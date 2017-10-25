Куда пойдет пара евро доллар ближайшие 100 пунктов (4х знак)? - страница 2
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23.10.2017 рост 60, 24.10.2017 падение 30, далее рост к 27.10.2017 на180 (4 знака)."Куда пойдет пара евро доллар ближайшие 100 пунктов (4х знак)" - может ближайшие 100 баров H1 в старых пунктах?
Влево уж явно не пойдёт =)
Да кто ж знает ... может и пойдет - (старая шутка-картинка то ли с viac, то ли с паука):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Traders Joking
Sergey Golubev, 2012.12.30 20:51profitable pattern
Да кто ж знает ... может и пойдет - (старая шутка-картинка то ли с viac, то ли с паука):
Фигура голоыва и плечи сигнализирует о походе влево.
по евробаксу надо поднять архивы новостей и событий по отмеченным местам, подумать способно ли выступление https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-chair-yellen-speech развернуть поток.
если строго по книжкам - то классическая фигура ФЛАГ, немного растянута, но ей позволено - у неё половина пришлась на конец-лета и смену-месяца..опять-же по классике - внизу сидят "три индейца" :-) По писанному должно быть резко вниз и снова вверх на новый тренд (точнее продолжение прежнего)
А если наплевать на книжные абстракции, то может быть и вверх и вниз, кроме флета, то есть цена должна уйти :-) Конец месяца ёпрст..отчётность и движуха определит что будет дальше. На начало недели ловлю "вниз", а там посмотрим
вот и йена открылась с гепом вверх
Как видно, меньшинство (18%) проголосовало вчера за "Вниз". Так оно и случилось, и уровень 1.1744 пробит вниз. Меньшинство оказалось правым.
по евробаксу надо поднять архивы новостей и событий по отмеченным местам, подумать способно ли выступление https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-chair-yellen-speech развернуть поток.
если строго по книжкам - то классическая фигура ФЛАГ, немного растянута, но ей позволено - у неё половина пришлась на конец-лета и смену-месяца..опять-же по классике - внизу сидят "три индейца" :-) По писанному должно быть резко вниз и снова вверх на новый тренд (точнее продолжение прежнего)
А если наплевать на книжные абстракции, то может быть и вверх и вниз, кроме флета, то есть цена должна уйти :-) Конец месяца ёпрст..отчётность и движуха определит что будет дальше. На начало недели ловлю "вниз", а там посмотрим
вот так вот дашь прогноз, а он и сбывается :-)
пока на сей момент поход вниз отыгран и евробакс ткнулся в верхушку канала заданного ещё в конце августа - начале сентября.
Вряд-ли новостных посылов хватит чтобы прямо сейчас отправить EURUSD вверх, поэтому скорее ФЛАГ будет дорисовываться как в учебниках - красиво красиво. Вниз за уровень 1.730 и из под него "свечой" вверх..
за такой штуковиной стоит понаблюдать - редко когда график ведёт себя академично, хоть на иллюстрации к учебникам