скорость домашнего интернета

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блин , тарифный план 40мб 

дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый

 
Yuriy Zaytsev:


блин , тарифный план 40мб 

дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый

Соединение с роутером не WiFi случайно?

 
Alexey Viktorov:

Соединение с роутером не WiFi случайно?


Нет

 
Yuriy Zaytsev:

Нет

А что в поддержке говорят? Обычно в таких случаях ссылаются на соединение компа с роутером по WiFi

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:


блин , тарифный план 40мб 

дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый


В чем собственно вопрос ?

У меня так. но это витая пара в квартире, оптика на дом, потом по витой паре.


 

Ну, блин, народ...

800 Мегабит - и вам мало ???

Мне 4 Мбита - с головой хватает, и помню времена, когда 33кбита - радовало...

По мне - потреблядство до добра не доводит...

 
Yuriy Zaytsev:


блин , тарифный план 40мб 

дают гигабит, в квартиру приходит оптика , роутер RT-N66U гигабитный... достаточно бодрый


Как это у Вас тарифный план 40, а дают 800?

 
Aleksey Vyazmikin:

Как это у Вас тарифный план 40, а дают 800?

Ну вот так, говорят если свободно  - нам пофиг - выдаем то что по физике можете забрать ,  берите сколько физика тянет.

Парни которые приходили тянуть кабель подключали - так и говорят. Подключили померяли ,  ну супер у Вас.

George Merts:

Ну, блин, народ...

800 Мегабит - и вам мало ???

Мне 4 Мбита - с головой хватает, и помню времена, когда 33кбита - радовало...

По мне - потреблядство до добра не доводит...

Ну почему мало , мне и 10 наверно хватило бы ,   я и пишу что много.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Как это у Вас тарифный план 40, а дают 800?


Тест до стойки провайдера, максимум до пункта обмена трафиком.

 
Vladimir Zubov:

В чем собственно вопрос ?

У меня так. но это витая пара в квартире, оптика на дом, потом по витой паре.


Да  вопрос  в том - что дают больше чем по тарифу "просишь".

Приходит оптика , далее стоит обычный преобразователь Оптики в Ethernet 1ггб - от провайдера  - неплохой , у меня далее стоит RTN66U у которого тоже 1ггб ,  затем уже сетевая карта , в стационаре , тоже 1ггб ( подключение не через WI-Fi )

В итоге тяну инет практически под 1ггб  -  Хотя тариф всего 40 мб.

 
Vladimir Zubov:

Тест до стойки провайдера, максимум до пункта обмена трафиком.

ну это понятно - физика 1ггб,  "честность" надо мерять вообще то торентами, хотя тоже не факт - хозяин раздачи легко может подрезать отдачу.

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