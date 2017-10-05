GBP/JPY
Дойдет ли или нет на этой недели до уровня 146.54 ???
А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?
147.30 сильная поддержка
А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?
147.30 сильная поддержка
то у меня на h4
А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?
147.30 сильная поддержка
у парня там, наверное, уровень безубытка...
здарова нудист
скорее да чем нет, но как отскочит назад уже не вернется
145 крайний уровень
А почему она должна туда идти, находясь в восходящем тренде?
147.30 сильная поддержка
Виталий, Вы, наверняка, правы. Но я с Вами не согласен. Я тоже торгую на GBPJPY. Я вижу на H4 уже две недели разворот вниз. Я считаю, что движение вниз будет до 142.50. И только после этого развернётся опять наверх. Я сужу по тому, как GBPJPY ходит, начиная с марта 2017. А 147.30 - это поддержка сильная, но, мне кажется, она не удержит движение вниз.
Виталий, Вы, наверняка, правы. Но я с Вами не согласен. Я тоже торгую на GBPJPY. Я вижу на H4 уже две недели разворот вниз. Я считаю, что движение вниз будет до 142.50. И только после этого развернётся опять наверх. Я сужу по тому, как GBPJPY ходит, начиная с марта 2017. А 147.30 - это поддержка сильная, но, мне кажется, она не удержит движение вниз.
вот и мне так кажется
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