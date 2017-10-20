вынести расширение фибо на панель инструментов (рядом с fibo retracement)
Artsem:
я бы хотел *сабж*, так как часто пользуюсь FE.
спасибо
Vitaly Muzichenko:
а может и быстрые клавиши можно им назначить?
кому нужно ваше фибо? никто им не пользуется)
Максим Дмитриев:
кому нужно ваше фибо? никто им не пользуется)
это типа шутка?
а чем вы пользуетесь?
Максим Дмитриев:
кому нужно ваше фибо? никто им не пользуется)
Я не ем курятину, Я её не просто не ем, но при одном взгляде на неё еле сдерживаюсь чтоб не ****. Но если Я начну рассказывать и доказывать что никто не ест курятину и она никому не нужна, то это будет выглядеть очень глупо и тупо.
Вы не пользуетесь, а кто-то пользуется и возможно даже успешно, так что ваш аргумент - выглядит глупо.
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я бы хотел *сабж*, так как часто пользуюсь FE.
спасибо