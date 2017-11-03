Курс фунта стерлингов

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Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...


 
Evgeny Gavrilov:

Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...


Да, сегодня парочка моих знакомых-"арбитражников" погорели ...
 
Andrei Fandeev:
Да, сегодня парочка моих знакомых-"арбитражников" погорели ...
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?
 
Evgeny Gavrilov:
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?
Да, на расхождении корреляции хорошо коррелируемых пар.
Сегодня случилось экстремальное расхождение на фунте. Будем наблюдать.
 

какого лося вырастил?

порадуй

 
Evgeny Gavrilov:

Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...



вы смотрите не на М1, а на Д1 -- и там видно, что обвала никакого не было -- движение в 1,5 фигуры для фунта нормальное рядовое движение на новости -- поддержка не пробита, даже минимум прошлой недели не пробит.

так что никакого обвала не было.

Evgeny Gavrilov:
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?

тактика была простая -- закупаемся "на все".

вся проблема таких движений в 1,5 фигуры -- это когда нищие люди со 100 долл хотят по-быстрому заработать миллион.

соблюдайте манименеджмент -- не входите несколькими лотами при баланса в 100 баксов -- и рядовые, хоть и сильные движения, не будут называться "обвалом"

 
geny Gavrilov:
А какова была из тактика? Открываться сразу на покупку и на продажу?

Вот скрин работы одного из моих арбитражных роботов.
ЕвроДоллар ФунтДоллар.
На графике М1 совмещены курсы этих пар.
Корреляция резко нарушена. Ждём схождения курсов в норму.

А вот Евро потянулось вниз за Фунтом и закрылись на достижении указанной прибыли на лот.

 
Andrei Fandeev:

Вот скрин работы одного из моих арбитражных роботов.
ЕвроДоллар ФунтДоллар.
На графике М1 совмещены курсы этих пар.
Корреляция резко нарушена. Ждём схождения курсов в норму.

А вот закрылись.

Это называется статистическим арбитражем?

 
Mickey Moose:

какого лося вырастил?

порадуй

я не торгую в моменты выхода новостей, предпочитаю скальпинг в ночное время.
 
Evgeny Gavrilov:
я не торгую в моменты выхода новостей, предпочитаю скальпинг в ночное время.
Почему ночью? Ночью спреды в разы выше на неактивных рынках. А для скальпирования это немаловажно. Поясните, пожалуйста.
 
Evgeny Gavrilov:
я не торгую в моменты выхода новостей, предпочитаю скальпинг в ночное время.

зря, но дело хозяйское

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