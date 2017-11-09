Прирост депозита

Новый комментарий
 
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
 

очень даже

 
Maksim Neimerik:
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)

Это очень много, и просадка по чём, по балансу, или эквити?

 
Maksim Neimerik:
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
Автор проставляется ? :-)

если с 2015 по сей день и на реале - то очень даже. На демке и в тестере это ниочём
 
Maxim Kuznetsov:
Автор проставляется ? :-)

если с 2015 по сей день и на реале - то очень даже. На демке и в тестере это ниочём

Я о тестере конечно, вот:


 
Maksim Neimerik:

Я о тестере конечно, вот:



Мартином??? 

Неплохо

 
Maksim Neimerik:

Я о тестере конечно, вот:


в реале вылетит и к снятию+пополнению не приспособлен - у вас постоянная капитализация и резкое увеличение объёма при просадке по эквити.
 
Ivan Butko:

Мартином??? 

Неплохо

Ну здесь нестандартный мартин, отрабатывается только одна убыточная сделка удвоеным лотом с ТП на половину меньшим чем убыток, тоесть выходим на 0.

 
Maxim Kuznetsov:
в реале вылетит и к снятию+пополнению не приспособлен - у вас постоянная капитализация и резкое увеличение объёма при просадке по эквити.

А вот здесь поподробнее можно? Я как-то не думал раньше об этом...

 

Если за год то вообще норм выходит:


 
Maksim Neimerik:
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)

Здесь на Форуме говорят про Уоррена Баффетта, у которого за 42 года среднегодовая доходность была 22.39%. И это преподносят как образец для подражания. С этой точки зрения 800% за два года звучит авантюрно. Скорее всего это так и есть.


12
Новый комментарий