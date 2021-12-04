Советники: Xarax - страница 2
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Здравствуйте !
Просветите плиз, что это и как понимать, а как исправить ?
СПАСИБО.
2017.10.25 07:23:46.427 Xarax EURAUD,H4: unresolved import function call
2017.10.25 07:23:46.427 Cannot call 'shell32.dll::ShellExecuteW', DLL is not allowed
2017.10.25 07:23:42.334 Xarax EURAUD,H4: OpenPosition(): Остановка работы функции
2017.10.25 07:23:42.334 Xarax EURAUD,H4: OpenPosition(): Остановка работы функции
2017.10.25 07:23:41.818 Xarax EURAUD,H4: initialized
включить нужно
включить нужно
Было включено..., но вдрУг всё зарабОтало, просто перезагрузил терминал и больше ничего не менял,
но первые ордера открылись) Это главное.
Пока на демосчету.
СПАСИБО!
Было включено..., но вдрУг всё зарабОтало, просто перезагрузил терминал и больше ничего не менял,
но первые ордера открылись) Это главное.
Пока на демосчету.
СПАСИБО!
пжлст.
сделайте очистку компа от лишних файлов: Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Очистка дика
На самом вкусном, на шпильках, - сгорел демодепозит...
А как красиво было в тестере)
Хотел установить на пятнадцать валютных пар, поле оптимизации,
но уже на шести пролетел.
Буду смотреть код, позже отпишусь о причине.
На самом вкусном, на шпильках, - сгорел демодепозит...
А как красиво было в тестере)
Хотел установить на пятнадцать валютных пар, поле оптимизации,
но уже на шести пролетел.
Буду смотреть код, позже отпишусь о причине.
какой был депозит, плече, лот ?
Демодепозит 10000, 1:1000, лот плавающий.
стартовый лот, когда первые ордера в рынок, какой лот у них был ?
стартовый лот, когда первые ордера в рынок, какой лот у них был ?
0.1
Советник с усреднением и увеличением лота. Ему противопоказана работа на трендовых движениях цены, больше подходят мало волатильные фин инструменты.
Попробуйте уменьшить стартовый лот до 0.01
и сделать оптимизацию входных параметров советника на котировках своего брокера
из результатов оптимизации выбирайте варианты с просадкой меньше 13%
и делайте форвард тесты, если по результатам форварда будет приемлемая просадка и прибыль
работайте с этими настройками
обращайте внимание на максимальный лот который достигается при усреднении,
что бы он не был критичным для депо
Всё таки хочется изыскать наконец-то алгоритм наладки этой вечной проблемы рисков шпильками.
Буду пробовать с Вашим Советником, он мне понравился, - свежак)