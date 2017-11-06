Метатрейдер на CentOS
Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе.
Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё
Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер
Без Wine вряд-ли получится.
Техподдержке надо просто сказать, то МТ запускается только в винде и попроси помочь поставить Wine. Да ещё и в устаревших версиях Wine MT тоже не запускается.
Без Wine вряд-ли получится.
Техподдержке надо просто сказать, то МТ запускается только в винде и попроси помочь поставить Wine. Да ещё и в устаревших версиях Wine MT тоже не запускается.
Добавил в тикет им про Wine
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UPD
А вот накопал в интернете, команды, которые нужно ввести в консоль
yum groupinstall ‘Development Tools’
yum install libX11-devel freetype-devel zlib-devel libxcb-devel
Установка дополнительных пакетов завершена. Теперь переходим к загрузке пакета Wine:
cd /usr/src
wget http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.41.tar.bz2
tar xjf wine-1.7.41.tar.bz2
cd wine-1.7.41
Далее выполняем конфигурирование пакета для последующей установки:
Для 32-Bit ОС:
./configure
Для 64-Bit ОС:
./configure — -enable-win64
Если возникают ошибки, спопровождающиеся описанием об отсутствии пакетов, необходимо выполнить их установку. Теперь создаем установочный пакет, выполнив последовательно указанные команды:
make
make install
_____________________________
На начальном этапе уже пишет, что не может что-то там
Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе.
Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Копирую все команды в консоль, там что-то как-то происходит, как в глазах Терминатора: какие-то слова бегут, грузится что-то, но под конет "can't..." и далее подобное.
Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё
Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер
нужно поставить спец версию вайна для мт 4 или самую последнюю, но как ни странно самые последние не всегда держут мт.
далее обязательно нужно удостовериться что версия интернет есплорера больше или равна 6
Все торгуйте , только маркета не будет и софтом с маркета пользоваться не сможете.
И еще , бывает шрифты глючат, надо будет все шрифты брать из винды и копировать на С в вайн.
Вот еще способ самый надежный работает во всех версиях Юникс систем
нужно поставить спец версию вайна для мт 4 или самую последнюю, но как ни странно самые последние не всегда держут мт.
далее обязательно нужно удостовериться что версия интернет есплорера больше или равна 6
Все торгуйте , только маркета не будет и софтом с маркета пользоваться не сможете.
И еще , бывает шрифты глючат, надо будет все шрифты брать из винды и копировать на С в вайн.
Вот еще способ самый надежный работает во всех версиях Юникс систем
Отлично, спасибо! Сейчас посмотрю
Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе.
Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Копирую все команды в консоль, там что-то как-то происходит, как в глазах Терминатора: какие-то слова бегут, грузится что-то, но под конет "can't..." и далее подобное.
Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё
Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер
может быть команды работают под убунту?
Запускайте уже виртуалку тогда, а не вайн, и работайте под нормальной виндой по-человечески, без кастрации функций терминала. (если это возможно, я хз - не пробовал)
Смотрите, без проблем не обойдётся каждый шаг: теперь требует прокси какой-то!
А так, всё запустилось. Техподдержка установила Дебиан
Запускайте уже виртуалку тогда, а не вайн, и работайте под нормальной виндой по-человечески, без кастрации функций терминала. (если это возможно, я хз - не пробовал)
уу.. не мой уровень, не пойму о чём вы даже D)
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Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Копирую все команды в консоль, там что-то как-то происходит, как в глазах Терминатора: какие-то слова бегут, грузится что-то, но под конет "can't..." и далее подобное.
Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё
Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер