Как объединить два индикатора? - страница 2

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Victor Ziborov:

Я думаю, что Кирилл спрашивает, как эти два индикатора объединить идеологически ? То есть как построить торговую систему, которая опиралась бы в своей основе на эти два индикатора ?

Генерируем советник на основе шаблонов (MT5), например: RSI, Moving, TimeFilter.

Прогоняем на тестере по истории с параметрами максимальная прибыль или минимальная просадка, и т.д., на нужном таймфрейме.

Берем наиболее результативные параметры, добавляем VOLUMES, как фильтр для сделок, анализируем историю.

Все торговая система готова.

 
SEM:


Какая разница? Переносим из папки Examples индикаторы RSI  И  VOLUMES на график, правой кнопкой нажимаем на VOLUMES - изменить, далее заменяем текст

   DRAW_COLOR_HISTOGRAM   на DRAW_COLOR_LINE , все два индикатора вместе в виде линий. Очень просто.

А теперь отключаем у графика автопрокрутку (если включена) и двигаем график мышкой туда-сюда, и с удивлением наблюдаем как два абсолютно разных по своим шкалам индикатора начинают плясать относительно друг друга. Без приведения одного из них к той же шкале, что и у второго, у вас получится суп с валенками. Ну или галоша к чаю. А так - да, всё просто и лихо ...


 
Artyom Trishkin:

А так - да, всё просто и лихо ... 

А на фин. рынке ваще все просто, если форум повнимательней почитать: "торгуем туда куда идет цена" все остальное это не нужно, даже графика не нужно :)

 
Artyom Trishkin:

А теперь отключаем у графика автопрокрутку (если включена) и двигаем график мышкой туда-сюда, и с удивлением наблюдаем как два абсолютно разных по своим шкалам индикатора начинают плясать относительно друг друга. Без приведения одного из них к той же шкале, что и у второго, у вас получится суп с валенками. Ну или галоша к чаю. А так - да, всё просто и лихо ...


Для сравнения два графика, какой вид графика удобен для восприятия – гистограмма или разноцветная линия? Все норм и ничего не пляшет.





 
Vladimir Gribachev:

А на фин. рынке ваще все просто, если форум повнимательней почитать: "торгуем туда куда идет цена" все остальное это не нужно, даже графика не нужно :)

Вот интересно. Как вы будете торговать, видя лишь нулевой бар? Много наторгуете?

А-а-а... Так вам и графика даже не нужно.

Вы купите или продадите низотребулятор? Они нехило торгуются говорят. Что это такое, и почём оно сегодня - фигзнает. Но оно вам знать и не нужно же. Ведь график показывает и цены, и тенденции. Но вы же без них обходитесь.

 
SEM:

Для сравнения два графика, какой вид графика удобен для восприятия – гистограмма или разноцветная линия? Все норм и ничего не пляшет.

График мышой подвигайте вправо-влево.

 
Artyom Trishkin:

Вот интересно. Как вы будете торговать, видя лишь нулевой бар? Много наторгуете?

А-а-а... Так вам и графика даже не нужно.

Вы купите или продадите низотребулятор? Они нехило торгуются говорят. Что это такое, и почём оно сегодня - фигзнает. Но оно вам знать и не нужно же. Ведь график показывает и цены, и тенденции. Но вы же без них обходитесь.


аааа

не внимательный модератор, не знает тем на форуме. Хи Хи ;)

шучу без обид

Я просто сразу вот эту тему вспомнил и привел цитату из нее же https://www.mql5.com/ru/forum/217272

Разгадал "Тайну форекс".
Разгадал "Тайну форекс".
  • 2017.10.11
  • www.mql5.com
Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается. А ходит туда - куда идет сама. Т.е. не нужно много смотреть на D1, Н4...
 
Artyom Trishkin:

График мышой подвигайте вправо-влево.

Двигал, все норм. По RSI определяем направления тренда, по объемам силу тренда.  А какое там число? 24, а сегодня вроде 26 было

 
Чем больше индикаторов тем лучше - самое оптимально это 9)
 
SEM:
Чем больше индикаторов тем лучше - самое оптимально это 9)

Знаю, что для салата максимум 5 основных инградиентов, иначе это корм для животных.

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