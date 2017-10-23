нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора) - страница 2

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1. загрузка демо-индюка

2. have you installed ...? - yes, I have

3. 

4. open...protocol

5. иду в mt5 - навигатор - добавился ли новый индюк?

6. : (

 
Artsem:

1. загрузка демо-индюка

2. have you installed ...? - yes, I have

3. 

4. open...protocol

5. иду в mt5 - навигатор - добавился ли новый индюк?

6. : (


Я извиняюсь, что внедряюсь (может не по теме вопрос) - у вас Windows?
И Internet Explorer выше 8-го есть установленный?

[Удален]  
Sergey Golubev:

Я извиняюсь, что внедряюсь (может не по теме вопрос) - у вас Windows?
И Internet Explorer выше 8-го есть установленный?


я открыл в эксплорере 11 (Windows 10)

табличка "protocol" не выскочила, но и не сделалось ничего - при открытом мт5 ли, при закрытом мт5 ли, при переоткрытом мт5 ли.

 
Artsem:

я открыл в эксплорере 11 (Windows 10)

табличка "protocol" не выскочила, но и не сделалось ничего - при открытом мт5 ли, при закрытом мт5 ли, при переоткрытом мт5 ли.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)

Vladimir Karputov, 2017.10.19 17:10


После клика на "Скачать демо" у Вас в браузере ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ такое всплывающее окно:

Всплывающее окно выбора терминала

Если такого окна нет - ищите проблемы на своём компьютере (пиратская операционная система, всякие блокираторы рекламы и всплывающих окон ...).


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Vladimir Karputov:



выскочила, я нажал на левый вариант, а дальше - ничего

 
Artsem:

выскочила, я нажал на левый вариант, а дальше - ничего


Значит Вы когда-то начали в Google Chrome на кнопку "Не открывать":


Открыть приложение MetaTrader

Вам остаётся только один путь (кстати, самый правильный путь) - поиск нужного продукта прямо в терминале MetaTrader 5. После поиска прямо в терминале можно будет скачать продукт.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Значит Вы когда-то начали в Google Chrome на кнопку "Не открывать":



Вам остаётся только один путь (кстати, самый правильный путь) - поиск нужного продукта прямо в терминале MetaTrader 5. После поиска прямо в терминале можно будет скачать продукт.


 
Artsem:



Демо-версии ПЛАТНЫХ продуктов из маркета можно запускать только в тестере стратегий. Демо-версии ПЛАТНЫХ продуктов из маркета НЕЛЬЗЯ прикрепить к графику.


Добавлено: всегда смотрите в терминале вкладку "Эксперты" и "Журнал". В данном случае в "Журнале" будет ответ:

Custom Indicator        'News on chart MT5' is a demo version that can be run only in the Strategy Tester. To use the product without limitations, purchase the full version from the Market

ds

 
Artsem_K:

нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)

***

спасибо


Запустите терминал откройте закладку "Маркет", найдите там ваш индикатор и от туда скачивайте.

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