Перевернутый сливатор - Миф или реальность.
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?
Вы не первый) Сливатора перевернуть не получится.
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом стостоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?
Не нужно всех "отгребать" все были такими. Я начинал тоже с того что были мысли перевернуть Illan в итоге научился программить, но Illan так и не перевернул ))) Зато кучу интересного для себя открыл )))
Не нужно всех "отгребать" все были такими. Я начинал тоже с того что были мысли перевернуть Illan в итоге научился программить, но Illan так и не перевернул ))) Зато кучу интересного для себя открыл )))
Привет! Можно конечно,
1. Поменяй бай и сел местами.
2. Потом - сделай Тейкпрофит - меняющимся. Если цена идет против против сделки , то пусть Тейкпрофит скользит с ним вниз. На том же расстоянии.
Если цена идет в сторону сделки (в профит) , то стоплосс пусть идет тоже за ним. А тейкрофит пусть не меняется.
Но советник должен быть не тиковым скальпером. А должен работать на технических индикаторах МТ4 (RSI ,Stoch, MA, итд.)
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?
Синоптики пришли к Сталину и восторженно заявили: мы достигли значительных успехов в деле прогнозирования погоды и добились 40-% -ного подтверждения прогнозов!
Сталин ответил: переверните прогноз и будет 60-% -тов!
Так, что, дело не в перевороте, а в качестве ТС.
Тестировал на двух демках(правда не долго, несколько часов), через копир с переворотом. Получается разница только в двух спредах. Грубо 1 счет +6, второй -8. Стоп лос и тейк одинаковые. От сюда сделал вывод, что даже если 30% сделок закроется в вплюсе на источнике, на втором получится 60% прибыльных сделок.
На примере из 100 сделок 33 закрылось -8, а 66 закрылось +6. итого 33*8=264, 66*6=396 итого 132.
и сразу возникла мысль сделать источником демку, а вторым счетом реалку)
Вы не первый) Сливатора перевернуть не получится.
Исход переворота Сливатора - вещь строго математическая
В этом вопросе мнение окружающих даже не имеет значения: всё зависит от характеристик Сливатора.
И если автору удастся (!) достичь достаточной скорости слива - правильно выполненный переворот неизбежно даст ожидаемый результат.
Поэтому, Ваша фраза корректнее будет выглядеть так: "Вы не первый) Сливатора с требуемыми характеристиками придумать не получается."
Исход переворота Сливатора - вещь строго математическая
В этом вопросе мнение окружающих даже не имеет значения: всё зависит от характеристик Сливатора.
И если автору удастся (!) достичь достаточной скорости слива - правильно выполненный переворот неизбежно даст ожидаемый результат.
Поэтому, Ваша фраза корректнее будет выглядеть так: "Вы не первый) Сливатора с требуемыми характеристиками придумать не получается."
фокус в том что неудачный безсистемный вход остаётся неудачным даже при перевороте.
Кстати по аналогии - "Грааль - ТС, которая остаётся прибыльной даже при перевороте" :-)
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Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?