чтобы отметки о совершении сделки скрывались
после сделки на цене появляются отметки.
они мне закрывают цену и они лишние для меня.
я бы хотел, чтобы они не появлялись (были скрыты). потом, в выходные, открыть их и проанализировать ошибки.
спсб
Отключите опцию:
- Показывать сделки на графике в режиме реального времени — при включении данной опции все сделки, совершаемые трейдером, будут автоматически отмечаться на графике соответствующего символа иконками (сделка на покупку) и (сделка на продажу). При наведении курсора мыши на такой значок будет показана всплывающая подсказка с информацией о сделке: тикет, тип сделки, объем, символ, цена открытия и цена в точке курсора.
Отключите опцию:
я галку убрал, но старые отметки остались. мне их зачистить удалением истории?
я могу отобразить потом свои сделки в виде этих стрелочек? в выходные, например, для анализа ошибок.
я галку убрал, но старые отметки остались. мне их зачистить удалением истории?
я могу отобразить потом свои сделки в виде этих стрелочек? в выходные, например, для анализа ошибок.
Вы всегда можете во вкладке "История" сделать клик правой кнопкой мышки и выбрать нужный пункт:
Вы всегда можете во вкладке "История" сделать клик правой кнопкой мышки и выбрать нужный пункт:
ок, а что такое автообновление?
ок, а что такое автообновление
А нажать и посмотреть? А открыть справку и прочесть?
А нажать и посмотреть? А открыть справку и прочесть?
проще спросить
)
проще спросить
)
проще спросить еще и еще и еще ....... ))
Людям нужна общение.... друг с другом.... хэхэ
проще спросить еще и еще и еще ....... ))
Людям нужна общение.... друг с другом.... хэхэ
https://www.mql5.com/ru/forum/217809#comment_5934996
- 2017.10.19
- www.mql5.com
ок, а что такое автообновление?
Если активировать галку "Атообновление" на вкладке "История":
то на графике автоматически создадутся объекты для всех совершённых сделок. Только не совсем уверен: сразу объекты создадутся или после совершения сделки...
Предлагаю ввести новый тип Бана - "За издевательство над постояльцами" сроком до 1 суток.
Чтобы персонаж который нудит мог охладить свой пыл и подумать над своим поведением.
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после сделки на цене появляются отметки.
они мне закрывают цену и они лишние для меня.
я бы хотел, чтобы они не появлялись (были скрыты). потом, в выходные, открыть их и проанализировать ошибки.
спсб