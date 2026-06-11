скорость домашнего интернета - страница 2

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Yuriy Zaytsev:

Ну вот так, говорят если свободно  - нам пофиг - выдаем то что по физике можете забрать ,  берите сколько физика тянет.

Парни которые приходили тянуть кабель подключали - так и говорят. Подключили померяли ,  ну супер у Вас.

Ну почему мало , мне и 10 наверно хватило бы ,   я и пишу что много.


Динамическая нагрузка на канал, всё правильно. То раньше если безлимит, то нужно сидеть сутки в инете что бы "жаба" не давила, сейчас уже все наелись этой радости и если безлимит то можно и комп не включать.

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Yuriy Zaytsev:

ну это понятно - физика 1ггб,  "честность" надо мерять вообще то торентами, хотя тоже не факт - хозяин раздачи легко может подрезать отдачу.


Торентами не измеряешь, как раз наоборот, торент тянет от ближайшей раздачи, может тянуть от соседа по подъезду по локальной сети, не напрягая вообще провайдера)

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Юрий, оптимальный вариант это я тестю пинг и скорость до Московского теста скорости, ты тестиш до Киевского. То будет я думаю честнее тест. Только тут ссылками меняться ненужно, сочтут за рекламу ещё. Хотя вариант интересный.

 
Vladimir Zubov:

Юрий, оптимальный вариант это я тестю пинг и скорость до Московского теста скорости, ты тестиш до Киевского. То будет я думаю честнее тест. Только тут ссылками меняться ненужно, сочтут за рекламу ещё. Хотя вариант интересный.

Хз ткнул куда то  в даль

http://www.speedtest.net/my-result/6686439163

днем конечно иная скорость - но все равно выше тарифа

 
speedtest показывает какую-то юхню, всегда завышает, видимо что-то с алгоритмом расчёта. Более доскональные результаты показывает 2ip
 
Vitaly Muzichenko:
speedtest показывает какую-то юхню, всегда завышает, видимо что-то с алгоритмом расчёта. Более доскональные результаты показывает 2ip

попробую как нибудь ночью еще

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Хз ткнул куда то  в даль

http://www.speedtest.net/my-result/6686439163

днем конечно иная скорость - но все равно выше тарифа


Узнай, может есть ограничения трафика, после которого скорость снизится.

 
Vladimir Zubov:

Узнай, может есть ограничения трафика, после которого скорость снизится.

по тарифу нет.

тариф  6$ в месяц 40мб ..

ночью дают столько сколько могу унести по физике - самый первый пост = 800мгб
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Yuriy Zaytsev:

по тарифу нет.


Странно всё это. Хотя может новый провайдер и каналы не загружены, хороший внешний канал и малая локальная нагрузка на старте проекта.

 
Yuriy Zaytsev:

Ну вот так, говорят если свободно  - нам пофиг - выдаем то что по физике можете забрать ,  берите сколько физика тянет.

Парни которые приходили тянуть кабель подключали - так и говорят. Подключили померяли ,  ну супер у Вас.

Ну почему мало , мне и 10 наверно хватило бы ,   я и пишу что много.

Во, блин... а я так "внимательно" прочёл, что понял совсем наоборот, вместо гигабита дают всего 826 мегабит...:))))

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