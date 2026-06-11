скорость домашнего интернета - страница 3
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Странно всё это. Хотя может новый провайдер и каналы не загружены, хороший внешний канал и малая локальная нагрузка на старте проекта.
наверно , ну еще видимо то что физика несущая оптическая.
по тарифу нет.
тариф 6$ в месяц 40мб ..ночью дают столько сколько могу унести по физике
Это нормально, наигрались уже с безлимитом люди, используют без "энтузиазма" )))
Во, блин... а я так "внимательно" прочёл, что понял совсем наоборот, вместо гигабита дают всего 826 мегабит...:))))
не ну это понятно 1000 не получить никогда , это нормально, на физике 1ггб
Это нормально, наигрались уже с безлимитом люди, используют без "энтузиазма" )))
вот когда 5G пустят , будет веселей, по воздуху можно будет тащить
Первые тесты технологии 5G проведены в России в июне 2016 оператором связи МегаФон совместно с Huawei.
В сентябре МТС при тестировании на канале связи с частотой 4,65-4,85 ГГц была достигнута скорость передачи данных 4,5 Гб/с при полосе 200 МГц
Заявленная скорость по тарифу провайдера 50 мб/с
Ну и
Заявленная скорость по тарифу провайдера 50 мб/с
Ну и
Попробую проверить у себя в разное время суток , сейчас 182 показывает на вход
наверно , ну еще видимо то что физика несущая оптическая.
Оптика это только физический носитель, на нем тоже скорость урезать можно. В Одессе мне прям на балкон заходила оптика, но скорость была в 10 раз меньше чем у тебя, в Запорожье на дом из 106 квартир идет оптика, дальше по витой медной паре и всем хватает тоже, конечно интернет не у всех, процентов 40-50 квартир подключены только, но скорости на всех хватает.
Оптика это только физический носитель, на нем тоже скорость урезать можно. В Одессе мне прям на балкон заходила оптика, но скорость была в 10 раз меньше чем у тебя, в Запорожье на дом из 106 квартир идет оптика, дальше по витой медной паре и всем хватает тоже, конечно интернет не у всех, процентов 40-50 квартир подключены только, но скорости на всех хватает.
они ( мой провайдер ) не режут, не знаю почему.
по логике я должен получать 40 - а тут на практике ночью 800 , а днем 100-200
Во, блин... а я так "внимательно" прочёл, что понял совсем наоборот, вместо гигабита дают всего 826 мегабит...:))))
1 гигабит = 1000 мегабит
всего 200 мегабит не хватает и это нормально - физика на 1ггб не прокачает никогда ровно 1ггб :-))))
они ( мой провайдер ) не режут, не знаю почему.
по логике я должен получать 40 - а тут на практике ночью 800 , а днем 100-200
А зачем урезать ? есть такой термин как "сарафанное радио", он прекрасно работает. Пока есть возможность давать на всю скорость, потом сам клиент рассказывает что всё отлично и собираются новые клиенты. А потом просто работает динамический канал, в зависимости от нагрузки. Это правильный с их стороны подход. Я у себя в Интернет-Кафе тоже скорость не урезал никогда, если один клиент то ему весь канал, если 10 то от нагрузки уже, как получится)