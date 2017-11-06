Метатрейдер на CentOS

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Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе. 

Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Копирую все команды в консоль, там что-то как-то происходит, как в глазах Терминатора: какие-то слова бегут, грузится что-то, но под конет "can't..." и далее подобное. 

Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё

Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер
 
Ivan Butko:
Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе. 

Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.

Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё

Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер

Без Wine вряд-ли получится.

Техподдержке надо просто сказать, то МТ запускается только в винде и попроси помочь поставить Wine. Да ещё и в устаревших версиях Wine MT тоже не запускается.

 
Alexey Viktorov:

Без Wine вряд-ли получится.

Техподдержке надо просто сказать, то МТ запускается только в винде и попроси помочь поставить Wine. Да ещё и в устаревших версиях Wine MT тоже не запускается.


Добавил в тикет им про Wine

_____________________


UPD 

А вот накопал в интернете, команды, которые нужно ввести в консоль

yum groupinstall ‘Development Tools’
yum install libX11-devel freetype-devel zlib-devel libxcb-devel

Установка дополнительных пакетов завершена. Теперь переходим к загрузке пакета Wine:

cd /usr/src
wget  http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.41.tar.bz2
tar xjf wine-1.7.41.tar.bz2
cd wine-1.7.41

Далее выполняем конфигурирование пакета для последующей установки:

Для 32-Bit ОС:
./configure

Для 64-Bit ОС:
./configure  — -enable-win64

Если возникают ошибки, спопровождающиеся описанием об отсутствии пакетов, необходимо выполнить их установку. Теперь создаем установочный пакет, выполнив последовательно указанные команды:

make
make install

_____________________________

На начальном этапе уже пишет, что не может что-то там

 
Ivan Butko:
Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе. 

Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Копирую все команды в консоль, там что-то как-то происходит, как в глазах Терминатора: какие-то слова бегут, грузится что-то, но под конет "can't..." и далее подобное. 

Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё

Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер

нужно поставить спец версию вайна для мт 4 или самую последнюю, но как ни странно самые последние не всегда держут мт.

далее обязательно нужно удостовериться что версия интернет есплорера больше  или равна 6

Все торгуйте , только маркета не будет и софтом с маркета пользоваться не сможете.

И еще , бывает шрифты глючат, надо будет все шрифты брать из винды и копировать на С в вайн.


Вот еще способ самый надежный работает во всех версиях Юникс систем 


 

Наблюдал онлайн за работой техподдержки, что-то там вводили-вводили, устанавливали и пропали куда-то уже на два часа. 




 
Vladimir Pastushak:

нужно поставить спец версию вайна для мт 4 или самую последнюю, но как ни странно самые последние не всегда держут мт.

далее обязательно нужно удостовериться что версия интернет есплорера больше  или равна 6

Все торгуйте , только маркета не будет и софтом с маркета пользоваться не сможете.

И еще , бывает шрифты глючат, надо будет все шрифты брать из винды и копировать на С в вайн.


Вот еще способ самый надежный работает во всех версиях Юникс систем 



Отлично, спасибо! Сейчас посмотрю

 
Ivan Butko:
Помогите, пожалуйста, установить Метатрейдер на CentOS, VPS с виндой в Лондоне дорогие, пришлось попробовать на линуксе. 

Но, советы из интернета не помогают, Wine не могу установить. Замучился с ним.
Копирую все команды в консоль, там что-то как-то происходит, как в глазах Терминатора: какие-то слова бегут, грузится что-то, но под конет "can't..." и далее подобное. 

Я могу даже логин пароль вам дать, лишь бы запустить наконец это всё

Техподдержка любезно помогает, чем может, но такое ощущение, что они не знают, что такое Метатрейдер

может быть команды работают под убунту?

 
30$ не такая большая сумма в месяц, если есть острая необходимость в товаре.
[Удален]  

Запускайте уже виртуалку тогда, а не вайн, и работайте под нормальной виндой по-человечески, без кастрации функций терминала. (если это возможно, я хз - не пробовал)

 

Смотрите, без проблем не обойдётся каждый шаг: теперь требует прокси какой-то!

А так, всё запустилось. Техподдержка установила Дебиан

Прокси нет. На наших VPS прямой доступ в интернет.
Залейте еще раз установщик. Возможно мы скачали не ту версию.

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Тикет ID: #871719
Тема: User create new vps
Статус:Отвечен

 
Aleksandr Volotko:

Запускайте уже виртуалку тогда, а не вайн, и работайте под нормальной виндой по-человечески, без кастрации функций терминала. (если это возможно, я хз - не пробовал)


уу.. не мой уровень, не пойму о чём вы даже D)

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