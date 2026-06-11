скорость домашнего интернета - страница 3

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Vladimir Zubov:

Странно всё это. Хотя может новый провайдер и каналы не загружены, хороший внешний канал и малая локальная нагрузка на старте проекта.

наверно ,  ну еще видимо то что физика несущая  оптическая.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

по тарифу нет.

тариф  6$ в месяц 40мб ..

ночью дают столько сколько могу унести по физике

Это нормально, наигрались уже с безлимитом люди, используют без "энтузиазма" )))

 
Alexey Viktorov:

Во, блин... а я так "внимательно" прочёл, что понял совсем наоборот, вместо гигабита дают всего 826 мегабит...:))))

не ну это понятно 1000 не получить никогда , это нормально, на физике 1ггб

 
Vladimir Zubov:

Это нормально, наигрались уже с безлимитом люди, используют без "энтузиазма" )))

вот когда 5G пустят , будет веселей, по воздуху можно будет тащить


Первые тесты технологии 5G проведены в России в июне 2016 оператором связи МегаФон совместно с Huawei.

В сентябре МТС при тестировании на канале связи с частотой 4,65-4,85 ГГц была достигнута скорость передачи данных 4,5 Гб/с при полосе 200 МГц

 

Заявленная скорость по тарифу провайдера 50 мб/с

Ну и


 
Vitaly Muzichenko:

Заявленная скорость по тарифу провайдера 50 мб/с

Ну и


Попробую проверить у себя в разное время суток , сейчас 182 показывает на вход

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

наверно ,  ну еще видимо то что физика несущая  оптическая.


Оптика это только физический носитель, на нем тоже скорость урезать можно. В Одессе мне прям на балкон заходила оптика, но скорость была в 10 раз меньше чем у тебя, в Запорожье на дом из 106 квартир идет оптика, дальше по витой медной паре и всем хватает тоже, конечно интернет не у всех, процентов 40-50 квартир подключены только, но скорости на всех хватает.

 
Vladimir Zubov:

Оптика это только физический носитель, на нем тоже скорость урезать можно. В Одессе мне прям на балкон заходила оптика, но скорость была в 10 раз меньше чем у тебя, в Запорожье на дом из 106 квартир идет оптика, дальше по витой медной паре и всем хватает тоже, конечно интернет не у всех, процентов 40-50 квартир подключены только, но скорости на всех хватает.

они  ( мой провайдер ) не режут, не знаю почему.

по логике я должен получать   40 - а тут на практике ночью 800 , а  днем 100-200

 
Alexey Viktorov:

Во, блин... а я так "внимательно" прочёл, что понял совсем наоборот, вместо гигабита дают всего 826 мегабит...:))))

1 гигабит = 1000 мегабит

всего 200 мегабит не хватает и это нормально - физика на 1ггб не прокачает никогда ровно 1ггб :-))))

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

они  ( мой провайдер ) не режут, не знаю почему.

по логике я должен получать   40 - а тут на практике ночью 800 , а  днем 100-200


А зачем урезать ? есть такой термин как "сарафанное радио", он прекрасно работает. Пока есть возможность давать на всю скорость, потом сам клиент рассказывает что всё отлично и собираются новые клиенты. А потом просто работает динамический канал, в зависимости от нагрузки. Это правильный с их стороны подход. Я у себя в Интернет-Кафе тоже скорость не урезал никогда, если один клиент то ему весь канал, если 10 то от нагрузки уже, как получится)

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