скорость домашнего интернета
блин , тарифный план 40мб
дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый
Соединение с роутером не WiFi случайно?
Соединение с роутером не WiFi случайно?
Нет
Нет
А что в поддержке говорят? Обычно в таких случаях ссылаются на соединение компа с роутером по WiFi
Ну, блин, народ...
800 Мегабит - и вам мало ???
Мне 4 Мбита - с головой хватает, и помню времена, когда 33кбита - радовало...
По мне - потреблядство до добра не доводит...
блин , тарифный план 40мб
дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый
Как это у Вас тарифный план 40, а дают 800?
Как это у Вас тарифный план 40, а дают 800?
Ну вот так, говорят если свободно - нам пофиг - выдаем то что по физике можете забрать , берите сколько физика тянет.
Парни которые приходили тянуть кабель подключали - так и говорят. Подключили померяли , ну супер у Вас.
Ну, блин, народ...
800 Мегабит - и вам мало ???
Мне 4 Мбита - с головой хватает, и помню времена, когда 33кбита - радовало...
По мне - потреблядство до добра не доводит...
Ну почему мало , мне и 10 наверно хватило бы , я и пишу что много.
Как это у Вас тарифный план 40, а дают 800?
Тест до стойки провайдера, максимум до пункта обмена трафиком.
В чем собственно вопрос ?
У меня так. но это витая пара в квартире, оптика на дом, потом по витой паре.
Да вопрос в том - что дают больше чем по тарифу "просишь".
Приходит оптика , далее стоит обычный преобразователь Оптики в Ethernet 1ггб - от провайдера - неплохой , у меня далее стоит RTN66U у которого тоже 1ггб , затем уже сетевая карта , в стационаре , тоже 1ггб ( подключение не через WI-Fi )
В итоге тяну инет практически под 1ггб - Хотя тариф всего 40 мб.
Тест до стойки провайдера, максимум до пункта обмена трафиком.
ну это понятно - физика 1ггб, "честность" надо мерять вообще то торентами, хотя тоже не факт - хозяин раздачи легко может подрезать отдачу.
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блин , тарифный план 40мб
дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый