Уберите пожалуйста анимированную рекламу из статей...

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Уберите пожалуйста анимированную рекламу из статей...
Вот например:
[Удален]  
Установите, пожалуйста, в свой браузер плагин AdBlock Plus и убирайте хоть всю рекламу, какие сложности?
 
Serhii Lendych:
Убетите пожалуйста анимированную рекламу из статей...
Вот например:

Плюсую. Реклама на mql5 бесит и её становиться все больше и больше.

 
Evgeny Belyaev:

Плюсую. Реклама на mql5 бесит и её становиться все больше и больше.

Её нужно отключать пользователям, которые на ресурсе некий промежуток времени, а новичкам можно и показывать

Вот это мне показывает, ну вроде Я не знаю, что есть раздел "Маркет" 



 
Vitaly Muzichenko:

Её нужно отключать пользователям, которые на ресурсе некий промежуток времени, а новичкам можно и показывать

Вот это мне показывает, ну вроде Я не знаю, что есть раздел "Маркет" 




Меня больше бесит реклама в разделе статьи. Ее в этом разделе вроде недавно добавили.Там когда скролишь страницу вниз, все скролится кроме рекламы и постоянно глаз падает на рекламу.

Сделали бы в настройках профиля возможность отключить рекламу.

 
Serhii Lendych:
Убетите пожалуйста анимированную рекламу из статей...
Вот например:

Может для вас отдельный сайт им написать? 

Вам не нравится, большинство это устраивает или нейтрально к этому относятся. 

Предположим  у вас есть сайт, К вам на сайт зайдет чудик и скажет, убери рекламу она меня бесит: "Ваша реакция?"

Причем хочу заметить, что здесь не крутят рекламу кока-колы или резинок, а только то, что связанное с этим сайтом. 

 
Ramiz Mavludov:

Может для вас отдельный сайт им написать? 

Вам не нравится, большинство это устраивает или нейтрально к этому относятся. 

Предположим  у вас есть сайт, К вам на сайт зайдет чудик и скажет, убери рекламу она меня бесит: "Ваша реакция?"

Причем хочу заметить, что здесь не крутят рекламу кока-колы или резинок, а только то, что связанное с этим сайтом. 


Тут проблема у некоторых в том, что они не хотят читать ответы, а бацают свое. Ведь четко ответили и по делу

Aleksandr Volotko 2017.10.02 23:28      EN
Установите, пожалуйста, в свой браузер плагин AdBlock Plus и убирайте хоть всю рекламу, какие сложности?
 
Aleksandr Volotko:
Установите, пожалуйста, в свой браузер плагин AdBlock Plus и убирайте хоть всю рекламу, какие сложности?

+++ Тем более, сайт не просит отключить блокировку, как подавляющее большинство сайтов, живущих за счет рекламы.

 
Alexey Volchanskiy:

Тут проблема у некоторых в том, что они не хотят читать ответы, а бацают свое. Ведь четко ответили и по делу

Aleksandr Volotko 2017.10.02 23:28      EN
Установите, пожалуйста, в свой браузер плагин AdBlock Plus и убирайте хоть всю рекламу, какие сложности?

Во во) 

 

Мы вас поняли, уберем. Извините.

 
Lenar Fatkhullin:

Мы вас поняли, уберем. Извините.


В Статьях -- дело не в мигающем баннере. А в том, что он постоянно присутствует. При скроллинге он двигается вместе за текстом.

Поднимали вопрос два месяца назад в ветке Сервисдеска https://www.mql5.com/ru/forum/625/page61#comment_5578462 и ещё в одной ветке говорили об этом.

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