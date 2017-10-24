Пара EUR/USD на 23.10.2017

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  • 36% (25)
  • 41% (28)
  • 23% (16)
Всего проголосовало: 69
 
600 новых пунктов вверх (5 знаков).
 
rvv2006:
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  • Не знаю (понедельник день тяжёлый)

посмотрим во вторник :-)

 
Maxim Kuznetsov:

посмотрим во вторник :-)


это прям как анекдот про синоптиков: "Погоду на завтра узнаем послезавтра)".

 

Автор ветки спрашивает про сегодняшний день - понедельник 23 окт 2017. Сегодня новостей в экономическом календаре вообще никаких нет. Поэтому серьёзных движений тоже не будет. Завтра после 10:00 (Киев) выйдут слабые новости, тоже движений не будет. Что-то серьёзное можно ожидать в четверг 26 окт в 14:45 будет процентная ставка по EUR. Пока имеем флет. Но, поскольку на D1 я вижу разворотную фигуру "Голова - Плечи" (посмотрите сами), ожидаю итоговое трендовое движение вниз. 

 

Victor Ziborov с Вами соглашаются многие в этом опросе.

 
  1. Тоже соглашусь с Victor Ziborov, правда разворотной фигуры "Голова - Плечи" не вижу)). Хотя если я вижу то о чём вы написали то высота  фигуры "Голова - Плечи" 2500 пипсов, 1000 из которых цена уже прошла.
  2. На Н4 сформирован треугольник линя поддержки которого пока пробита (надо ждать окончания текущего бара Н4).
  3. Ожидаю что если цена опустится ниже 1.17289 можно открыть ордер на SELL c т/п на 1.16111. Это 1400 пипсов, что меньше основания треугольника.
  4. На сейчас, тенденция Н4 пока ещё направленна вниз.
 
Vadym Kulish:
  1. Тоже соглашусь с Victor Ziborov, правда разворотной фигуры "Голова - Плечи" не вижу)). Хотя если я вижу то о чём вы написали то высота  фигуры "Голова - Плечи" 2500 пипсов, 1000 из которых цена уже прошла.
  2. На Н4 сформирован треугольник линя поддержки которого пока пробита (надо ждать окончания текущего бара Н4).
  3. Ожидаю что если цена опустится ниже 1.17289 можно открыть ордер на SELL c т/п на 1.16111. Это 1400 пипсов, что меньше основания треугольника.
  4. На сейчас, тенденция Н4 пока ещё направленна вниз.

Вадим, посмотрите на это изображение, здесь видна разворотная фигура "Голова - Плечи":


 

Да согласен, видна. Там и бычье расхождение показал МАСD, так же нисходящий треугольник в последние трети формирования. Только цена в него зашла с низу.


 

А если посмотреть на W1 и предположить, что закончилась импульсная волна № 1 и началась коррекционная волна № 2, возможно полетим вниз далеко. На 1.12143 уровень Фибоначчи 50%

[Удален]  
Vadym Kulish:

А если посмотреть на W1 и предположить, что закончилась импульсная волна № 1 и началась коррекционная волна № 2, возможно полетим вниз далеко. На 1.12143 уровень Фибоначчи 50%


Вы понимаете что это всё 50/50% ? Только ММ может помочь.

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