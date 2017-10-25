Куда пойдет пара евро доллар ближайшие 100 пунктов (4х знак)?
- Грааль существует?
- Равновероятное изменение валютной пары.
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Я больше склоняюсь к варианту вниз, к 1.1744. Сейчас цена около 1.1844
В верх к 1.19703
А где вариант ответа "Влево"?
Alexey Viktorov:
А где вариант ответа "Влево"?
А где вариант ответа "Влево"?
Влево уж явно не пойдёт =)
Vitaly Muzichenko:
Влево уж явно не пойдёт =)
Переверните монитор ))
P. S. На 1.21
Ihor Herasko:
Переверните монитор ))
P. S. На 1.21
Уточните, по часовой стрелке, или против.
Vitaly Muzichenko:это в радианах и вокруг вертикальной оси :-)
Уточните, по часовой стрелке, или против.
Посмотрите на график EURUSD:
Это дневной таймфрейм. Сегодня на этом графике - флет. При этом в голубой рамке отчётливо прослеживается разворотная фигура "Голова - Плечи". То есть пара пойдёт вниз и очень скоро достигнет отметки 1.1744, про которую упоминает автор этой ветки.
пора на 6-знак переходить как минимум, а не вариться на кухнях.
По сабджу - аналитика слишком неблагодарное занятие.
Вниз.
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