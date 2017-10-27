Как объединить два индикатора?

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Как объединить два индикатора (RSI  И  VOLUMES)
 
Kirill Shushkevich:
Как объединить два индикатора (RSI  И  VOLUMES)

Здравствуйте!
Что конкретно интересует?

Файлы:
2017-10-26_14-32-50.png  40 kb
 
Denis Trubachev:

Здравствуйте!
Что конкретно интересует?


нет чтоб в одном было все


 
Kirill Shushkevich:

нет чтоб в одном было все


https://www.mql5.com/go?link=https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=galladion

Сделаю
 
Denis Trubachev:
https://www.mql5.com/go?link=https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=galladion

Сделаю

мне бесплатно надо) 

 
Kirill Shushkevich:

мне бесплатно надо) 


бесплатно сделать?

может альтруист и найдется... хз

ОК, мне тогда тоже кто нибудь бесплатно подгоните кусочек земли на 1 га. в Одессе или в 10 км от нее (только первая линия), все коммуникации провести и материала завести на 4 эт. домик, а и на забор в 3 метра по периметру тоже материала надо.

Дальше я все сам.

Спс.

ЗЫ. Реквизиты для оформления скину в личку.

 
Kirill Shushkevich:
Как объединить два индикатора (RSI  И  VOLUMES)
Интересно, а чем не устраивает простое размещение двух индикаторов в одном окне. Сперва установил один, потом мышкой кинул второй на него.
 
SEM:
Интересно, а чем не устраивает простое размещение двух индикаторов в одном окне. Сперва установил один, потом мышкой кинул второй на него.

Здравствуй школа !

у них шкалы разные :-) не по порядку величин, а просто разные

 

Вероятно топик-стартер хочет чтобы значения RSI были взвешены по объемам

 
Kirill Shushkevich:
Как объединить два индикатора (RSI  И  VOLUMES)

Я думаю, что Кирилл спрашивает, как эти два индикатора объединить идеологически ? То есть как построить торговую систему, которая опиралась бы в своей основе на эти два индикатора ?

 
Maxim Kuznetsov:

Здравствуй школа !

у них шкалы разные :-) не по порядку величин, а просто разные


Какая разница? Переносим из папки Examples индикаторы RSI  И  VOLUMES на график, правой кнопкой нажимаем на VOLUMES - изменить, далее заменяем текст

   DRAW_COLOR_HISTOGRAM   на DRAW_COLOR_LINE , все два индикатора вместе в виде линий. Очень просто.

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