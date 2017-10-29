профилировщик на исторических данных
функция отслеживания времени показывает загрузку в 30 %.
Зачем она?
Запустить профилировщик прямо на индикаторе.
ЗЫ
Профайлинг OnTick
Добавление еще одной строки
#define PROFILER_OnTick // Замеряет чистое время выполнения всех OnTick - немного замедляет общую работу #include <TesterBenchmark.mqh>
позволяет увидеть время, потраченное исключительно на выполнение OnTick - не учитывается время на симуляцию торгового окружения, исполнение и т.д.
- голосов: 14
- 2017.07.24
- fxsaber
- www.mql5.com
функция отслеживания времени нужна для того чтоб торговать только ночью. Выглядит вот так.
bool TradeTime() { bool rez=false; datetime cur=TimeCurrent(dt); // Print (dt.day_of_week," ", dt.hour); if(StartHour<EndHour) { if(((dt.hour==StartHour && dt.min>=StartMinute) || (dt.hour>StartHour)) && ((dt.hour==EndHour && dt.min<=EndMinute) || (dt.hour<EndHour))) rez=true; } if(StartHour>EndHour) { if((dt.hour==StartHour && dt.min>=StartMinute) || (dt.hour>StartHour) || (dt.hour==EndHour && dt.min<=EndMinute) || (dt.hour<EndHour)) rez=true; } if(dt.day_of_week==5 && dt.hour>=EndHourTradeFriday) rez=false; if(dt.day_of_week<=1 && dt.hour<StartHourTradeMonday) rez=false; return rez; } //+------------------------------------------------------------------+
Проблема не в ней.
Как узнать на сколько тормозит стандартный зигзаг от нестандартного. ПРИ этом скорость советника с нестандартным зигзагом возрастает в разы.
Как узнать на сколько тормозит стандартный зигзаг от нестандартного. ПРИ этом скорость советника с нестандартным зигзагом возрастает в разы.
Задали вопросы и тут же на него и ответили. А так рецепт прежний
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профилировщик на исторических данных
fxsaber, 2017.10.29 15:27
Запустить профилировщик прямо на индикаторе.
Вообще лет 15 пишу советники и никогда не писал индикаторы
Вот этот Зигзаг https://www.mql5.com/ru/code/11206 меня вполне устраивает.
Может кто встречал его для МТ5. Или помогите перевести его в в MQL5
- голосов: 5
- 2007.01.25
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
- голосов: 24
- 2011.01.14
- Aleksandr Chugunov
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/code/263
ну в принципе похоже но немного не так. Все равно спасибо огромное.
Извиняюсь, что не в свою тему пишу, но так-же возникает вопрос профилирования
Почему пустая функция выедает основные ресурсы?
Что нужно сделать, чтобы это устранить?
Мне кажется, что она и должна пожирать все ресурсы. Ведь она и есть чаще всех вызываемая.
Мне кажется, что она и должна пожирать все ресурсы. Ведь она и есть чаще всех вызываемая.
И убить её нельзя, то есть в индикаторе она должна быть обязательно?
И убить её нельзя, то есть в индикаторе она должна быть обязательно?
А зачем? Может это проблема профилировщика? Не верю я ему.
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Написал советник на Зигзаге.
тест за 2 месяца длится 43 секунды.
Подставляю другой зигзаг. Тест длится 10 секунд.
При этом и в первом случае и во втором Функция вызова Зигзага не является самой затратной.
Например функция отслеживания времени показывает загрузку в 30 %.
А как тогда оценить затраты на Зигзаг ?