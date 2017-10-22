Создание оптимального прибыльного алгоритма для торговли для всех инструментов. Это реально или нет? - страница 3
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вот тебе хорошая подсказка
Что и требовалось доказать. Аргументировать свои наезды нечем.
Создание прибыльного алгоритма для торговли для всех инструментах нереально. Это очевидно. Можно утверждать, что имеем или алгоритм для флетовой торговли, или алгоритм для трендовой торговли. Все инструменты в этом смысле, разные. Более того, чаще всего в некоторые периоды какой-то инструмент ведёт себя трендово, а в другой - флетво. Поэтому очень сложно разработать прибыльный алгоритм даже для одного инструмента. А уж создать "универсальный" - это вообще нереально.
если алгоритм чисто математический, то почему нет?
вообще все равно какая валютная пара. чистая математика.
Другое дело настроить универсально так, чтобы одни настройки работали на всех парах, ртс и так далее.
тут есть свои нюансы. но выход всегда есть...
в тему топика хоть немного вникали? Создание оптимального прибыльного алгоритма для торговли для всех инструментов. Это реально или нет? Я бы еще добавил "у любого брокера"
то что выложено в открытом доступе - это обычно мартины (или их вариации) или откровенный мусор или переоптимизорованные ТС под конкерный инструмент и таймфрейм. Если это не так, можете это опровергнуть ссылкой или названием чего то стоящего.
"Если хочется наверняка то лучше просто научиться торговать." - если бы было все так просто, были бы счета/сигналы/ПАММЫ с многолетней (3-5-8 лет) историей...
в тему топика хоть немного вникали? Создание оптимального прибыльного алгоритма для торговли для всех инструментов. Это реально или нет? Я бы еще добавил "у любого брокера"
то что выложено в открытом доступе - это обычно мартины (или их вариации) или откровенный мусор или переоптимизорованные ТС под конкерный инструмент и таймфрейм. Если это не так, можете это опровергнуть ссылкой или названием чего то стоящего.
"Если хочется наверняка то лучше просто научиться торговать." - если бы было все так просто, были бы счета/сигналы/ПАММЫ с многолетней (3-5-8 лет) историей...
Что и требовалось доказать. Аргументировать свои наезды нечем.
Ты, видимо, совсем отказываешься думать...
Вдумайся, что ты говоришь:
Главная проблема в дебильных вопросах.
Дело в том, что все техники давно уже придуманы. И любая из них - будет прибыльна, если ею будет пользоваться малая часть участников рынка. Чем больше людей пользуются той или иной техникой - тем она хуже работает. Соответственно, оптимальный алгоритм для всех инструментов - это такой алгоритм, который будет использовать техники, которыми пользуется в данное время малая часть участников рынка.
Ежели следовать этой твоей "логике", то человечество достигло уже границы своего развития, ведь "все техники давно уже придуманы". Но это полная чушь.
Какую область развития техники ты бы ни взял, везде громадный прогресс, в сравнении с недавним прошлым. О нынешних результатах даже не мечтали тогда, потому что это даже в голову не приходило. И так везде -- на суше, на море, в воздухе. И далее развитие только ускоряется, т.к. открываются новые возможности, о которых ранее даже не предполагали.
Ты где-то здесь признавался, что у тебя ничего в голову не приходит. Ну что ж, ты своё уже давно придумал... и дальше только деградация.
Но это вовсе не означает, что придумано и реализовано всё возможное.
Остальные "перлы" твоего высказывания -- такая же чушь, поэтому останавливаться на них нет смысла.
Мартины с 10% в год работают на всех инструментах. Поэтому написал "ДА".
Любая ТС использует какие то закномерности. Пример: ночные скальперы. пробойщики ночного диапазона и.тд.
Не каждая пара подходит под эти условия, и это не обозначает,что ТС нерабочая.
По факту одни только слова и ни одного доказательства или ссылки (сущестования такой ТС). Если речь про ТС типа Илана или чего то там из Маркета, да - они прибыльные, но на определенном участке рынка, паре и таймфрейме.
Лично мне ничего не мешает, у меня есть ТС (без индикаторов и тд), но ее все равно нужно настраивать под конкретную пару и таймфрейм.
По факту одни только слова и ни одного доказательства или ссылки (сущестования такой ТС). Если речь про ТС типа Илана или чего то там из Маркета, да - они прибыльные, но на определенном участке рынка, паре и таймфрейме.
Лично мне ничего не мешает, у меня есть ТС (без индикаторов и тд), но ее все равно нужно настраивать под конкретную пару и таймфрейм.
Тогда если как-то это определить, то будет профит.
Главная проблема в дебильных вопросах.
Дело в том, что все техники давно уже придуманы. И любая из них - будет прибыльна, если ею будет пользоваться малая часть участников рынка. Чем больше людей пользуются той или иной техникой - тем она хуже работает. Соответственно, оптимальный алгоритм для всех инструментов - это такой алгоритм, который будет использовать техники, которыми пользуется в данное время малая часть участников рынка.
Тогда если как-то это определить, то будет профит.