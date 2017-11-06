Помогите с советником

Новый комментарий
 
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
 
Tarlan684:
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.

Создавайте без индикатора. Индикатор - это не приговор.

Пошаговое создание советника: Простой советник. Проверка размера бара. Покупка/продажа

 
Есть идея ! Помогите реолизовать ) нужно написать советник ... 
 
Dimax89:
Есть идея ! Помогите реолизовать ) нужно написать советник ... 

Начинайте...


 

Фриланс спасет Гигантов Мысли и Отцов Русской Демократии.

Тот эксперт,  что предложил Vladimir Karputov - использует индикатор текущей цены, так что это советник с индикатором.
 
Tarlan684:
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Один из множества возможных вариантов реализован в эксперте Random - посмотрите его работу на демо-счете, возьмите за основу, сделайте лучше
[Удален]  
Tarlan684:
Здраствуйте.По языку програмирование я ноль но пытаюсь создать своего советника,столкнулся с проблемой,при создания в МГЛ5 советника необходим той или иной индикатор.Но личьно мне и моему советнику он не нужен.Помогите,как создать советника без индикатора.
Вот мой вариант randon - прибыльный для ночной торговли
//+------------------------------------------------------------------+
//| Прибыльный советник для ночной торговли             star_rnd.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
extern double lots= 0.1;
extern int    TP  = 3;
extern int    SL  = 10;
extern int    mag = 72;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Инициализация - пересчет на 5 знаков                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
   MathSrand(GetTickCount());  // Инициализация генератора случайных чисел
   if(Digits==5 || Digits==3)  // Если пятизнак - увеличить стопы в 10 раз
   {
      TP *= 10;
      SL *= 10;
   }
}


//+------------------------------------------------------------------+
//| Основная функция выполняется каждый тик                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   int ticet, cnt_BY=0, cnt_SE=0;

   // Подсчет открытых рыночных ордеров
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
   {
      if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderSymbol()!=Symbol())                   continue;
      if(OrderMagicNumber()!=mag)                   continue;
      if(OrderType()==OP_BUY)  cnt_BY++;
      if(OrderType()==OP_SELL) cnt_SE++;
   }
   if((cnt_BY+cnt_SE)>0) return;   // Если есть открытые - выход

   // Покупка, если rand (0 ... 16383, 16384 ... 32767) меньше среднего 
   if(rand()<16384) ticet=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,3,Bid-SL*Point,
                                    Ask+TP*Point,"покупка",mag,0,Green);
   // иначе Продажа
   else             ticet=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,3,Ask+SL*Point,
                                    Bid-TP*Point,"продажа",mag,0,Red);
}
 
LRA:
Вот мой вариант randon - прибыльный для ночной торговли

Ваш вариант для тестера МТ4, а ветка в разделе MQL5 ...

Новый комментарий