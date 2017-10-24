Пара EUR/USD на 23.10.2017
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- Не знаю (понедельник день тяжёлый)
посмотрим во вторник :-)
посмотрим во вторник :-)
это прям как анекдот про синоптиков: "Погоду на завтра узнаем послезавтра)".
Автор ветки спрашивает про сегодняшний день - понедельник 23 окт 2017. Сегодня новостей в экономическом календаре вообще никаких нет. Поэтому серьёзных движений тоже не будет. Завтра после 10:00 (Киев) выйдут слабые новости, тоже движений не будет. Что-то серьёзное можно ожидать в четверг 26 окт в 14:45 будет процентная ставка по EUR. Пока имеем флет. Но, поскольку на D1 я вижу разворотную фигуру "Голова - Плечи" (посмотрите сами), ожидаю итоговое трендовое движение вниз.
Victor Ziborov с Вами соглашаются многие в этом опросе.
- Тоже соглашусь с Victor Ziborov, правда разворотной фигуры "Голова - Плечи" не вижу)). Хотя если я вижу то о чём вы написали то высота фигуры "Голова - Плечи" 2500 пипсов, 1000 из которых цена уже прошла.
- На Н4 сформирован треугольник линя поддержки которого пока пробита (надо ждать окончания текущего бара Н4).
- Ожидаю что если цена опустится ниже 1.17289 можно открыть ордер на SELL c т/п на 1.16111. Это 1400 пипсов, что меньше основания треугольника.
- На сейчас, тенденция Н4 пока ещё направленна вниз.
- Тоже соглашусь с Victor Ziborov, правда разворотной фигуры "Голова - Плечи" не вижу)). Хотя если я вижу то о чём вы написали то высота фигуры "Голова - Плечи" 2500 пипсов, 1000 из которых цена уже прошла.
- На Н4 сформирован треугольник линя поддержки которого пока пробита (надо ждать окончания текущего бара Н4).
- Ожидаю что если цена опустится ниже 1.17289 можно открыть ордер на SELL c т/п на 1.16111. Это 1400 пипсов, что меньше основания треугольника.
- На сейчас, тенденция Н4 пока ещё направленна вниз.
Вадим, посмотрите на это изображение, здесь видна разворотная фигура "Голова - Плечи":
А если посмотреть на W1 и предположить, что закончилась импульсная волна № 1 и началась коррекционная волна № 2, возможно полетим вниз далеко. На 1.12143 уровень Фибоначчи 50%
А если посмотреть на W1 и предположить, что закончилась импульсная волна № 1 и началась коррекционная волна № 2, возможно полетим вниз далеко. На 1.12143 уровень Фибоначчи 50%
Вы понимаете что это всё 50/50% ? Только ММ может помочь.
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