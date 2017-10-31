Подсчет количества свечей - страница 3
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А про пункты здесь)За N-баров считаем сколько было чёрных и белых тел(Open/Close), потом суммируем чёрные и белые раздельно, и получаем пункты
Ну пока предварительно так:
Count of candles in interval version "1.000"
А про пункты здесь)За N-баров считаем сколько было чёрных и белых тел(Open/Close), потом суммируем чёрные и белые раздельно, и получаем пункты
Выхожу из беседы - снова приходиться вытягивать паяльником по слову. В общем как сделаю, так и будет.
Выхожу из беседы - снова приходиться вытягивать паяльником по слову. В общем как сделаю, так и будет.
Да неужели Я пишу на китайском языке?
Ведь всё расписано куда более, и приложено изображение, с которым даже школьник разберётся!!!
Вы уж меня извините, но всё-таки позволил немного критики
Вы уж меня извините, но всё-таки позволил немного критики
Критика это хорошо.
Критика это хорошо.
Так Я очень коротко. Не затрагивал момент, когда не доделан советник по зиг-загу, Я же чётко написал о трале, но вы так-же меня обвинили, но трал который описан и расписан, в природе есть только один, и второго не дано, чтоб что-то дотошно уточнять и отойти в сторону.
Я ещё раз повторю: "Если взялись за задание, будь оно сильно платное, или очень бесплатное, то нужно его доделать до конца, это очень хороший тон"
У меня так-же есть некая база клиентов, с которыми Я работаю(л) всего один раз, больше с ними работать никогда не буду, и обхожу их просьбы стороной. Если от меня плохие и некачественные просьбы - пройдите мимо, а ещё лучше - откажите, и все будут довольны.
Спасибо за понимание, но MVS по жизни такой, выскажу всем что о них думаю независимо от их статуса и положения. Не умею кривить душой, на меня многие по жизни обижаются, как говорит мой кум: "Твой язык тебя доведёт" и иногда доводил, но это мне не мешает не менять свои взгляды.
Раз это индикатор, то и предоставлять информацию лучше посредством индикаторных буферов, а не через надписи на графике:
В обозначениях индикатора: "# левого бара, # правого бара.
Раз это индикатор, то и предоставлять информацию лучше посредством индикаторных буферов, а не через надписи на графике:
В обозначениях индикатора: "# левого бара, # правого бара.
Спасибо огромное за проделанную работу!
Изначально думал как это реализовать на гистограмме, но так ничего и не придумал. Идея заключалась в следующем: от линии до линии(или входные параметры) выбирать участок, и в этом участке считать и выводить на экран в цифровом виде полученные значения