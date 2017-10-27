Как объединить два индикатора? - страница 2
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Я думаю, что Кирилл спрашивает, как эти два индикатора объединить идеологически ? То есть как построить торговую систему, которая опиралась бы в своей основе на эти два индикатора ?
Генерируем советник на основе шаблонов (MT5), например: RSI, Moving, TimeFilter.
Прогоняем на тестере по истории с параметрами максимальная прибыль или минимальная просадка, и т.д., на нужном таймфрейме.
Берем наиболее результативные параметры, добавляем VOLUMES, как фильтр для сделок, анализируем историю.
Все торговая система готова.
Какая разница? Переносим из папки Examples индикаторы RSI И VOLUMES на график, правой кнопкой нажимаем на VOLUMES - изменить, далее заменяем текст
DRAW_COLOR_HISTOGRAM на DRAW_COLOR_LINE , все два индикатора вместе в виде линий. Очень просто.
А теперь отключаем у графика автопрокрутку (если включена) и двигаем график мышкой туда-сюда, и с удивлением наблюдаем как два абсолютно разных по своим шкалам индикатора начинают плясать относительно друг друга. Без приведения одного из них к той же шкале, что и у второго, у вас получится суп с валенками. Ну или галоша к чаю. А так - да, всё просто и лихо ...
А так - да, всё просто и лихо ...
А на фин. рынке ваще все просто, если форум повнимательней почитать: "торгуем туда куда идет цена" все остальное это не нужно, даже графика не нужно :)
А теперь отключаем у графика автопрокрутку (если включена) и двигаем график мышкой туда-сюда, и с удивлением наблюдаем как два абсолютно разных по своим шкалам индикатора начинают плясать относительно друг друга. Без приведения одного из них к той же шкале, что и у второго, у вас получится суп с валенками. Ну или галоша к чаю. А так - да, всё просто и лихо ...
Для сравнения два графика, какой вид графика удобен для восприятия – гистограмма или разноцветная линия? Все норм и ничего не пляшет.
А на фин. рынке ваще все просто, если форум повнимательней почитать: "торгуем туда куда идет цена" все остальное это не нужно, даже графика не нужно :)
Вот интересно. Как вы будете торговать, видя лишь нулевой бар? Много наторгуете?
А-а-а... Так вам и графика даже не нужно.
Вы купите или продадите низотребулятор? Они нехило торгуются говорят. Что это такое, и почём оно сегодня - фигзнает. Но оно вам знать и не нужно же. Ведь график показывает и цены, и тенденции. Но вы же без них обходитесь.
Для сравнения два графика, какой вид графика удобен для восприятия – гистограмма или разноцветная линия? Все норм и ничего не пляшет.
График мышой подвигайте вправо-влево.
Вот интересно. Как вы будете торговать, видя лишь нулевой бар? Много наторгуете?
А-а-а... Так вам и графика даже не нужно.
Вы купите или продадите низотребулятор? Они нехило торгуются говорят. Что это такое, и почём оно сегодня - фигзнает. Но оно вам знать и не нужно же. Ведь график показывает и цены, и тенденции. Но вы же без них обходитесь.
аааа
не внимательный модератор, не знает тем на форуме. Хи Хи ;)
шучу без обид
Я просто сразу вот эту тему вспомнил и привел цитату из нее же https://www.mql5.com/ru/forum/217272
График мышой подвигайте вправо-влево.
Двигал, все норм. По RSI определяем направления тренда, по объемам силу тренда. А какое там число? 24, а сегодня вроде 26 было
Чем больше индикаторов тем лучше - самое оптимально это 9)
Знаю, что для салата максимум 5 основных инградиентов, иначе это корм для животных.