Как объединить два индикатора?
Как объединить два индикатора (RSI И VOLUMES)
Здравствуйте!
Что конкретно интересует?
нет чтоб в одном было все
https://www.mql5.com/go?link=https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=galladion
мне бесплатно надо)
мне бесплатно надо)
бесплатно сделать?
может альтруист и найдется... хз
ОК, мне тогда тоже кто нибудь бесплатно подгоните кусочек земли на 1 га. в Одессе или в 10 км от нее (только первая линия), все коммуникации провести и материала завести на 4 эт. домик, а и на забор в 3 метра по периметру тоже материала надо.
Дальше я все сам.
Спс.
ЗЫ. Реквизиты для оформления скину в личку.
Как объединить два индикатора (RSI И VOLUMES)
Интересно, а чем не устраивает простое размещение двух индикаторов в одном окне. Сперва установил один, потом мышкой кинул второй на него.
Здравствуй школа !
у них шкалы разные :-) не по порядку величин, а просто разные
Вероятно топик-стартер хочет чтобы значения RSI были взвешены по объемам
Как объединить два индикатора (RSI И VOLUMES)
Я думаю, что Кирилл спрашивает, как эти два индикатора объединить идеологически ? То есть как построить торговую систему, которая опиралась бы в своей основе на эти два индикатора ?
Здравствуй школа !
у них шкалы разные :-) не по порядку величин, а просто разные
Какая разница? Переносим из папки Examples индикаторы RSI И VOLUMES на график, правой кнопкой нажимаем на VOLUMES - изменить, далее заменяем текст
DRAW_COLOR_HISTOGRAM на DRAW_COLOR_LINE , все два индикатора вместе в виде линий. Очень просто.
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