Пара EUR/USD на 23.10.2017 - страница 2
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Вы понимаете что это всё 50/50% ? Только ММ может помочь.
Что это всё 50/50%, не очень. И чем ММ может помочь? Кода позиция открыта неверно.
Что это всё 50/50%, не очень. И чем ММ может помочь? Кода позиция открыта неверно.
А никто не знает верно сразу открыта позиция или не верно. ММ это управление рисками.
В покупках по евро
А никто не знает верно сразу открыта позиция или не верно. ММ это управление рисками.
Это да, когда нет уверенности в том что получишь прибыль, нужно риск от потери денег уменьшить или уменьшить саму потерю. Но с высоты своих потерь или глубины хочу сказать, что раньше я бы уже имел убыточный ордер по цене описанной выше.
Сейчас я жду подтверждения открытия ордера, но его нет. Это ММ?
Кто знает чем вызван объем сейчас по паре??