Куда пойдет пара евро доллар ближайшие 100 пунктов (4х знак)?

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Я больше склоняюсь к варианту вниз, к  1.1744.  Сейчас цена около 1.1844
 

В верх к 1.19703

 

А где вариант ответа "Влево"?

 
Alexey Viktorov:

А где вариант ответа "Влево"?

Влево уж явно не пойдёт =)

 
Vitaly Muzichenko:

Влево уж явно не пойдёт =)


Переверните монитор ))

P. S. На 1.21

 
Ihor Herasko:

Переверните монитор ))

P. S. На 1.21

Уточните, по часовой стрелке, или против.

 
Vitaly Muzichenko:

Уточните, по часовой стрелке, или против.

это в радианах и вокруг вертикальной оси :-)
 

Посмотрите на график EURUSD:

Это дневной таймфрейм. Сегодня на этом графике - флет. При этом в голубой рамке отчётливо прослеживается разворотная фигура "Голова - Плечи". То есть пара пойдёт вниз и очень скоро достигнет отметки 1.1744, про которую упоминает автор этой ветки.

 

пора на 6-знак переходить как минимум, а не вариться на кухнях.

По сабджу - аналитика слишком неблагодарное занятие.

 

Вниз.

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