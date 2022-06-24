Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера. - страница 2

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JohnGotti:

Это было моей основной идеей , но я регулярно на протяжении последних 1-1,5 иногда переставляю ПО для очистки от возможного накопившегося хлама, и всегда делал это по выходным - никогда засады не было, думаю, потому, что не работают то торговые сервера, а файлы для ПО берутся с серверов производителя ПО. Ну что ж, подождем, надеюсь рассосется.


Попробовал установить чистый МТ5 с этого сайта, проблема как у вас. Никаких прокси естественно у меня нет и небыло никогда.

2017.11.11 17:59:57.434 Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Xeon  L5420 @ 2.50GHz, RAM: 2039 / 4095 Mb, HDD: 90585 / 151824 Mb, GMT+02:00


 
JohnGotti:

а файлы для ПО берутся с серверов производителя ПО. Ну что ж, подождем, надеюсь рассосется.

Файлы ПО  МТ берутся исключительно от конкретного ДЦ, и никак не от производителя.
 

Та же проблема, сначала пробовал на вдс, искал причины, попробовал на домашнем, та же история. Хотя несколько дней назад было все нормально.

 
Vladimir Zubov:

Попробовал установить чистый МТ5 с этого сайта, проблема как у вас. 

какого сайта? Уже интересно, попробую, время есть.
 

Нашел один ответ от МК (правда, по МТ4) двухлетней давности - может чем-то поможет (текст выделил я) - 

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при установке mt4 на win7 64x требует прокси, при том, что в настройках сети никакого прокси не было никогда.

Alexey Da, 2015.04.07 06:23

Когда именно вы это сделали?

Другие компьютеры в той же домашней сети? Вы с "проблемного" компьютера нормально на сайт MQL5.com заходите?

Вообще запрос настроек прокси сервера говорит о том, что инсталлер так и не смог установить прямое соединение для загрузки компонентов обновления. Возможно установлены какие-то ограничения в брандмауэре или настрйоках TCPIP, возможно антивирус, возможно вирус... Какое именно у вас подключение к сети (вся цепочка от ПК до провайдера)? Менялись настройки сетевого оборудования?

P.S. отправьте в личку реальный IP адрес с которого вы были в сети в момент возникновения проблем.


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Yuriy Asaulenko:
какого сайта?

С mql5.com

ссылка внизу страницы.

 
Sergey Golubev:

Нашел один ответ от МК (правда, по МТ4) двухлетней давности - может чем-то поможет (текст выделил я) - 


М.б. антивирус после установки в песочнице МТ запустил? У меня это часто, просто разблокировать надо.
 
Vladimir Zubov:

С mql5.com

ссылка внизу страницы.

Попробовал. Все как у всех. Имхо, это называется - сервер недоступен.
 
Еще мысль (может это к теме и не относится): когда я какой-то файл переношу с компьютера на планшет (разные виндовсы), то после переноса жму не него правой кнопкой мыши, потом свойства и т.д. - и там надо нажать - что-то там о совместимости (пишу по памяти, так как сейчас такого файла нет).
 
Sergey Golubev:
Еще мысль (может это к теме и не относится): когда я какой-то файл переношу с компьютера на планшет (разные виндовсы), то после переноса жму не него правой кнопкой мыши, потом свойства и т.д. - и там надо нажать - что-то там о совместимости (пишу по памяти, так как сейчас такого файла нет).

Точно не это. С ДЦ нормально ставится.

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