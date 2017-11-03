Курс фунта стерлингов - страница 2

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Andrey F. Zelinsky:

вы смотрите не на М1, а на Д1 -- и там видно, что обвала никакого не было -- движение в 1,5 фигуры для фунта нормальное рядовое движение на новости -- поддержка не пробита, даже минимум прошлой недели не пробит.

так что никакого обвала не было.

Согласен. Если смотреть ТФ крупнее М1, то видно что фунт просто вернулся к своей типичной корреляции. Индикатор показал возвращение к среднему значению графика
Но такие периоды ждать закрытия арбитража муторно и невыгодно изза свопов и заморозки средств. Потому и суетятся на М1
 
Andrei Fandeev:
Да, сегодня парочка моих знакомых-"арбитражников" погорели ...

ТФ значит надо постарше.

Евро же долбанулось, раздвижка тогда еще произошла. Сегодня схлопнулась....

 
Evgeny Gavrilov:

Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...

потому что это было кому то выгодно (а не потому что вышла новость)

 

Если Вы соберёте 100-200 новостей в табличку, заметите что результат на большом количестве будет 50% по новости, 50% против.

Рывок на новости в 70% случаев.

Ход цены по направлению новости 45%-55% в разные периоды.

 
Igor Ryapisov:

Если Вы соберёте 100-200 новостей в табличку, заметите что результат на большом количестве будет 50% по новости, 50% против.

Рывок на новости в 70% случаев.

Ход цены по направлению новости 45%-55% в разные периоды.

А если при этом фиксировать и проанализировать ещё и многократное увеличение спреда на новостях, то вообще грустная картина предстаёт.
Плюс к этому многократное увеличение запросов в очереди на выполнение - получится что от новостей надо держаться подальше.
Пусть крупные банки и фонды там бодаются. Частному трейдеру там нечего искать, кроме случайного угадывания направления где будет цена после успокоения рынка.
 
Evgeny Gavrilov:

Почему курс фунта сегодня обвалился? Ведь повышение процентной ставки ведёт к укреплению валюты, а тут всё наоборот...



Это повышение было давно ожидаемым, фунт некоторое время рос на нём. После того, как повышение состоялось, основные игроки зафиксировали прибыль и фунт упал. А вот если бы повышение было внезапным, фунт бы вырос и остался на хаях. Теперь будет коррекция вверх, а дальше - консолидация до появления сильных сигналов. Пока нет оснований для тренда ни вверх, ни вниз. Всё упирается в ожидание новостей из США.

 
Sergey Vradiy:

Это повышение было давно ожидаемым, фунт некоторое время рос на нём. После того, как повышение состоялось, основные игроки зафиксировали прибыль и фунт упал. А вот если бы повышение было внезапным, фунт бы вырос и остался на хаях. Теперь будет коррекция вверх, а дальше - консолидация до появления сильных сигналов. Пока нет оснований для тренда ни вверх, ни вниз. Всё упирается в ожидание новостей из США.

Вот это именно та интерпретация события, что похожа на реальность, исторически это уже было много раз, что который раз подтверждает истину сказанного.

 

Если исходить из того что Форекс это индикатор спроса на валюты. То при повышении процентной ставки спрос на дорогою валюту в мире будет падать и Фунт ждет дальнейшее падение.

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