ссылка внизу страницы.
Еще мысль (может это к теме и не относится): когда я какой-то файл переношу с компьютера на планшет (разные виндовсы), то после переноса жму не него правой кнопкой мыши, потом свойства и т.д. - и там надо нажать - что-то там о совместимости (пишу по памяти, так как сейчас такого файла нет).
Точно не это. С ДЦ нормально ставится.