Уберите пожалуйста анимированную рекламу из статей...
Убетите пожалуйста анимированную рекламу из статей...
Вот например:
Плюсую. Реклама на mql5 бесит и её становиться все больше и больше.
Её нужно отключать пользователям, которые на ресурсе некий промежуток времени, а новичкам можно и показывать
Вот это мне показывает, ну вроде Я не знаю, что есть раздел "Маркет"
Меня больше бесит реклама в разделе статьи. Ее в этом разделе вроде недавно добавили.Там когда скролишь страницу вниз, все скролится кроме рекламы и постоянно глаз падает на рекламу.
Сделали бы в настройках профиля возможность отключить рекламу.
Убетите пожалуйста анимированную рекламу из статей...
Вот например:
Может для вас отдельный сайт им написать?
Вам не нравится, большинство это устраивает или нейтрально к этому относятся.
Предположим у вас есть сайт, К вам на сайт зайдет чудик и скажет, убери рекламу она меня бесит: "Ваша реакция?"
Причем хочу заметить, что здесь не крутят рекламу кока-колы или резинок, а только то, что связанное с этим сайтом.
Может для вас отдельный сайт им написать?
Вам не нравится, большинство это устраивает или нейтрально к этому относятся.
Предположим у вас есть сайт, К вам на сайт зайдет чудик и скажет, убери рекламу она меня бесит: "Ваша реакция?"
Причем хочу заметить, что здесь не крутят рекламу кока-колы или резинок, а только то, что связанное с этим сайтом.
Тут проблема у некоторых в том, что они не хотят читать ответы, а бацают свое. Ведь четко ответили и по делу
Установите, пожалуйста, в свой браузер плагин AdBlock Plus и убирайте хоть всю рекламу, какие сложности?
+++ Тем более, сайт не просит отключить блокировку, как подавляющее большинство сайтов, живущих за счет рекламы.
Тут проблема у некоторых в том, что они не хотят читать ответы, а бацают свое. Ведь четко ответили и по делу
Во во)
Мы вас поняли, уберем. Извините.
Мы вас поняли, уберем. Извините.
В Статьях -- дело не в мигающем баннере. А в том, что он постоянно присутствует. При скроллинге он двигается вместе за текстом.
Поднимали вопрос два месяца назад в ветке Сервисдеска https://www.mql5.com/ru/forum/625/page61#comment_5578462 и ещё в одной ветке говорили об этом.
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