Кому какой цвет нравится? - страница 2
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яркость максимальная..
Яркость экрана должна быть такая же как окружающее пространство.
В тёмной комнате яркость на минимум (и возможно чёрный фон).
Днём - яркость плавающая, в зависимости от освещения комнаты (чем светлее в комнате, тем ярче должен быть экран).
Тоже касается и смартфона/планшета.
Использую только чёрный фон, глаза устают меньше.
Добрый вечер! Напишите кому с каким цветом фона графиков в МТ приятно работать ? Глаза устают жутко(
Глаза устают не от цвета/света, а от долгой концентрации на одном объекте. При этом человек забывает моргать с достаточной частотой. В итоге слизистая оболочка глаза не получает своевременного увлажнения и пересыхает. Это и приводит к неприятным ощущениям в глазах и возможным негативным последствиям для их здоровья. Поэтому первая заповедь программиста - не забывать моргать. Хотя бы раз в десять секунд. Также не стоит все время смотреть на монитор. Почаще переводите взгляд на другие объекты (на клавиатуру к примеру).
Ну а для торговли лучше использовать светлые цвета фона. Они настраивают на позитивное мышление. Темные цвета подсознательно ассоциируются с негативом.
Добрый вечер! Напишите кому с каким цветом фона графиков в МТ приятно работать ? Глаза устают жутко(
Мне черный больше всего.
Довольно сложно подобрать цвета чтобы одинаково неплохо смотрелись и легко читались что на белом, что на чёрном фонах.
На рабочем терминале разделяю(стараясь по крайней мере) вкладки по цветам - если белая то это связано с рабочими стратегиями, VDS и прочим и понятно что просто так их закрывать и трогать ненадо, там построения пометки-заметки.
Если чёрная - значит идёт отладка, просто пробы-эксперименты и прочее, то есть черновичок :-)
на мой скромный взгляд не-художника удачно. По крайней мере всё видно :-)
PS. как полезно постить скриншоты - ошибку увидел :-) непринципиальную, но последняя отметка времени сбита на 1 час. Будем копать :-)
Немного шаблонов для графиков MetaTrader 5: Шаблоны для МТ5
Добрый вечер! Напишите кому с каким цветом фона графиков в МТ приятно работать ? Глаза устают жутко(
Белый, иногда чуть желтоватый, как старая калька.
Если глаза устают жутко - возможно, имеет смысл сменить монитор. Eizo FlexScan на IPS японской сборки, 7 лет, полёт нормальный, даже отличный.
Тут уже советовали прогу для автоматической коррекции яркости и цветовой гаммы - f.lux
Установил ее, сразу как прочитал, очень нравится.
Тут уже советовали прогу для автоматической коррекции яркости и цветовой гаммы - f.lux
Установил ее, сразу как прочитал, очень нравится.
Андрей, где взять эту f.lux ? Я поискал её на сайте mql5.com - не нашёл.
Андрей, где взять эту f.lux ? Я поискал её на сайте mql5.com - не нашёл.