скорость домашнего интернета - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот так, говорят если свободно - нам пофиг - выдаем то что по физике можете забрать , берите сколько физика тянет.
Парни которые приходили тянуть кабель подключали - так и говорят. Подключили померяли , ну супер у Вас.
Ну почему мало , мне и 10 наверно хватило бы , я и пишу что много.
Динамическая нагрузка на канал, всё правильно. То раньше если безлимит, то нужно сидеть сутки в инете что бы "жаба" не давила, сейчас уже все наелись этой радости и если безлимит то можно и комп не включать.
ну это понятно - физика 1ггб, "честность" надо мерять вообще то торентами, хотя тоже не факт - хозяин раздачи легко может подрезать отдачу.
Торентами не измеряешь, как раз наоборот, торент тянет от ближайшей раздачи, может тянуть от соседа по подъезду по локальной сети, не напрягая вообще провайдера)
Юрий, оптимальный вариант это я тестю пинг и скорость до Московского теста скорости, ты тестиш до Киевского. То будет я думаю честнее тест. Только тут ссылками меняться ненужно, сочтут за рекламу ещё. Хотя вариант интересный.
Юрий, оптимальный вариант это я тестю пинг и скорость до Московского теста скорости, ты тестиш до Киевского. То будет я думаю честнее тест. Только тут ссылками меняться ненужно, сочтут за рекламу ещё. Хотя вариант интересный.
Хз ткнул куда то в даль
http://www.speedtest.net/my-result/6686439163
днем конечно иная скорость - но все равно выше тарифа
speedtest показывает какую-то юхню, всегда завышает, видимо что-то с алгоритмом расчёта. Более доскональные результаты показывает 2ip
попробую как нибудь ночью еще
Хз ткнул куда то в даль
http://www.speedtest.net/my-result/6686439163
днем конечно иная скорость - но все равно выше тарифа
Узнай, может есть ограничения трафика, после которого скорость снизится.
Узнай, может есть ограничения трафика, после которого скорость снизится.
по тарифу нет.
тариф 6$ в месяц 40мб ..ночью дают столько сколько могу унести по физике - самый первый пост = 800мгб
по тарифу нет.
Странно всё это. Хотя может новый провайдер и каналы не загружены, хороший внешний канал и малая локальная нагрузка на старте проекта.
Ну вот так, говорят если свободно - нам пофиг - выдаем то что по физике можете забрать , берите сколько физика тянет.
Парни которые приходили тянуть кабель подключали - так и говорят. Подключили померяли , ну супер у Вас.
Ну почему мало , мне и 10 наверно хватило бы , я и пишу что много.
Во, блин... а я так "внимательно" прочёл, что понял совсем наоборот, вместо гигабита дают всего 826 мегабит...:))))