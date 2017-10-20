вынести расширение фибо на панель инструментов (рядом с fibo retracement)

Новый комментарий
[Удален]  

я бы хотел *сабж*, так как часто пользуюсь FE.

спасибо

 
Artsem:

я бы хотел *сабж*, так как часто пользуюсь FE.

спасибо


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:



а может и быстрые клавиши можно им назначить?

[Удален]  

кому нужно ваше фибо? никто им не пользуется)

[Удален]  
Максим Дмитриев:

кому нужно ваше фибо? никто им не пользуется)


это типа шутка?

а чем вы пользуетесь?

 
Максим Дмитриев:

кому нужно ваше фибо? никто им не пользуется)

Я не ем курятину, Я её не просто не ем, но при одном взгляде на неё еле сдерживаюсь чтоб не ****. Но если Я начну рассказывать и доказывать что никто не ест курятину и она никому не нужна, то это будет выглядеть очень глупо и тупо.

Вы не пользуетесь, а кто-то пользуется и возможно даже успешно, так что ваш аргумент - выглядит глупо.

Новый комментарий