Перевернутый сливатор - Миф или реальность.

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Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?
 
Svyatoslav Morgun:
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?
При любом соотношении будет слив.
[Удален]  
Svyatoslav Morgun:
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?

Вы не первый) Сливатора перевернуть не получится.

 
Svyatoslav Morgun:
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом стостоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?


Этот плст показывает только то, что вы не умеете анализировать рынок. Далее можете не пытаться.
[Удален]  
Mickey Moose:


Этот плст показывает только то, что вы не умеете анализировать рынок. Далее можете не пытаться.

Не нужно всех "отгребать" все были такими. Я начинал тоже с того что были мысли перевернуть Illan в итоге научился программить, но Illan так и не перевернул ))) Зато кучу интересного для себя открыл )))

 
Vladimir Zubov:

Не нужно всех "отгребать" все были такими. Я начинал тоже с того что были мысли перевернуть Illan в итоге научился программить, но Illan так и не перевернул ))) Зато кучу интересного для себя открыл )))

Полностью согласен, я о том что данная идея тупик и годится только в целях обучения. Но этого ли хочет автор? Полагаю что нет и цель отжать немного зелени у повара.
 

Привет! Можно конечно, 

 1. Поменяй бай и сел местами.

 2. Потом - сделай Тейкпрофит - меняющимся. Если цена идет против против сделки , то пусть Тейкпрофит скользит с ним вниз. На том же расстоянии.

                                                                              Если цена идет в сторону сделки (в профит) , то стоплосс пусть идет тоже за ним. А тейкрофит пусть не меняется.


Но советник должен быть не тиковым скальпером. А должен работать на технических индикаторах МТ4 (RSI ,Stoch, MA, итд.)

 
Svyatoslav Morgun:
Всем привет.
Если стараться слить, то обязательно заработаешь и наоборот.
Везде написано, что сливатор если перевернуть, у мы теряем и итоге сливаем из-за спреда.
Допустим есть сливатор(без исходного жаль), результат которого из 100 сделок SL5/TP5 - 60 отрицательных и 30 положительных. По идеи если спред убрать и перевернуть сову то получится в полне прибыльный советник.
Вопрос в том, какое должно быть соотношение SL и TP, чтобы в перевернутом состоянии мы получали общую прибыль, пусть не большую?

Синоптики пришли к Сталину и восторженно заявили: мы достигли значительных успехов в деле прогнозирования погоды и добились 40-% -ного подтверждения прогнозов!

Сталин ответил: переверните прогноз и будет 60-% -тов!

Так, что, дело не в перевороте, а в качестве ТС. 

 

Тестировал на двух демках(правда не долго, несколько часов), через копир с переворотом. Получается разница только в двух спредах. Грубо 1 счет +6, второй -8. Стоп лос и тейк одинаковые. От сюда сделал вывод, что даже если 30% сделок закроется в вплюсе на источнике, на втором получится 60% прибыльных сделок.
На примере из 100 сделок 33 закрылось -8, а 66 закрылось +6. итого 33*8=264, 66*6=396 итого 132.
и сразу возникла мысль сделать источником демку, а вторым счетом реалку)

 
Vladimir Zubov:

Вы не первый) Сливатора перевернуть не получится.


Исход переворота Сливатора - вещь строго математическая 

В этом вопросе мнение окружающих даже не имеет значения: всё зависит от характеристик Сливатора.
И если автору удастся (!) достичь достаточной скорости слива - правильно выполненный переворот неизбежно даст ожидаемый результат.

Поэтому, Ваша фраза корректнее будет выглядеть так: "Вы не первый) Сливатора с требуемыми характеристиками придумать не получается."

 
prikolnyjkent:

Исход переворота Сливатора - вещь строго математическая 

В этом вопросе мнение окружающих даже не имеет значения: всё зависит от характеристик Сливатора.
И если автору удастся (!) достичь достаточной скорости слива - правильно выполненный переворот неизбежно даст ожидаемый результат.

Поэтому, Ваша фраза корректнее будет выглядеть так: "Вы не первый) Сливатора с требуемыми характеристиками придумать не получается."

фокус в том что неудачный безсистемный вход остаётся неудачным даже при перевороте.

Кстати по аналогии - "Грааль - ТС, которая остаётся прибыльной даже при перевороте" :-)

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