Курс фунта стерлингов
Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...
Да, сегодня парочка моих знакомых-"арбитражников" погорели ...
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?
Сегодня случилось экстремальное расхождение на фунте. Будем наблюдать.
какого лося вырастил?
порадуй
Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...
вы смотрите не на М1, а на Д1 -- и там видно, что обвала никакого не было -- движение в 1,5 фигуры для фунта нормальное рядовое движение на новости -- поддержка не пробита, даже минимум прошлой недели не пробит.
так что никакого обвала не было.
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?
тактика была простая -- закупаемся "на все".
вся проблема таких движений в 1,5 фигуры -- это когда нищие люди со 100 долл хотят по-быстрому заработать миллион.
соблюдайте манименеджмент -- не входите несколькими лотами при баланса в 100 баксов -- и рядовые, хоть и сильные движения, не будут называться "обвалом"
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?
Вот скрин работы одного из моих арбитражных роботов.
ЕвроДоллар ФунтДоллар.
На графике М1 совмещены курсы этих пар.
Корреляция резко нарушена. Ждём схождения курсов в норму.
А вот Евро потянулось вниз за Фунтом и закрылись на достижении указанной прибыли на лот.
Вот скрин работы одного из моих арбитражных роботов.
ЕвроДоллар ФунтДоллар.
На графике М1 совмещены курсы этих пар.
Корреляция резко нарушена. Ждём схождения курсов в норму.
А вот закрылись.
Это называется статистическим арбитражем?
какого лося вырастил?
порадуй
я не торгую в моменты выхода новостей, предпочитаю скальпинг в ночное время.
я не торгую в моменты выхода новостей, предпочитаю скальпинг в ночное время.
зря, но дело хозяйское
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Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...