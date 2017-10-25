чтобы отметки о совершении сделки скрывались

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после сделки на цене появляются отметки.

они мне закрывают цену и они лишние для меня.

я бы хотел, чтобы они не появлялись (были скрыты). потом, в выходные, открыть их и проанализировать ошибки.

спсб

 
Artsem:

после сделки на цене появляются отметки.

они мне закрывают цену и они лишние для меня.

я бы хотел, чтобы они не появлялись (были скрыты). потом, в выходные, открыть их и проанализировать ошибки.

спсб


Отключите опцию:

  • Показывать сделки на графике в режиме реального времени — при включении данной опции все сделки, совершаемые трейдером, будут автоматически отмечаться на графике соответствующего символа иконками Покупка (сделка на покупку) и Продажа (сделка на продажу). При наведении курсора мыши на такой значок будет показана всплывающая подсказка с информацией о сделке: тикет, тип сделки, объем, символ, цена открытия и цена в точке курсора.


На вкладке Торговля можно задать настройки по умолчанию для выставления ордеров, а также включить торговлю одним кликом

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Vladimir Karputov:

Отключите опцию:



я галку убрал, но старые отметки остались. мне их зачистить удалением истории?

я могу отобразить потом свои сделки в виде этих стрелочек? в выходные, например, для анализа ошибок.

 
Artsem:

я галку убрал, но старые отметки остались. мне их зачистить удалением истории?

я могу отобразить потом свои сделки в виде этих стрелочек? в выходные, например, для анализа ошибок.


Вы всегда можете во вкладке "История" сделать клик правой кнопкой мышки и выбрать нужный пункт:

Отображение/скрытие истории на графиках

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Вы всегда можете во вкладке "История" сделать клик правой кнопкой мышки и выбрать нужный пункт:



ок, а что такое автообновление?

 
Artsem:

ок, а что такое автообновление


А нажать и посмотреть? А открыть справку и прочесть?

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Vladimir Karputov:

А нажать и посмотреть? А открыть справку и прочесть?


проще спросить

)

 
Artsem:

проще спросить

)


проще спросить еще и еще и еще ....... )) 

Людям нужна общение.... друг с другом.... хэхэ

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Alexander Ivanov:

проще спросить еще и еще и еще ....... )) 

Людям нужна общение.... друг с другом.... хэхэ


https://www.mql5.com/ru/forum/217809#comment_5934996

вынести расширение фибо на панель инструментов (рядом с fibo retracement)
вынести расширение фибо на панель инструментов (рядом с fibo retracement)
  • 2017.10.19
  • www.mql5.com
я бы хотел *сабж*, так как часто пользуюсь FE. спасибо...
 
Artsem:

ок, а что такое автообновление?


Если активировать галку "Атообновление" на вкладке "История":


Отображение/скрытие истории на графиках

то на графике автоматически создадутся объекты для всех совершённых сделок. Только не совсем уверен: сразу объекты создадутся или после совершения сделки...

 

Предлагаю ввести новый тип Бана - "За издевательство над постояльцами" сроком до 1 суток.

Чтобы персонаж который нудит мог охладить свой пыл и подумать над своим поведением.

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