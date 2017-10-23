нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора) - страница 2
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1. загрузка демо-индюка
2. have you installed ...? - yes, I have
3.
4. open...protocol
5. иду в mt5 - навигатор - добавился ли новый индюк?
6. : (
1. загрузка демо-индюка
2. have you installed ...? - yes, I have
3.
4. open...protocol
5. иду в mt5 - навигатор - добавился ли новый индюк?
6. : (
Я извиняюсь, что внедряюсь (может не по теме вопрос) - у вас Windows?
И Internet Explorer выше 8-го есть установленный?
Я извиняюсь, что внедряюсь (может не по теме вопрос) - у вас Windows?
И Internet Explorer выше 8-го есть установленный?
я открыл в эксплорере 11 (Windows 10)
табличка "protocol" не выскочила, но и не сделалось ничего - при открытом мт5 ли, при закрытом мт5 ли, при переоткрытом мт5 ли.
я открыл в эксплорере 11 (Windows 10)
табличка "protocol" не выскочила, но и не сделалось ничего - при открытом мт5 ли, при закрытом мт5 ли, при переоткрытом мт5 ли.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)
Vladimir Karputov, 2017.10.19 17:10
После клика на "Скачать демо" у Вас в браузере ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ такое всплывающее окно:
Если такого окна нет - ищите проблемы на своём компьютере (пиратская операционная система, всякие блокираторы рекламы и всплывающих окон ...).
выскочила, я нажал на левый вариант, а дальше - ничего
выскочила, я нажал на левый вариант, а дальше - ничего
Значит Вы когда-то начали в Google Chrome на кнопку "Не открывать":
Вам остаётся только один путь (кстати, самый правильный путь) - поиск нужного продукта прямо в терминале MetaTrader 5. После поиска прямо в терминале можно будет скачать продукт.
Значит Вы когда-то начали в Google Chrome на кнопку "Не открывать":
Вам остаётся только один путь (кстати, самый правильный путь) - поиск нужного продукта прямо в терминале MetaTrader 5. После поиска прямо в терминале можно будет скачать продукт.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)
Artsem, 2017.10.18 18:24
пробую присоединить к графику - ничего не происходит
Демо-версии ПЛАТНЫХ продуктов из маркета можно запускать только в тестере стратегий. Демо-версии ПЛАТНЫХ продуктов из маркета НЕЛЬЗЯ прикрепить к графику.
Добавлено: всегда смотрите в терминале вкладку "Эксперты" и "Журнал". В данном случае в "Журнале" будет ответ:
ds
нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)
***
спасибо
Запустите терминал откройте закладку "Маркет", найдите там ваш индикатор и от туда скачивайте.