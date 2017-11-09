Безнадега - страница 2
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Alexander Filippov:
.....вот быстрый рост счета по ходу залет
Если рост за последний месяц - 30 дней составил более 50 %, то выносятся след. предупреждения на стр. сигнала:
!!! - Слишком большой прирост за последний месяц говорит о высоком риске
!!! - Высокий среднемесячный прирост может означать торговлю с высоким риском
Прирост в месяц, % смотрим во вкладке Статистика.
!!! - Слишком большой прирост за последний месяц говорит о высоком риске
!!! - Высокий среднемесячный прирост может означать торговлю с высоким риском
!!! - Cредний прирост за месяц говорит о том, что сигнал не слишком прибылен
!!! - Маленький прирост говорит о том что данный сигнал не подходит для заработка на нем
если к слову "прирост" добавить "темп прироста" или "скорость прироста" (как, собственно, правильно называется этот показатель) -- то сочетания "скорость прироста" и "риск" станут понятными.
действительно, чем выше скорость прироста, тем выше риски.
если к слову "прирост" добавить "темп прироста" или "скорость прироста" (как, собственно, правильно называется этот показатель) -- то сочетания "скорость прироста" и "риск" станут понятными.
действительно, чем выше скорость прироста, тем выше риски.
Надежность - синоним стабильности. Если на счету все время одна и та же сумма, естественно, с небольшими изменениями - надежный. Быстрый рост вызывает подозрение
Критерии надёжности сигнала складываются очень просто -- есть такое понятие как "здравый смысл".
Как по мне, есть два критерия надёжности -- это 1) срок жизни сигнала и 2) просадка + динамика/скорость её роста (два связанных показателя).
Не может сигнал со сроком жизни 1 год считаться 100% надёжным -- просто не проходит за 1 год полный цикл тренда/флета.
Не может сигнал с просадкой выше 5-10% считаться надёжным -- как минимум есть теоретические выкладки, мол нельзя рисковать более чем 4% капитала от сделки.
С другой стороны -- "надёжность" показатель субъективный и каждый его оценивает по своему разумению.
Как по мне -- то по статистике сигнала надёжность не посчитать. Надо смотреть по поведению стратегии в ключевые моменты поведения рынка. Например, как ведёт себя стратегия в 2008 году. Как ведёт себя стратегия по евро с лета 2014 года, когда пошел затяжной безоткатный тренд. Как ведёт себя стратегия по франку, когда отпустили привязку курса к евро.
Т.е. если провайдер сигнала хочет, чтобы его сигнал замониторили как "надёжный" -- надо мониторить поведение его стратегии на ряде характерных исторических движений рынка.
А сами так можете торговать?
На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.
А сами так можете торговать?
А у вас есть проблема с оценкой реальности?
Как в реале обстоит дело? Можно даже по форуму поискать и убедиться в этом.
Ситуация А. Приходит форумчанин, показывает статистику торговли за пол-года и говорит "нашел грааль", "научился торговать, наконец-то", "оцените". Ему что все отвечают? Правильно. Поторгуй годик, потом вернёмся к обсуждению.
А что в сервисе Сигналов? Сигнал 5 месяцев -- уже надежность 100%, см. https://www.mql5.com/ru/forum/217686/page6#comment_6030947
Ситуация Б. Сгенерировали торговую стратегию и решили её проверить. Проверили последний месяц. Супер, 150% в месяц. В маркет. А сами торговать? А фиг. Не проходит стратегия 2008 год. И по евро в 2014 году слетает. Но для продажи же не требуется показывать такую статистику, достаточно последнего месяца и ещё парочки.
На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.
Ещё пишите в таком духе
На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.
Ржака. Зимой был сигнал, 3000 подписчиков, отходят теперь все от подписок: и подписчики и провайдер и сам сигнал.
Там было 11 млн. средств подписчиков. На сколько пунктов движения цены EURUSD может повлиять постановка такого лота?
А у вас есть проблема с оценкой реальности?
Как в реале обстоит дело? Можно даже по форуму поискать и убедиться в этом.
Ситуация А. Приходит форумчанин, показывает статистику торговли за пол-года и говорит "нашел грааль", "научился торговать, наконец-то", "оцените". Ему что все отвечают? Правильно. Поторгуй годик, потом вернёмся к обсуждению.
А что в сервисе Сигналов? Сигнал 5 месяцев -- уже надежность 100%
Ситуация Б. Сгенерировали торговую стратегию и решили её проверить. Проверили последний месяц. Супер, 150% в месяц. В маркет. А сами торговать? А фиг. Не проходит стратегия 2008 год. И по евро в 2014 году слетает. Но для продажи же не требуется показывать такую статистику, достаточно последнего месяца и ещё парочки.
Это точно. Сижу вот уже почти неделю над одной ТС, очень простая, но супер-надёжная, вот только незадача - сливает на usdjpy и audusd раз в год. В общем эти сливы и сводят всю ТС на нет, потому что нет гарантии того, что самая наилучшая пара завтра не начнёт делать такие-же движения, как сливные пары, и депозит не будет убит через неделю.
На надежность еще влияет кол-во подписчиков. Чем больше подписчиков, тем меньше надежность, т.к. рынок всегда идет против основной массы трейдеров.