Советники: Xarax - страница 2

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akarustam:

Здравствуйте !

Просветите плиз, что это и как понимать, а как исправить ?

СПАСИБО.

2017.10.25 07:23:46.427    Xarax EURAUD,H4: unresolved import function call
2017.10.25 07:23:46.427    Cannot call 'shell32.dll::ShellExecuteW', DLL is not allowed
2017.10.25 07:23:42.334    Xarax EURAUD,H4: OpenPosition(): Остановка работы функции
2017.10.25 07:23:42.334    Xarax EURAUD,H4: OpenPosition(): Остановка работы функции
2017.10.25 07:23:41.818    Xarax EURAUD,H4: initialized


включить нужно


 
Iurii Tokman:

включить нужно


Было включено..., но вдрУг всё зарабОтало, просто перезагрузил терминал и больше ничего не менял,

но первые ордера открылись) Это главное.

Пока на демосчету.

СПАСИБО!

 
akarustam:

Было включено..., но вдрУг всё зарабОтало, просто перезагрузил терминал и больше ничего не менял,

но первые ордера открылись) Это главное.

Пока на демосчету.

СПАСИБО!


пжлст.

сделайте очистку компа от лишних файлов: Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Очистка дика 

 

На самом вкусном, на шпильках, - сгорел демодепозит...

А как красиво было в тестере)

Хотел установить на пятнадцать валютных пар, поле оптимизации,

но уже на шести пролетел.

Буду смотреть код, позже отпишусь о причине.

 
akarustam:

На самом вкусном, на шпильках, - сгорел демодепозит...

А как красиво было в тестере)

Хотел установить на пятнадцать валютных пар, поле оптимизации,

но уже на шести пролетел.

Буду смотреть код, позже отпишусь о причине.


какой был депозит, плече, лот ?

 
Демодепозит 10000, 1:1000, лот плавающий.
 
akarustam:
Демодепозит 10000, 1:1000, лот плавающий.

стартовый лот, когда первые ордера в рынок, какой лот у них был ?

 
Iurii Tokman:

стартовый лот, когда первые ордера в рынок, какой лот у них был ?

0.1
 
akarustam:
0.1

Советник с усреднением и увеличением лота. Ему противопоказана работа на трендовых движениях цены, больше подходят мало волатильные фин инструменты.

Попробуйте уменьшить стартовый лот до 0.01
и сделать оптимизацию входных параметров советника на котировках своего брокера



из результатов оптимизации выбирайте варианты с просадкой меньше 13%
и делайте форвард тесты, если по результатам форварда будет приемлемая просадка и прибыль
работайте с этими настройками
обращайте внимание на максимальный лот который достигается при усреднении,
что бы он не был критичным для депо

Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для совершения торговых операций на рынках, а вторые — для анализа котировок и выявления закономерностей в их изменении. При этом индикаторы могут использоваться непосредственно в роботах, образуя полноценную...
 

Всё таки хочется изыскать наконец-то алгоритм наладки этой вечной проблемы рисков шпильками.

Буду пробовать с Вашим Советником, он мне понравился, - свежак)

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