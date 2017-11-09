Безнадега - страница 2

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Andrey Sorokin:

Alexander Filippov:
.....вот быстрый рост счета по ходу залет

Если рост за последний месяц - 30 дней составил более 50 %, то выносятся след. предупреждения на стр. сигнала:

!!! - Слишком большой прирост за последний месяц говорит о высоком риске

!!! - Высокий среднемесячный прирост может означать торговлю с высоким риском

Прирост в месяц, % смотрим во вкладке Статистика.


!!! - Слишком большой прирост за последний месяц говорит о высоком риске

!!! - Высокий среднемесячный прирост может означать торговлю с высоким риском

!!! - Cредний прирост за месяц говорит о том, что сигнал не слишком прибылен

!!! - Маленький прирост говорит о том что данный сигнал не подходит для заработка на нем

 

если к слову "прирост" добавить "темп прироста" или "скорость прироста" (как, собственно, правильно называется этот показатель) -- то сочетания "скорость прироста" и "риск" станут понятными.

действительно, чем выше скорость прироста, тем выше риски.


 
Andrey F. Zelinsky:

если к слову "прирост" добавить "темп прироста" или "скорость прироста" (как, собственно, правильно называется этот показатель) -- то сочетания "скорость прироста" и "риск" станут понятными.

действительно, чем выше скорость прироста, тем выше риски.

Надежность - синоним стабильности. Если на счету все время одна и та же сумма, естественно, с небольшими изменениями - надежный. Быстрый рост вызывает подозрение

 
Andrey F. Zelinsky:

Критерии надёжности сигнала складываются очень просто -- есть такое понятие как "здравый смысл".

Как по мне, есть два критерия надёжности -- это 1) срок жизни сигнала и 2) просадка + динамика/скорость её роста (два связанных показателя).

Не может сигнал со сроком жизни 1 год считаться 100% надёжным -- просто не проходит за 1 год полный цикл тренда/флета.

Не может сигнал с просадкой выше 5-10% считаться надёжным -- как минимум есть теоретические выкладки, мол нельзя рисковать более чем 4% капитала от сделки.

С другой стороны -- "надёжность" показатель субъективный и каждый его оценивает по своему разумению.

Как по мне -- то по статистике сигнала надёжность не посчитать. Надо смотреть по поведению стратегии в ключевые моменты поведения рынка. Например, как ведёт себя стратегия в 2008 году. Как ведёт себя стратегия по евро с лета 2014 года, когда пошел затяжной безоткатный тренд. Как ведёт себя стратегия по франку, когда отпустили привязку курса к евро.

Т.е. если провайдер сигнала хочет, чтобы его сигнал замониторили как "надёжный" -- надо мониторить поведение его стратегии на ряде характерных исторических движений рынка.


А сами так можете торговать?

 

На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.

 
Evgeniy Grebenuik:

А сами так можете торговать?


А у вас есть проблема с оценкой реальности?

Как в реале обстоит дело? Можно даже по форуму поискать и убедиться в этом.

Ситуация А. Приходит форумчанин, показывает статистику торговли за пол-года и говорит "нашел грааль", "научился торговать, наконец-то", "оцените". Ему что все отвечают? Правильно. Поторгуй годик, потом вернёмся к обсуждению.

А что в сервисе Сигналов? Сигнал 5 месяцев -- уже надежность 100%, см. https://www.mql5.com/ru/forum/217686/page6#comment_6030947

Ситуация Б. Сгенерировали торговую стратегию и решили её проверить. Проверили последний месяц. Супер, 150% в месяц. В маркет. А сами торговать? А фиг. Не проходит стратегия 2008 год. И по евро в 2014 году слетает. Но для продажи же не требуется показывать такую статистику, достаточно последнего месяца и ещё парочки.

 
Aleksey Altukhov:

На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.

Ещё пишите в таком духе 


 
Aleksey Altukhov:

На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.


Ржака. Зимой был сигнал, 3000 подписчиков, отходят теперь все от подписок: и подписчики и провайдер и сам сигнал.

Там было 11 млн. средств подписчиков. На сколько пунктов движения цены EURUSD может повлиять постановка такого лота?

 
Andrey F. Zelinsky:

А у вас есть проблема с оценкой реальности?

Как в реале обстоит дело? Можно даже по форуму поискать и убедиться в этом.

Ситуация А. Приходит форумчанин, показывает статистику торговли за пол-года и говорит "нашел грааль", "научился торговать, наконец-то", "оцените". Ему что все отвечают? Правильно. Поторгуй годик, потом вернёмся к обсуждению.

А что в сервисе Сигналов? Сигнал 5 месяцев -- уже надежность 100%

Ситуация Б. Сгенерировали торговую стратегию и решили её проверить. Проверили последний месяц. Супер, 150% в месяц. В маркет. А сами торговать? А фиг. Не проходит стратегия 2008 год. И по евро в 2014 году слетает. Но для продажи же не требуется показывать такую статистику, достаточно последнего месяца и ещё парочки.

Это точно. Сижу вот уже почти неделю над одной ТС, очень простая, но супер-надёжная, вот только незадача - сливает на usdjpy и audusd раз в год. В общем эти сливы и сводят всю ТС на нет, потому что нет гарантии того, что самая наилучшая пара завтра не начнёт делать такие-же движения, как сливные пары, и депозит не будет убит через неделю.

 
Aleksey Altukhov:

На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.

это как раз та самая тема из которой вышел термин про "толстые хвосты". Вопреки ранее господствующим теориям выяснилось что портфель голубых фишек не стоит разбавлять "свежими, дешёвыми и перспективными".
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