Спектральный анализ

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Как использовать в торговле индикаторы на основе спектрального анализа? У них идет перерисовка, вот к примеру из кодбазы: i-SpectrAnalysis_CCI

https://www.mql5.com/ru/code/7012

i-SpectrAnalysis_CCI
i-SpectrAnalysis_CCI
  • голосов: 19
  • 2014.04.11
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Реальный автор: Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора CCI путем фильтрации гармоник большего порядка. Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки. Входные параметры индикатора...
[Удален]  

money management использовать, тестировать и думать что делать.

 
Evgeny Gavrilov:

Как использовать в торговле индикаторы на основе спектрального анализа? У них идет перерисовка,

Дык перерисовка - это вполне нормально и правильно. Тем более, при анализе компонент спектра.

Простейший пример - если сейчас у тебя произведение компонент 14 - это значит, что в данный момент в сигнале есть компоненты 2 и 7

А если на следующем баре произведение компонент 15 - то это означает, что на следующем баре присутствуют компоненты 3 и 5.

Как же можно обойтись без перерисовки ? Перерисовка как раз говорит о том, что произошли изменения, они и отражаются на графике.

 

С перерисовкой бороться не надо, надо просто понять, что у вас фреймовый индикатор, а вот был бы тиковый, проблемы с перерисовкой отсутствовали в принципе.

Итак, как только вы это поймете и осознаете, то придете к простому выводу, для фреймовых индикаторов с их "проблемой" перерисовки надо использовать фрейм М1.

Дальше уже сами додумывайте как и что.

 
Farkhat Guzairov:

С перерисовкой бороться не надо, надо просто понять, что у вас фреймовый индикатор, а вот был бы тиковый, проблемы с перерисовкой отсутствовали в принципе.

Итак, как только вы это поймете и осознаете, то придете к простому выводу, для фреймовых индикаторов с их "проблемой" перерисовки надо использовать фрейм М1.

Дальше уже сами додумывайте как и что.


Почему? Это зависит от типа индикатора. МА не перерисовывается ни при каких ТФ, так как это обычный фильтр, а есть индикаторы, которые по своей природе перерисовываются, и не важно, какой ТФ или тики.

 
Alexey Volchanskiy:

Почему? Это зависит от типа индикатора. МА не перерисовывается ни при каких ТФ, так как это обычный фильтр, а есть индикаторы, которые по своей природе перерисовываются, и не важно, какой ТФ или тики.


Ма как раз перерисовывается ровно на столько свечей,какой период указан в настройках ! 

 

Из любого перерисовываемого индикатора можно сделать неперерисовываемый. Просто формировать его трассирующий след. Но тогда картина будет абсолютно другая. Проблема только может быть в том, чтобы создать быстрый алгоритм формирования трассера. Лично мне удалось это сделать с полиномиальным разложением. Пробовал формировать трассер при разложении Фурье ( как раз спектральное разложение), но алгоритм трассера был весьма медленный , а сам трассер был весьма "прыгающим" ввиду особенности данного метода(Фурье) апроксимации. И поэтому вряд ли заслуживает внимания. Полимиальный же трассер дает фантастические результаты и перекрывает по возможности все существующие скользящие средние.

Для наглядности сказанного сделал анимированный GIF:



 
Dmitiry Ananiev:

Ма как раз перерисовывается ровно на столько свечей,какой период указан в настройках ! 

Стойкое дежа-вю.. то есть где-то вы помниться уже такое говорили :-)


у вас после каждого NonFarm машки движутся? или этот особо удался :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Стойкое дежа-вю.. то есть где-то вы помниться уже такое говорили :-)


у вас после каждого NonFarm машки движутся? или этот особо удался :-)


))))))))))))))))) горилка, она такая горилка...

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