Помогите с советником
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
- Урок 13 - Ваш первый советник (часть 1)
- создание советника по индикатору
- IndicatorRelease() для тестера стратегий. Как удалить уже ненужный хэндл индикатора в тестере стратегий?
Tarlan684:
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Создавайте без индикатора. Индикатор - это не приговор.
Пошаговое создание советника: Простой советник. Проверка размера бара. Покупка/продажа
Есть идея ! Помогите реолизовать ) нужно написать советник ...
Dimax89:
Есть идея ! Помогите реолизовать ) нужно написать советник ...
Есть идея ! Помогите реолизовать ) нужно написать советник ...
Начинайте...
Фриланс спасет Гигантов Мысли и Отцов Русской Демократии.Тот эксперт, что предложил Vladimir Karputov - использует индикатор текущей цены, так что это советник с индикатором.
Tarlan684:Один из множества возможных вариантов реализован в эксперте Random - посмотрите его работу на демо-счете, возьмите за основу, сделайте лучше
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Tarlan684:Вот мой вариант randon - прибыльный для ночной торговли
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Прибыльный советник для ночной торговли star_rnd.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict extern double lots= 0.1; extern int TP = 3; extern int SL = 10; extern int mag = 72; //+------------------------------------------------------------------+ //| Инициализация - пересчет на 5 знаков | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { MathSrand(GetTickCount()); // Инициализация генератора случайных чисел if(Digits==5 || Digits==3) // Если пятизнак - увеличить стопы в 10 раз { TP *= 10; SL *= 10; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Основная функция выполняется каждый тик | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { int ticet, cnt_BY=0, cnt_SE=0; // Подсчет открытых рыночных ордеров for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue; if(OrderSymbol()!=Symbol()) continue; if(OrderMagicNumber()!=mag) continue; if(OrderType()==OP_BUY) cnt_BY++; if(OrderType()==OP_SELL) cnt_SE++; } if((cnt_BY+cnt_SE)>0) return; // Если есть открытые - выход // Покупка, если rand (0 ... 16383, 16384 ... 32767) меньше среднего if(rand()<16384) ticet=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,3,Bid-SL*Point, Ask+TP*Point,"покупка",mag,0,Green); // иначе Продажа else ticet=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,3,Ask+SL*Point, Bid-TP*Point,"продажа",mag,0,Red); }
LRA:
Вот мой вариант randon - прибыльный для ночной торговли
Вот мой вариант randon - прибыльный для ночной торговли
Ваш вариант для тестера МТ4, а ветка в разделе MQL5 ...
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