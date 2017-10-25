Куда пойдет пара евро доллар ближайшие 100 пунктов (4х знак)? - страница 2

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Евгений:
  • 49% Вправо
    (22)
100% вправо
 

23.10.2017 рост 60, 24.10.2017 падение 30, далее рост к 27.10.2017 на180 (4 знака).

"Куда пойдет пара евро доллар ближайшие 100 пунктов (4х знак)" - может ближайшие 100 баров H1 в старых пунктах?
 
Vitaly Muzichenko:

Влево уж явно не пойдёт =)


Да кто ж знает ... может и пойдет - (старая шутка-картинка то ли с viac, то ли с паука):

 
Sergey Golubev:

Да кто ж знает ... может и пойдет - (старая шутка-картинка то ли с viac, то ли с паука):



Фигура голоыва и плечи сигнализирует о походе влево.

 

по евробаксу надо поднять архивы новостей и событий по отмеченным местам, подумать  способно ли выступление https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-chair-yellen-speech развернуть поток.



если строго по книжкам - то классическая фигура ФЛАГ, немного растянута, но ей позволено - у неё половина пришлась на конец-лета и смену-месяца..опять-же по классике - внизу сидят "три индейца" :-) По писанному должно быть резко вниз и снова вверх на новый тренд (точнее продолжение прежнего)

А если наплевать на книжные абстракции, то может быть и вверх и вниз, кроме флета, то есть цена должна уйти :-) Конец месяца ёпрст..отчётность и движуха определит что будет дальше. На начало недели ловлю "вниз", а там посмотрим

Выступление председателя ФРС Йеллен - экономичeское событие Соединенных Штатов - MQL5.community
Выступление председателя ФРС Йеллен - экономичeское событие Соединенных Штатов - MQL5.community
  • www.mql5.com
Выступление председателя ФРС (FED’s Chair Speech) влияет на доллар, в зависимости от тона риторики. Если в речи усматривается намерение поднять ставки на следующем заседании FOMC, это...
 

вот и йена открылась с гепом вверх


 
Евгений:
  • 32% Вверх, к уровню 1.1944
    (18)
  • 18% Вниз, к уровню 1.1744
    (10)
  • 50% Вправо
    (28)

Как видно, меньшинство (18%) проголосовало вчера за "Вниз". Так оно и случилось, и уровень 1.1744 пробит вниз. Меньшинство оказалось правым.

 
Maxim Kuznetsov:

по евробаксу надо поднять архивы новостей и событий по отмеченным местам, подумать  способно ли выступление https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-chair-yellen-speech развернуть поток.



если строго по книжкам - то классическая фигура ФЛАГ, немного растянута, но ей позволено - у неё половина пришлась на конец-лета и смену-месяца..опять-же по классике - внизу сидят "три индейца" :-) По писанному должно быть резко вниз и снова вверх на новый тренд (точнее продолжение прежнего)

А если наплевать на книжные абстракции, то может быть и вверх и вниз, кроме флета, то есть цена должна уйти :-) Конец месяца ёпрст..отчётность и движуха определит что будет дальше. На начало недели ловлю "вниз", а там посмотрим

вот так вот дашь прогноз, а он и сбывается :-)

пока на сей момент поход вниз отыгран и евробакс ткнулся в верхушку канала заданного ещё в конце августа - начале сентября.
Вряд-ли новостных посылов хватит чтобы прямо сейчас отправить EURUSD вверх, поэтому скорее ФЛАГ будет дорисовываться как в учебниках - красиво красиво. Вниз за уровень 1.730 и из под него "свечой" вверх..


за такой штуковиной стоит понаблюдать - редко когда график ведёт себя академично, хоть на иллюстрации к учебникам

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