GBP/JPY

Новый комментарий
 
Дойдет ли или нет на этой недели до уровня 146.54 ???
 
Kirill Shushkevich:
Дойдет ли или нет на этой недели до уровня 146.54 ???

А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?

147.30 сильная поддержка

 
Vitaly Muzichenko:

А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?

147.30 сильная поддержка


то у меня на h4

 
Vitaly Muzichenko:

А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?

147.30 сильная поддержка


у парня там, наверное, уровень безубытка...

 

здарова нудист


скорее да чем нет, но как отскочит назад уже не вернется

145 крайний уровень

 
Vitaly Muzichenko:

А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?

147.30 сильная поддержка

Виталий, Вы, наверняка, правы. Но я с Вами не согласен. Я тоже торгую на GBPJPY. Я вижу на H4 уже две недели разворот вниз. Я считаю, что движение вниз будет до 142.50. И только после этого развернётся опять наверх. Я сужу по тому, как  GBPJPY ходит, начиная с марта 2017. А 147.30 - это поддержка сильная, но, мне кажется, она не удержит движение вниз. 

 
Victor Ziborov:

Виталий, Вы, наверняка, правы. Но я с Вами не согласен. Я тоже торгую на GBPJPY. Я вижу на H4 уже две недели разворот вниз. Я считаю, что движение вниз будет до 142.50. И только после этого развернётся опять наверх. Я сужу по тому, как  GBPJPY ходит, начиная с марта 2017. А 147.30 - это поддержка сильная, но, мне кажется, она не удержит движение вниз. 


вот и мне так кажется 

 
Kirill Shushkevich:
Дойдет ли или нет на этой недели до уровня 146.54 ???

тут 50/50 смотря насколько глубокий рететс уровня будет


 
Хорошая поддержка ниже 140.00 и пока цена падает стоит держать позицию).
Новый комментарий