Подсчет количества свечей - страница 2
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Чтобы посмотреть, какие вообще показатели бывают по повтору свечей, лучше начать со скрипта:
Скрипт Statistics of candles, version "1.000"
Серии баров кодируются по такому принципу:
"бычья свеча" имеет код "1", "медвежья" свеча имеет код "-1".
Также есть параметр "имя серии", который вычисляется по формуле:
текущая серия (ENUM_SERIES_TYPE) * количество баров подряд в этой серии
int name_series=current_series_type*count_series;
Особенность работы: самая последняя серия НЕ учитывается, так как нельзя заглянуть в будущее и сказать, как долго продлиться эта серия.
В конце (если активировать параметр "Verification") будет распечатан массив MqlRates и сам массив со статистикой серий.
Пример распечатки:
ds
Скрипт Statistics of candles, version "1.000"
Серии баров кодируются по такому принципу:
"бычья свеча" имеет код "1", "медвежья" свеча имеет код "-1".
Также есть параметр "имя серии", который вычисляется по формуле:
текущая серия (ENUM_SERIES_TYPE) * количество баров подряд в этой серии
Особенность работы: самая последняя серия НЕ учитывается, так как нельзя заглянуть в будущее и сказать, как долго продлиться эта серия.
В конце (если активировать параметр "Verification") будет распечатан массив MqlRates и сам массив со статистикой серий.
Пример распечатки:
ds
Скрипт Statistics of candles, version "1.001"
Теперь + график:
Скрипт Statistics of candles, version "1.001"
Теперь + график:
Владимир, если не сложно, напишите индикатор, суть в следующем:
За N-баров считаем сколько было чёрных и белых тел(Open/Close), потом суммируем чёрные и белые раздельно, период в настройках с N-бара до N-бара, и показываем информацию
Период - 14
8 - Вверх (25п)
6 - Вниз (42п)
В идеале, на графике отобразить считаемый участок, и над ним информацию
Владимир, если не сложно, напишите индикатор, суть в следующем:
За N-баров считаем сколько было чёрных и белых тел(Open/Close), потом суммируем чёрные и белые раздельно, период в настройках с N-бара до N-бара, и показываем информацию
Период - 14
8 - Вверх (25п)
6 - Вниз (42п)
В идеале, на графике отобразить считаемый участок, и над ним информацию
Поставил в очередь.
Владимир, если не сложно, напишите индикатор, суть в следующем:
За N-баров считаем сколько было чёрных и белых тел(Open/Close), потом суммируем чёрные и белые раздельно, период в настройках с N-бара до N-бара, и показываем информацию
Период - 14
8 - Вверх (25п)
6 - Вниз (42п)
В идеале, на графике отобразить считаемый участок, и над ним информацию
Не понятно, откуда и куда ведётся отсчёт пунктов.
Не понятно, откуда и куда ведётся отсчёт пунктов.
Вот такИтого, расчёт по 20 барам, с 10 по 30
Вот такИтого, расчёт по 20 барам, с 10 по 30
А про пункты здесь где?
А про пункты здесь где?
А про пункты здесь)За N-баров считаем сколько было чёрных и белых тел(Open/Close), потом суммируем чёрные и белые раздельно, и получаем пункты