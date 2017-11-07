Спектральный анализ
money management использовать, тестировать и думать что делать.
Как использовать в торговле индикаторы на основе спектрального анализа? У них идет перерисовка,
Дык перерисовка - это вполне нормально и правильно. Тем более, при анализе компонент спектра.
Простейший пример - если сейчас у тебя произведение компонент 14 - это значит, что в данный момент в сигнале есть компоненты 2 и 7
А если на следующем баре произведение компонент 15 - то это означает, что на следующем баре присутствуют компоненты 3 и 5.
Как же можно обойтись без перерисовки ? Перерисовка как раз говорит о том, что произошли изменения, они и отражаются на графике.
С перерисовкой бороться не надо, надо просто понять, что у вас фреймовый индикатор, а вот был бы тиковый, проблемы с перерисовкой отсутствовали в принципе.
Итак, как только вы это поймете и осознаете, то придете к простому выводу, для фреймовых индикаторов с их "проблемой" перерисовки надо использовать фрейм М1.
Дальше уже сами додумывайте как и что.
С перерисовкой бороться не надо, надо просто понять, что у вас фреймовый индикатор, а вот был бы тиковый, проблемы с перерисовкой отсутствовали в принципе.
Итак, как только вы это поймете и осознаете, то придете к простому выводу, для фреймовых индикаторов с их "проблемой" перерисовки надо использовать фрейм М1.
Дальше уже сами додумывайте как и что.
Почему? Это зависит от типа индикатора. МА не перерисовывается ни при каких ТФ, так как это обычный фильтр, а есть индикаторы, которые по своей природе перерисовываются, и не важно, какой ТФ или тики.
Почему? Это зависит от типа индикатора. МА не перерисовывается ни при каких ТФ, так как это обычный фильтр, а есть индикаторы, которые по своей природе перерисовываются, и не важно, какой ТФ или тики.
Ма как раз перерисовывается ровно на столько свечей,какой период указан в настройках !
Из любого перерисовываемого индикатора можно сделать неперерисовываемый. Просто формировать его трассирующий след. Но тогда картина будет абсолютно другая. Проблема только может быть в том, чтобы создать быстрый алгоритм формирования трассера. Лично мне удалось это сделать с полиномиальным разложением. Пробовал формировать трассер при разложении Фурье ( как раз спектральное разложение), но алгоритм трассера был весьма медленный , а сам трассер был весьма "прыгающим" ввиду особенности данного метода(Фурье) апроксимации. И поэтому вряд ли заслуживает внимания. Полимиальный же трассер дает фантастические результаты и перекрывает по возможности все существующие скользящие средние.
Для наглядности сказанного сделал анимированный GIF:
Стойкое дежа-вю.. то есть где-то вы помниться уже такое говорили :-)
у вас после каждого NonFarm машки движутся? или этот особо удался :-)
))))))))))))))))) горилка, она такая горилка...
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Как использовать в торговле индикаторы на основе спектрального анализа? У них идет перерисовка, вот к примеру из кодбазы: i-SpectrAnalysis_CCI
https://www.mql5.com/ru/code/7012