Как открыть файл Excel csv
Все тестерные агенты изолированы друг от друга и от клиентского терминала: у каждого агента есть собственная папка, в которую записываются логи агента. Кроме того, все файловые операции при тестирования агента происходят в папке имя_агента/MQL5/Files. Однако можно реализовать взаимодействие между локальными агентами и клиентским терминалом через общую папку всех клиентских терминалов, если при открытии файла указать флаг FILE_COMMON
Таким образом, если Вы запускаете отладку на истории ("Ctrl" + "F5") или запускаете тестер стратегий (из терминала) - то и свой файл для тестов нужно положить в папку имя_агента/MQL5/Files.
Все тестерные агенты изолированы друг от друга и от клиентского терминала: у каждого агента есть собственная папка, в которую записываются логи агента. Кроме того, все файловые операции при тестирования агента происходят в папке имя_агента/MQL5/Files. Однако можно реализовать взаимодействие между локальными агентами и клиентским терминалом через общую папку всех клиентских терминалов, если при открытии файла указать флаг FILE_COMMON
Таким образом, если Вы запускаете отладку на истории ("Ctrl" + "F5") или запускаете тестер стратегий (из терминала) - то и свой файл для тестов нужно положить в папку имя_агента/MQL5/Files.
Да, я данным вопросом уже занимался. Папку я перепутать не мог. Есть скрипт, который открывает файл для записи и если файла нету, создает в этой же папке. Да и всё равно я кинул и в папку Files, где терминал, и в папку Files где tester.
Примерный ход действий :
Данные файла
Код советника
Результат -1 = Ошибка открытия файла
Да, я данным вопросом уже занимался. Папку я перепутать не мог. Есть скрипт, который открывает файл для записи и если файла нету, создает в этой же папке. Да и всё равно я кинул и в папку Files, где терминал, и в папку Files где tester.
Примерный ход действий :
Файл есть в папке.
Данные файла
Код советника
Результат -1 = Ошибка открытия файла
Файл в папке удаляется после отладки
Код из первого поста - рабочий. Всё дело в том, КАК вы запускаете свой код и ГДЕ лежит файл "Si.txt".
В общем разместите свой файл в общей папке, а для открытия пользуйте флаг FILE_COMMON.
Код из первого поста - рабочий. Всё дело в том, КАК вы запускаете свой код и ГДЕ лежит файл "Si.txt".
В общем разместите свой файл в общей папке, а для открытия пользуйте флаг FILE_COMMON.
Спасибо за флаг FILE_COMMON, проблема была с папкой, но странно, что такая ошибка. Потому что, в аналогичном советнике файл открывается и создается именно в папке tester/...../MQL5/Files/
***
Вставьте этот код - он много прояснит о папках
Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)); Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)); Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
при различных запусках (обычным накидыванием на график, запуск в тестере ...)
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Код простой. И почему после различных отладок файл из папки в тестере всегда удаляется? В файле находятся данные через ";"