Пара EUR/USD на 23.10.2017 - страница 2

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Vladimir Zubov:

Вы понимаете что это всё 50/50% ? Только ММ может помочь.


Что это всё 50/50%, не очень. И чем ММ может помочь? Кода позиция открыта неверно.

[Удален]  
Vadym Kulish:

Что это всё 50/50%, не очень. И чем ММ может помочь? Кода позиция открыта неверно.


А никто не знает верно сразу открыта позиция или не верно. ММ это управление рисками.

 

В покупках по евро


 
Vladimir Zubov:

А никто не знает верно сразу открыта позиция или не верно. ММ это управление рисками.

Это да, когда нет уверенности в том что получишь прибыль, нужно риск от потери денег уменьшить или уменьшить саму потерю. Но с высоты своих потерь или глубины хочу сказать, что раньше я бы уже имел убыточный ордер по цене описанной выше.




Сейчас я жду подтверждения открытия ордера, но его нет. Это ММ?

 

Кто знает чем вызван объем сейчас по паре??

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