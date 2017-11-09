Прирост депозита
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
- Какие показатели ТС говорят о ее эффективности?
- Теория рынка
- Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
очень даже
Maksim Neimerik:
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
Это очень много, и просадка по чём, по балансу, или эквити?
Maksim Neimerik:Автор проставляется ? :-)
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
если с 2015 по сей день и на реале - то очень даже. На демке и в тестере это ниочём
Maksim Neimerik:
Я о тестере конечно, вот:
Я о тестере конечно, вот:
Мартином???
Неплохо
Maksim Neimerik:в реале вылетит и к снятию+пополнению не приспособлен - у вас постоянная капитализация и резкое увеличение объёма при просадке по эквити.
Я о тестере конечно, вот:
Я о тестере конечно, вот:
Ivan Butko:
Мартином???
Мартином???
Неплохо
Ну здесь нестандартный мартин, отрабатывается только одна убыточная сделка удвоеным лотом с ТП на половину меньшим чем убыток, тоесть выходим на 0.
Maxim Kuznetsov:
в реале вылетит и к снятию+пополнению не приспособлен - у вас постоянная капитализация и резкое увеличение объёма при просадке по эквити.
в реале вылетит и к снятию+пополнению не приспособлен - у вас постоянная капитализация и резкое увеличение объёма при просадке по эквити.
А вот здесь поподробнее можно? Я как-то не думал раньше об этом...
Maksim Neimerik:
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
Привет! Кто как считает: прирост депозита за 2 года 800% это приемлемо для торговли роботом? (просадка 68%)
Здесь на Форуме говорят про Уоррена Баффетта, у которого за 42 года среднегодовая доходность была 22.39%. И это преподносят как образец для подражания. С этой точки зрения 800% за два года звучит авантюрно. Скорее всего это так и есть.
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